Götz

Das in Bildungs- und Innovationscampus Handwerk umbenannte Zentrum für Gewerbeförderung in Götz ist am kommenden Sonnabend Gastgeber für Deutsche Meisterschaften. Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, sondern um den Bundeswettbewerb der Land- und Baumaschinenmechatroniker. Im 25. Jahr der von der Handwerkskammer Potsdam getragenen Bildungseinrichtung treten zwölf Landessieger erstmals in Götz im Wettbewerb gegeneinander an.

Mehrstündige praktische Prüfung

Die jungen Gesellen müssen unter anderem einen Hydraulikfehler in einer Claas Rundballenpresse finden und beseitigen sowie eine Fahrwerksvermessung an einem Deutz-Traktor durchführen. Sie werden zur Hydraulik beim einem Volvo-Mini-Bagger befragt und müssen eine elektrische Steuerung nach Schaltplan aufbauen. Insgesamt sind von den Teilnehmern acht Stationen zu absolvieren. Mit dabei ist auch der Brandenburger Landessieger Pascal Bergmann von der Bartling Landtechnik GmbH in Hohenseefeld.

Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam HWK. Quelle: Henry Mundt

Der Potsdamer Handwerkskammerpräsident Robert Wüst freut sich über die Wahl von Götz als Austragungsort: „Wir haben in unserem Campus dank modernster Technik beste Wettkampfbedingungen. Handwerk und Landwirtschaft sind in Brandenburg untrennbar verbunden. Immerhin wird der landwirtschaftlich genutzte Boden im Land von 5400 Betrieben bearbeitet. Das zeigt die Wichtigkeit der Fachkräfteausbildung.“ Dass in diesem Jahr auch Gesellen aus Baumaschinenbetrieben teilnehmen, trägt der neuen Berufsbezeichnung Land- und Baumaschinenmechatroniker Rechnung. „Unsere Gesellinnen und Gesellen können ebenso mit Land- als auch mit Baumaschinen umgehen“, so Eckhard Vlach, stellvertretender Bundesinnungsmeister.

Bildung und Innovation

Nach 25 Jahren als Zentrum für Gewerbeförderung steht das heutige Bildungs- und Innovationscampus Handwerk Götz (BIH) für die gesamte Vielfalt an Weiterbildung mit modernsten Lehr- und Lernmethoden. „Wir bieten eine Qualität an Aus- und Weiterbildung, wie sie die Betriebe und ihre Mitarbeiter heute erwarten“, teilte Handwerkskammerpräsident Wüst der MAZ mit.

Von Frank Bürstenbinder