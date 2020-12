Brandenburg/H

Dass ihr Sohn anders ist als andere Kinder, bemerkt Carola Niekisch aus Brandenburg an der Havel zum ersten Mal, als er in den Kindergarten kommt. Christopher ist in sich gekehrt, auf neue Personen reagiert er ängstlich und zurückhaltend. Es fällt ihm schwer, Anschluss zu finden. Bei den täglichen Abläufen darf seine Mutter nicht von der festen Routine abweichen. „Auf dem Weg zum Kindergarten mussten wir immer dieselbe Strecke gehen“, sagt Niekisch.

In anderen Bereichen ist Christopher seinen Altersgenossen dagegen weit voraus. Als kleiner Junge ist er fasziniert von Buchstaben und Büchern. „Er wollte nie in den Spielzeugladen, konnte aber an keiner Buchhandlung vorbeigehen“, sagt seine Mutter. Malten die anderen Kinder eine Sonne, saß Christopher allein mit einem Buch in der Ecke und las. „Mit vier Jahren fing er plötzlich an, uns aus der Zeitung vorzulesen“, erzählt die 47-Jährige. Lesen hatte er sich offenbar selbst beigebracht. Wie, das weiß Carola Niekisch bis heute nicht genau.

„Es passt nur ein Thema in seinen Kopf“

Christopher, heute 25, ist Autist. Sein Gehirn funktioniert nicht wie das der meisten Menschen. Dinge, die für Nicht-Autisten nebensächlich sind, ziehen Christophers ganze Aufmerksamkeit auf sich. „Es passt nur ein Thema in seinen Kopf“, sagt Carola Niekisch. Alles andere, ob Müll raus bringen oder Wäsche waschen, hat keinen Platz. Viele Autisten wie Christopher brauchen feste Abläufe. „Wenn es auf seinen täglichen Wegen eine Umleitung gibt, bekommt er Panik“, sagt Niekisch.

Die Weltgesundheitsorganisation definiert Autismus als „tiefgreifende Entwicklungsstörungen“, die sich in unterschiedlichen Symptomen zeigen können: Schwierigkeiten in der Verwendung und dem Verständnis von Sprache, im Aufbau von Beziehungen zu anderen Menschen oder im Umgang mit Veränderungen der Umgebung und des Tagesablaufs. Manche Autisten wie Christopher können besondere Talente, sogenannte Inselbegabungen, entwickeln und gleichzeitig große Probleme damit haben, alltägliche Aufgaben zu bewältigen.

In der Schule wird Christopher von den Mitschülern gemobbt

All das weiß Carola Niekisch nicht, als Christopher noch ein Kleinkind ist. Dafür erlebt sie Tag für Tag, was für eine große Herausforderungen das Leben für ihn ist. Im Kindergarten werfen ihr die Erzieher vor, sie würde ihren Sohn „dressieren“. Dabei kann sie sich selbst nicht erklären, warum er anders ist. Sein Vater schämt sich für die Eigenarten des Sohnes, die Großeltern wenden sich von ihrem Enkel ab. „Sie konnten mit Christopher nicht umgehen“, sagt Niekisch heute.

Als er in die Schule kommt, nehmen die Probleme zu. Obwohl er in einigen Fächern dem Stoff weit voraus ist, kann er mit den anderen Kindern nicht mithalten. Seine Mitschüler mobben ihn, weil er anders ist. In ihren Augen ist er zurückgeblieben und ein bisschen dumm. Sagt die Lehrerin, „Holt eure Federtaschen raus“, weiß Christopher nicht, was er tun soll. Er könne die Aufgabe schlicht nicht verstehen, sagt Carola Niekisch.

Die Ärzte rätseln: Ist Christopher hochbegabt?

Kein Arzt kann der Mutter erklären, was mit ihrem Sohn nicht stimmt. Eine Amtsärztin vermutet, er sei hochbegabt. Doch in der Schule ist er eher über- als unterfordert. Irgendwann, Christopher ist mittlerweile acht, bekommt Niekisch einen Termin bei einem Spezialisten in Berlin. Der Arzt unterzieht Christopher einer Reihe Tests: Kann er Empathie zeigen, versteht er Sprichwörter und Metaphern und kann er nachvollziehen, wenn ihn jemand anlächelt? Die Diagnose: Autismus.

Das Urteil des Arztes ist für Carola Niekisch der Beginn einer jahrelangen Auseinandersetzung mit dem Thema. Bei Ämtern und Ärzten stößt sie nach wie vor auf taube Ohren, von Autismus haben viele noch nie gehört. Also besorgt sie sich Fachliteratur, recherchiert, fährt auf Tagungen. „Niemand konnte mir helfen, also habe ich mir selbst geholfen.“

Jugendamt will Niekisch das Sorgerecht für ihren Sohn entziehen

Nach einem Aufenthalt Christophers in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik bekommt die Familie Besuch vom Jugendamt. Die Ärzte der Klinik glauben, sein Autismus sei durch die mangelnde Liebe seiner Eltern entstanden ist. Sie bezeichnen Carola Niekisch als „Kühlschrank-Mutter“ und wollen erreichen, dass sie das Sorgerecht verliert. Nach einigen unangemeldeten Besuchen sagt der zuständige Sachbearbeiter zu Carola Niekisch: „Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Es gibt andere Fälle, die mich brauchen.“

Sie finde es erschreckend, wie wenig bis heute über über Autismus bekannt sei, sagt sie. Um das zu ändern, gründet Carola Niekisch 2019 eine Selbsthilfegruppe für Eltern autistischer Kinder. Zum ersten Treffen im April kamen 20 Leute. „Ich war überwältigt, wie viele Menschen selbst betroffen sind.“ Für viele war es das Ende einer langen Odyssee. Alle hatte einen ähnlichen Leidensweg hinter sich, egal ob ihr Kind fünf, zehn oder 25 ist.

Mit ihrer Selbsthilfegruppe möchte Niekisch andere Eltern mit autistischen Kinden unterstützen. Sie hat einen Ratgeber für Betroffene geschrieben, mit Anlaufstellen, Telefonnummern und Unterstützungsmöglichkeiten. „Niemand soll das durchmachen müssen, was wir erlebt haben.“, sagt sie. Das Wichtigste sei für sie jedoch, mit Menschen sprechen zu können, mit denen sie ein ähnliches Schicksal teilt. „Ich war 20 Jahre lang Einzelkämpferin. Es war so erleichternd, sich endlich mit jemandem austauschen zu können.“

