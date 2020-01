Die Typisierungsaktion „Frances will leben“ findet Samstag, den 15. Februar von 11 bis 15 Uhr in der Schulaula des Von-Saldern-Gymnasiums in der Franz-Ziegler-Straße 29 statt. Stammzellspender müssen zwischen 17 und 55 Jahre alt sein und dürfen keine chronischen Vorerkrankungen haben.

Menschen, die nicht als Spender in Frage kommen, können die DKMS dennoch mit Geldspenden unterstützen. Das hierfür eingerichtete Konto bei der Commerzbank hat den Verwendungszweck FFT 001 und die IBAN DE59 7004 0060 8987 0001 90. Weitere Infos zur Aktion telefonisch unter 03381 70 10 17.