Netzen

Mit seinem ganzjährigen Weidemilchkonzept ist Paul Costello in dieser Woche bester Rinderhalter Deutschlands geworden. Doch der aus Irland stammende Landwirt ist viel zu bescheiden, als dass er sich den „Ceres-Award“ der Fachzeitschrift „agrarheute“ allein an die Brust heften würde. „Ich stehe immer auch für meinen Bruder Stephen. Gemeinsam haben wir die extensive Weidewirtschaft aus Irland nach Netzen geholt“, so der hoch dekorierte Rinderhalter. Für ihr Konzept haben die Brüder aus der früher konventionell betriebenen Agrargenossenschaft Netzen die Agrargesellschaft Emster gemacht, deren Weidegras die Hauptkomponente der Milchviehfütterung ist.

Paul Costello bei der Auszeichnung mit dem Ceres-Award im Berliner Zoopalast. Quelle: Veranstalter

Ihre fast 1000 Kühe kennen das ganze Jahr nur den Himmel über sich. Zwar gibt die Kreuzung aus Jersey und Schwarzbunte mit 5000 Liter im Jahr nur die halbe Milchleistung im Vergleich zu stallverwöhnten Holstein-Hochleistungskühen, doch dafür dürfen sich die Tiere über eine natürliche Haltung freuen.

Bald Milch vom Hof

„Zwar sind regionale Produkte aus unserer Weidemilch momentan noch Zukunftsmusik. Doch die Preisverleihung motiviert uns zu neuen Schritten in Richtung Eigenvermarktung. Das wird auch bei den Verbrauchern gut ankommen“, ist Paul Costello überzeugt. So könnte es schon in den nächsten Monaten Weidemilch aus einem hofeigenen Automaten geben.

Stephen (l.) und Paul Costello bei ihren Weidetieren. Quelle: RAY

Für die Juroren von „agrarheute“ hat das Konzept in Netzen hervorragende Perspektiven. „Costello ist nicht nur Vorreiter, sondern steht beispielhaft für eine Alternative der Milchviehhaltung in Zukunft, in der ressourcenschonend gewirtschaftet und konsequent auf den Rohstoff Gras gesetzt wird“, heißt es in der Begründung zur Preisverleihung.

Am Anfang belächelt

Am Anfang war die Idee belächelt worden, doch inzwischen hat die Agrargesellschaft Emster bewiesen, dass sich irische Weidemilch auch in Brandenburg erfolgreich erzeugen lässt. Der „Ceres-Award“ wurde in zehn landwirtschaftliche Kategorien vergeben. Paul Costello ist in diesem Jahr der einzige Einzelsieger aus dem Land Brandenburg.

Von Frank Bürstenbinder