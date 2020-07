Dichtung kaputt: Wehr wird ausgetrocknet

Brandenburg/H

Gerade einmal vor zwei Jahren ist das Sanieren des großen Wehr am Oberpegel als der größte Überfall in die Untere Havelwasserstraße her, jetzt gibt es schon wieder Reparaturbedarf.

Beide Becken werden geleert

Dazu werden die beiden Becken ab dem kommenden Montag trockengelegt, das wird zumindest tageweise auch Auswirkungen auf den Verkehr haben, kündigt Heiner Schäfer an. Er ist Chef des Brandenburger Außenbezirks beim hiesigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt WSA. „Wir müssen auch landseitig von der Krakauer Straße mit dem Lkw an die Baustelle heran, deshalb wird es halbseitige Sperrungen stadtauswärts geben.“

Teurer Neubau

Was war passiert: Bis 2018 sind das Maschinenhaus sowie die beiden Tosbecken sowie die riesigen Fischbauchklappen zum Öffnen und Schließen erneuert beziehungsweise saniert worden. Das hat insgesamt 1,6 Millionen Euro gekostet.

Dichtung soll vor Steinen schützen

Die beiden jeweils 2,73 hohen und 16 Meter langen Fischbauchklappen aus Stahl wiegen viele Tonnen. Mit ihnen wird die Durchflussmenge reguliert, angetrieben werden sie von riesigen Motoren aus dem mittig angeordneten Maschinenhaus mit sehr großen Getrieben, welche entsprechende Kräfte generieren. Zwischen den Klappen und der Betonsohle sind gigantische Gummidichtungen montiert, die verhindern sollen, dass beispielsweise Steine sich zwischen Stahl und Beton verklemmen.

Gewährleistung war nicht durchsetzbar

Diese Dichtungen sind schadhaft, teilweise abgerissen. „Das haben unsere Taucher bei ihren regelmäßigen Inspektionen festgestellt.“ Eigentlich wäre das Ersetzen der beschädigten Dichtungen eine Gewährleistung der damals mit den Arbeiten beauftragten Firma gewesen, doch diese gibt es wegen einer Insolvenz nicht mehr.

Reparatur in Eigenregie

„Wir haben die neuen Dichtungen bereits bestellt, sie sind auch schon da. Das Trockenlegen übernimmt der Außenbezirk, den nachfolgenden Dichtungsaustausch unser Bauhof“, sagt Schäfer. Die Kammern, in denen das Wasser vom Oberpegel etwa 1,60 Meter tief in die Niederhavel fällt, müssen trocken sein. Dazu werden auf der anderen Seite so genannte Nadellehnen montiert und anschließend lange Stahlnadeln, die für den wasserdichten Verschluss sorgen.

Arbeiten von beiden Seiten

Das Einsetzen gelingt größtenteils über den Ausleger des Arbeitsschiffes. Zur Mitte hin kommt der aver nicht am Vorsprung des Maschinenhauses vorbei, deshalb müssen dort die Stahlnadeln vom Lkw aus eingesetzt und später auch wieder demontiert werden.

„Die Arbeiten werden auf jeder Seite etwa eineinhalb bis zwei Wochen dauern“, schätzt der WSA-Experte. Bei der Gelegenheit werden auch gleich Becken und Sohlen gereinigt.

Kaum Durchfluss derzeit

Die Zeit ist gerade günstig. Seit Wochen gibt es kaum Zufluss, die Klappen sind komplett oben, die Pegelhöhe wird konstant auf dem Sommer-Sollwert von 2,15 Metern gehalten. Es fließen derzeit nur wenige Hundert Liter Wasser je Sekunde durch den Überfall.

Insgesamt fallen pro Sekunde acht bis zehn Kubikmeter an, die mühelos durch die beiden Mühlengerinne sowie das Bauwerk am Theaterpark in die Brandenburger Niederhavel abgeleitet werden. Das macht den WSA-Teams das Arbeiten etwas einfacher.

Von André Wirsing