Diagnose Covid-19: Corona-Infizierter fordert mehr Tests in der Havelstadt

Brandenburg/H

Das Coronavirus schockt den Brandenburger Patrick Kleemann. Er ist infiziert und darf seine 3-Raum-Wohnung in den nächsten 14 Tagen nicht mehr verlassen.

Zwei Wochen Quarantäne

Der 33-Jährige bleibt auf Anweisung des Gesundheitsamtes der Stadt mit Freundin Natalie und seinen zwei Töchtern Emma und Emilia in Quarantäne. Momentan klagt er über Schnupfen, Kurzatmigkeit und Husten.

Patrick Kleemann und seine Freundin Natalie leben die nächsten 14 Tage in Quarantäne. Quelle: privat

Er muss zweimal am Tag seine Körpertemperatur messen und führt Tagebuch. Darin dokumentiert er Symptome, schreibt auf, was er in der Wohnung macht und welche Menschen er vor seiner Erkrankung gesehen hat.

Ort der Ansteckung unklar

Doch wo und wann hat sich der Brandenburger mit Covid-19 angesteckt? „Darüber denke ich seit Tagen nach und habe nur eine Vermutung. Letzte Woche war ich in Potsdam und habe dort ein Macbook für meine Freundin abgeholt. Kurze Zeit später schrieb mir der Verkäufer eine Nachricht und klagte über Fieber und Symptome einer Grippe. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört“, sagt der 33-Jährige.

Nach seinem positiven Corona-Test erhält der Havelstädter ein Schreiben des Gesundheitsamtes. Laut dem Dokument soll er „eine zeitliche und räumliche Trennung von anderen Haushaltsmitgliedern einhalten“.

Doch diese Aufgabe ist für ihn eine Herausforderung. „Das ist schwer, gerade mit den zwei Kindern“, kommentiert der Brandenburger. Einmal am Tag rufen ihn Mitarbeiter des Gesundheitsamtes an und erkundigen sich nach seiner körperlichen Verfassung.

Fieber bis zu 39,5 Grad

Eine vergleichbare Situation hat Patrick Kleemann noch nie erlebt. Vor seiner Diagnose denkt er sich trotz der Symptome nichts Böses, weil er als Raucher „häufiger mal“ hustet. Der 33-Jährige vermutet zunächst einen grippalen Infekt. Doch seine gesundheitlichen Beschwerden plagen den Brandenburger schon seit Wochen.

„Vom 14. bis 18. März hatte ich hohes Fieber, teilweise mit mehr als 39,5 Grad Körpertemperatur. Auch die Kurzatmigkeit nahm immer mehr zu. Aber niemand hat das so richtig ernst genommen“, sagt er der MAZ.

Mails an das Gesundheitsamt

Deshalb wendet er sich per Mail an das städtische Gesundheitsamt, ruft den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 und seine Hausärztin Janette Mühlbach an.

„Ich versuche es verzweifelt. Man kommt leider nicht durch“, schreibt er einer Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes. Einen Tag später erreicht er seine Hausärztin telefonisch und erhält per Post eine Krankschreibung.

Warten auf einen Test

„Einen Test konnte ich damals aber noch nicht machen. Mir wurde gesagt, dass nicht ausreichend Tests vorhanden sind“, kommentiert der Familienvater. Die Mails an seine Hausärztin und an das Gesundheitsamt liegen der MAZ vor.

„Das Robert Koch-Institut hat doch darauf hingewiesen, dass alle Leute mit Atemwegserkrankungen getestet werden sollten“, sagt er der MAZ. Seine Häusärztin Janette Mühlbach äußert sich auf MAZ-Nachfrage nicht zum Fall. Sie organisiert ihrem Patienten nach mehrfacher Nachfrage schließlich einen Termin im Corona-Testzentrum des Brandenburger Gesundheitszentrums (GZB).

Gedanken an Corona-Tote

„Dort habe ich eine düstere Atmosphäre erlebt. Ich fühlte mich, als wenn ich dem Tod geweiht bin. Ich habe dann ein Stäbchen an meine Wange und unter die Zunge bekommen. Es war aber nicht so schlimm, wie es zunächst aussah“, sagt der Brandenburger.

Einen Tag später erhält er sein positives Testergebnis. Seitdem stehen seine Gefühle Kopf. Einerseits verläuft der Coronavirus bei ihm bislang mild. Andererseits denkt er aber auch an die Toten in Italien, Spanien und Frankreich.

Facebook-Post nach Diagnose

Der Brandenburger vertraut den Medizinern, würde aber gern noch einen zweiten Test machen, um das Ergebnis zu überprüfen. „Manchmal gibt es ja vielleicht doch Abweichungen“, kommentiert der Brandenburger.

Er fragt sich, warum es mehr als zwei Wochen gedauert hat, bis er einen Test machen konnte. „Ich finde es komisch. Die Dunkelzahl der Erkrankten wird deutlich höher sein. Deshalb wünsche ich mir flächendeckende Tests für alle Brandenburger“, sagt der Familienvater.

Bislang gibt es in der Havelstadt 24 laborbestätigte Fälle. Patrick Kleemann zögert nach seinem Corona-Test nicht und veröffentlicht auf der Facebook-Gruppe des Netzwerks „Quarantänehilfe Brandenburg an der Havel“ ein Statement.

„Man sollte den Mut haben und zu seiner Erkrankung stehen. Es bringt nichts, sich dafür zu schämen. Es kann schließlich jeden treffen“, sagt der Brandenburger.

Hilfe für Erkrankten

Der 33-Jährige hofft, dass er keine andere Menschen infiziert hat. „Klar kann das passieren. Ich habe dem Gesundheitsamt daher alle meine Kontakte der letzten Tage angegeben und die Nachbarn informiert. Nun bin ich auf ihre Hilfe angewiesen“, sagt Patrick Kleemann.

Momentan fehlen ihm vier Flaschen Mineralwasser und Milch für die Kinder. Nach seinem Facebook-Post helfen ihm mehrere Mitglieder der „Quarantänehilfe“. Der Brandenburger Mirko Mieland fährt zu mehreren Drogerien und kauft Kindermilch, Nachbarin Lisa Kläge stellt ihm Wasser vor die Haustür.

Lob für Unterstützer

Patrick Kleemann schätzt die Unterstützung. „In dieser schwierigen Zeit merke ich, wie herzlich die Menschen sein können. Vielleicht hätten sie das unter anderen Umständen so niemals gezeigt“, sagt der Erkrankte.

Er befürchtet, dass die zwei Wochen ohne Ausgang für alle Familienmitglieder schwer werden. Seine Töchter Emma und Emilia wollen auf den Spielplatz, die 86 Quadratmeter große Wohnung reicht laut ihrem Vater „kaum zum Austoben.“

Start in den Job verzögert sich

Der Brandenburger vertreibt sich die Zeit mit Netflix, Videospielen und bereitet sich auf seinen Job als Kurierfahrer für Autoteile in Großbeeren vor. Durch die Corona-Erkrankung verzögert sich sein Start in den Beruf um mindestens zwei Wochen.

„Jetzt ist es erst mal wichtig, wieder gesund zu werden und niemanden anzustecken. Ich hoffe, dass der Zusammenhalt unserer Familie durch diese Notsituation noch mehr wächst“, sagt der Brandenburger.

Von André Großmann