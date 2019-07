Brandenburg/H

Brandenburger Autofahrer, die auf der B 102 in Richtung Autobahnauffahrt unterwegs sind, können aufatmen. In der nächsten Woche verschwindet die aus Autofahrersicht wohl nervenaufreibendste Baustellenregelung im Stadtgebiet.

Wer sich in diesen Tagen auf den Weg nach Schmerzke und zur Autobahnauffahrt Brandenburg/Havel macht, bringt am besten eine Portion Geduld mit. Vor allem in den Hauptverkehrszeiten.

Rückstau bis zum Hauptbahnhof

Die aktuelle Verkehrsführung und -regelung auf der B 102 etwa in Höhe des Industriegebiets Am Piperfenn hat längere Staus zur Folge. Mitunter staut sich der Kraftverkehr aus Richtung Stadtmitte zurück bis zur Esso-Tankstelle oder sogar zum Hauptbahnhof.

Der Grund dafür ist, dass auf einem Teilstück der B 102 wegen der Bauarbeiten nur eine relativ schmale Fahrspur neben der Bundesstraße für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung steht.

Baustellenampeln regeln, für wen der Verkehr gerade freigegeben ist: für den Verkehr aus Richtung Paterdamm/Autobahn oder für den Verkehr aus Brandenburg-Zentrumsring und Schmerzke.

Waterloo

„Die Bürger beschweren sich zuhauf“, berichtet Ernst Wegerer, Ortsvorsteher von Schmerzke. Immer wieder haben Bewohner seines Ortsteils große Schwierigkeiten, von ihrem Grundstück mit dem Wagen auf die Bundesstraße einzubiegen. Die steht schon voll mit Autos. Wegerer: „Das ist ein Waterloo hier.“

Große Lastwagen müssen ganz schön rangieren, um auf den kleinen Bypass zu gelangen. Quelle: MAZ

Aus mehreren Gründen geht noch mehr Zeit als bei anderen Baustellen verloren. Die Strecke ist in der Regel stark vom Schwerlastverkehr frequentiert. Die Fahrer der großen Sattelzüge benötigen einige Zeit zum Rangieren, um die Kurve an der Baustelle zu nehmen und auf den einspurigen Bypass Fahrspur zu gelangen.

Zudem ist die Ampelschaltung so ausgelegt, dass auch ein langsamer Radfahrer das einspurige Teilstück innerhalb einer Grünphase bewältigen kann. So entstehen unter Umständen Lücken, in denen es so aussieht, als würde auf beiden Seiten gar nichts mehr passieren.

Grünphase schaffen manchmal wenige

Der Rückstau wird immer dann größer, wenn nur wenige Autos und Laster der eigenen Fahrtrichtung das Nadelöhr während einer Grünphase passieren können. Allerdings fällt auf, dass viele Autofahrer aufmerksam sind und sich bemühen, möglichst zügig durch die Engstelle zu gelangen.

Zuständig für die Verkehrsregelung auf der Bundesstraße ist der Landesbetrieb Straßenwesen, der beim gesamten Umbau der B 102 die Regie führt.

Markierungsarbeiten

Die Stadtverwaltung und ihre Straßenverkehrsbehörde sind weitgehend außen vor. Bisher hat sich der Landesbetrieb noch nicht geäußert zum Fortgang an dem stauträchtigen Bypass.

Aktuell laufen Markierungsarbeiten auf der B102. Quelle: MAZ

Die Stadtverwaltung erwartet von der kommenden Woche an eine Entspannung des Verkehrs an der geschilderten Stelle. Aktuell laufen auf dieser Höhe die Markierungsarbeiten auf der B 102.

Vielleicht schon am Montag oder spätestens am Dienstag sollte der Landesbetrieb so weit sein, dass der Verkehr wieder auf den beiden Fahrspuren der Bundesstraße 102 rollt und nicht mehr einspurig nebenher.

Bypass hat bald ausgedient

Der Bypass würde nicht mehr benötigt. Nur die Ampel am Piperfenn wäre wieder in Betrieb. Offiziell bestätigt ist diese Entwicklung allerdings noch nicht.

Soweit bekannt will der Landesbetrieb diesen Bauabschnitt des Großprojekts Ortsumfahrung Schmerzke noch in diesem September beenden und offiziell übergeben.

Von Jürgen Lauterbach