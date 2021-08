Brandenburg/H

Im Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Brandenburg an der Havel gibt es viele interessante Persönlichkeiten. Zu ihnen gehört Torsten Messer. Der dreifache Vater ist Leiter der Aus- und Weiterbildung. Somit ist er auch für die Organisation der Erste Hilfe Kurse verantwortlich. Der MAZ erzählt er, wie er zu der Arbeit kam und was zu seinen täglichen Aufgaben gehört.

Langjährige Berufserfahrung

Messer war 22 Jahre lang im Rettungsdienst bei den Johannitern tätig. Als Lehrrettungsassistent war er schon damals für die Praktikanten und die Ausbildung verantwortlich. Durch Zufall traf er im Jahr 2015 auf Andreas Griebel, der gerade den DRK-Kreisverband übernommen hatte. Die beiden kannten sich schon zuvor und kamen ins Gespräch. Ganz spontan und „gar nicht mit Absicht“ fragte Messer nach, ob Griebel einen Job für ihn hätte. Zwei Tage später erhielt er einen Anruf von Griebel. „Ich war sehr überrascht“, sagt Messer heute.

Beim ersten Gespräch eröffnete Griebel, dass er die Aus- und Weiterbildung vorantreiben möchte. Torsten Messer musste gründlich über das Jobangebot nachdenken. Schließlich war es eine reine Bauchentscheidung. Am 2. September 2015 fing Messer schließlich beim DRK an. Im Laufe der Zeit hat sich sein Bereich beim Kreisverband entwickelt.

Mangel an Ausbildern

Die Organisation der Erste-Hilfe-Kurse geht über seinen Tisch. Neben den Kursen für die Fahrschule, rufen auch Betriebe an, um ihre betrieblichen Ersthelfer auszubilden. Messer muss organisieren, dass immer ein Ausbilder da ist. Und genau hier liegt das Problem: Es sind zu wenig Ausbilder auf dem Markt. Für die Arbeit als Ausbilder wird eine Lehrscheinberechtigung vom DRK benötigt. „Bis alle Qualifikationen vorhanden sind, vergeht bestimmt ein Jahr“, sagt er.

Auch Kurse für Kindergärten und Grundschulen werden angeboten. Hier haben die Teilnehmer oft nur am Wochenende Zeit. „Noch funktioniert es“, räumt Messer ein. Trotzdem werden dringend neue Ausbilder gesucht. In Rathenow hat vor kurzem eine neue Filiale des DRK eröffnet. Auch dort gab es nur eine geringe Resonanz auf die Personalsuche. Wer Interesse an der Arbeit als Ausbilder hat, kann sich jederzeit bei Torsten Messer melden.

Eine Herzensangelegenheit

Eine Herzensangelegenheit für den 57-järhigen ist es, Brandenburg „herzsicher“ zu machen. Gemeinsam mit dem Landesverband Berlin/Brandenburg gibt es seit einigen Jahren die Aktion „Herzkasper“. Sie wollen den plötzlichen Herztod vorbeugen, indem sie für mehr Defibrillatoren sorgen. Gerade in Brandenburg an der Havel gibt es zu wenige. Die Nachfrage ist leider noch nicht so groß.

Kontakt Wer Interesse an der Arbeit als Ausbilder beim DRK Kreisverband Brandenburg an der Havel hat, kann sich bei Torsten Messer unter torsten.messer@drk-brandenburg-havel.de oder 03381/630620 melden.

Auch die Erste Hilfe an Schulen soll ausgebaut werden. Zwar gibt es ab und zu Anfragen, aber es sind noch zu wenig. Hierfür gab es einmal das Projekt „Laienreanimation an Schulen“. Die Reanimation sollte in den Unterricht eingebaut werden. Allerdings müssen hierfür auch die Lehrer geschult werden. „Es wäre besser, wenn das DRK selbst die Schulung der Schüler übernehmen würde, wir haben bereits alle Materialien und die Erfahrung.“ Aber auch hierzu fehlt wieder Personal.

Harte Arbeit während Corona

„Alles wird gut“ ist das Motto von Torsten Messer. Tatsächlich war er während der Pandemie gut beschäftigt, Homeoffice gab es bei ihm nicht. „Auch das DRK hat einen wirtschaftlichen Schaden erlitten.“ Seit Mai dürfen immerhin wieder Kurse angeboten werden.

Zurzeit müssen die Teilnehmer geimpft, getestet oder genesen sein. Das Tragen einer Maske ist optional, es sei denn ein Teilnehmer besteht darauf. Dann tragen natürlich alle eine Maske. Maximal 15 Teilnehmer können an einem Kurs teilnehmen, der Abstand von einem Meter muss eingehalten werden. Beim Verlassen des Stuhls muss eine Maske getragen werden und bei den Übungen werden Handschuhe getragen.

Der Kreisverband organisierte Testzentren in der Stadt und die Ausbildung der Testhelfer. Zurzeit gibt es nur noch ein Testzentrum des DRK. Bei Bedarf werden die anderen natürlich wieder öffnen. Die Testhelferschulungen waren immer ausgebucht, einige Teilnehmer kamen extra aus Thüringen.

„Jeder Tag während Corona ist anders“, sagt Torsten Messer. Seine Arbeit macht ihm Spaß und er legt sein gesamtes Herzblut hinein. Das kann auch eine Pandemie nicht kaputt machen.

Von Julia Kazmierczak