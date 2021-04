Lehnin

Dem Gesundheitsstandort Lehnin droht der nächste Rückschlag. Nach der Schließung der Klinik für Innere Medizin Ende 2020 hat das Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin dem niedergelassenen Chirurgen René Altenburger überraschend die Praxisräume gekündigt. Bis zum Jahresende muss der promovierte Mediziner mit seinem Team das Stiftsgelände verlassen. „Ich war bis zuletzt guter Hoffnung, dass gemeinsame Gespräche zu einer Lösung der Standortfrage führen. Dann gab es plötzlich die Kündigung. Diese Art und Weise des Umgangs hat mich doch sehr überrascht“, sagte Altenburger der MAZ.

Zeit wird knapp

Die Praxis, in der im Quartal etwa 1000 Patienten behandelt werden, steht jetzt vor zwei Problemen. „Wir brauchen neue Räume, die chirurgischen Anforderungen entsprechen. Und es muss eine weitere Finanzierung auf die Beine gestellt werden, die überhaupt nicht geplant war“, gibt Altenburger zu bedenken. Der Chirurg und seine mit im Praxisteam tätige Lebensgefährtin Sylvia Michaelis wollen zwar weiter in Lehnin tätig bleiben, doch ob sich dieser Wunsch realisieren lässt, ist derzeit offen. Auch läuft dem Facharzt die Zeit davon. Eine Praxisverlegung ist eine bürokratische Angelegenheit, bei der nicht nur Behörden, sondern auch die Kassenärztliche Vereinigung ein Wort mitzureden haben. „In einem dreiviertel Jahr ist das eigentlich nicht zu schaffen“, befürchtet Altenburger.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Eingang zur Chirurgischen Praxis. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Chirurg hatte die Praxis samt OP-Trakt neben dem heutigen Gesundheitszentrum 2019 von seinem Vorgänger Hans-Joachim Jessen übernommen. Für den Weg in die Selbstständigkeit gab Altenburger seinen Job als leitender Arzt in einer Berliner Gesundheitseinrichtung auf. Außerdem zog er mit seiner Lebensgefährtin aus der Hauptstadt nach Potsdam, um Lehnin näher zu sein. „Wir fühlen uns im neuen Umfeld sehr wohl. Wir erleben viel Dankbarkeit bei den Patienten. Auch die Zusammenarbeit mit dem Diakonissenhaus war bislang freundlich und konstruktiv. Jetzt leider die große Enttäuschung“, bedauert Altenburger. Was steckt hinter dem Aus des Mietverhältnisses?

Schriftliche Stellungnahme

Das Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin gibt auf Nachfrage den von der Chirurgischen Praxis genutzten OP-Container als Grund an. Dieser sei technisch veraltet. Für eine Weiternutzung wäre eine Grundsanierung beziehungsweise eine Erneuerung erforderlich, die sich wirtschaftlich nicht darstellen lasse, teilte Pressesprecher Alexander Schulz mit. Das Gebäude der Geriatrischen Rehabilitationsklinik verfügt selbst nicht über einen Operationssaal. „Das Angebot, einen „Eingriffsraum“ in der Rehabilitationsklinik zu nutzen, wurde seitens des Mieters als nicht ausreichend abgelehnt. Andere Räumlichkeiten, die für diese technisch anspruchsvolle Nutzung geeignet wären, stehen nicht zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund wurde der bis zum 31. Dezember 2021 befristete Mietvertrag mit der Chirurgischen Praxis nicht verlängert. Dieser Termin ist durch eine fristgerechte ordentliche Kündigung bestätigt worden“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Diakonissenhauses.

Ortsvorsteher überrascht

Dass der nach der Wende vom damals noch selbstständigen Luise-Henrietten-Stift angeschaffte OP-Container keine Lösung für die Ewigkeit ist, war auch dem neuen Chirurgen klar. Dennoch sei die jetzige Entscheidung des Diakonissenhauses nicht nachvollziehbar. Es gebe keine Fristen, wonach der eigentlich für stationäre Einrichtungen gedachte Modulbau nicht mehr genutzt werden dürfe, so Altenburger. Überrascht von der wackligen Zukunft der Chirurgischen Praxis zeigte sich am Donnerstag Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar. „Davon habe ich bis jetzt nichts gewusst. Ich würde es für das Beste halten, wenn sich beide Seiten noch mal einen Tisch setzen würden, um eine Lösung zu finden. Die Chirurgische Praxis muss für Lehnin erhalten bleiben“, sagte Niewar auf Nachfrage.

Die Chirurgische Praxis zählt zum Gesundheitszentrum auf dem Klostergelände. Dort hat das Diakonissenhaus mehrere Praxen an niedergelassene Ärzte vermietet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Im Klosterort schweigt sich die neueste Hiobsbotschaft inzwischen herum. So reagiert die bekannte Lehninerin und ehemalige Bibliothekarin Monika Grimm in einem Leserbrief auf die Kündigung: „Die neueste Nachricht stößt bei mir, vielen Lehninern und sicher auch bei den Bürgern der Ortsteile auf absolutes Unverständnis. Welche Wege müssen wir künftig bei einer Verletzung in Kauf nehmen? In unseren Augen kann diese Entscheidung niemals dem Grundgedanken der Diakonie entsprechen.“

Lange Geschichte

Der Ursprung der chirurgischen Versorgung der Bevölkerung in Lehnin geht bis in die Nachkriegszeit zurück, als der aus Posen stammende Chirurg Gustav Schülke am 1. Januar 1947 die erste Sprechstunde als „Chirurgische Ambulanz“ abhielt. Bis zu ihrer Schließung 1999 war die Chirurgische Abteilung ein wichtiges Standbein des Lehniner Krankenhauses. Dafür nahm auf dem Stiftsgelände die private Chirurgische Praxis von Hans-Joachim Jessen ihre Arbeit auf. Der OP-Container war Anfang der 1990er-Jahre angeschafft worden, um die schlechten Operationsbedingungen im ehemaligen Amtshaus abzulösen.

Von Frank Bürstenbinder