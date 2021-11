Brandenburg/H

Es gibt gute und schlechte Nachrichten von der Alten Plauer Brücke: Obwohl die schlechten nur misslich für die Stadtkasse sind, über die guten sich hingegen alle freuen. Beim Sanieren des Industriedenkmals ist mittlerweile die Halbzeit erreicht, die Spezialisten von Menke Gerüstbau aus Berlin demontieren gerade die Einhausung der Brückenhälfte auf der Seite des Bornufers, um sie ab dem kommenden Jahr wieder auf der Margaretenhof-Seite zu montieren.

Mit dem Demontieren der Einhausung auf der Bornufer-Seite ist nun begonnen worden. Quelle: André Wirsing

Vier Farbschichten auf dem Stahl

Es ist also jetzt schon teilweise zu sehen, wie schön das Bauwerk nach dem Sanieren ist. Gleich vier Schichten Farbe sollen die Stahlkonstruktion künftig vor Korrosion schützen: Eine ockerfarbene Grundschicht, zwei Zwischenschichten sowie die silbergraue Deckschicht. Die verschiedenen Farben darunter haben einen ganz simplen Grund: Die Arbeiter sollen sich orientieren, an welcher Stelle schon was erledigt ist.

Der Denkmalschutz hat zugestimmt, die maroden Nietverbindungen durch Schrauben zu ersetzen. Quelle: Udo Geiseler

Denkmalamt spielt gut mit

Die Denkmalbehörde spielt gut mit bei dem Vorhaben – sie hat beispielsweise eingewilligt, dass kaputte und fehlende Nietenverbindungen auch durch Schrauben ersetzt werden dürfen, das ist am Bauwerk leichter zu bewerkstelligen. „Die genaue Anzahl werden wir dann erst auf der Rechnung sehen, aber es sind viel weniger Nietenverbindungen kaputt gewesen als wir anfangs im Angesicht des blühenden Rosts gedacht haben“, sagt der städtische Brückenspezialist Peter Reck.

Widerlager sind intakt

Auch habe sich herausgestellt, dass die Lagerkonstruktionen an den Brückenenden noch intakt sind. Das erspare das Anheben des Bauwerks sowie den Aus- und Einbau der Widerlager.

Erhebliche Mehrkosten

Doch damit enden die guten Nachrichten – zumindest für die Verwaltung. Der Auftragnehmer hatte wie berichtet im Oktober erhebliche Nachforderungen wegen gestiegener Kosten gestellt. Um sich nicht jahrelange Gerichtsprozesse anzutun, haben sich Kommune und Firma auf ein zwar nicht ungewöhnliches, aber hier noch nicht allzu oft praktiziertes Verfahren geeinigt.

Schiedsgutachten zugunsten der Firma

Spezialisten haben in einem so genannten Schiedsgutachten ermittelt, was dem Auftragnehmer zusteht. Dabei kam man zu dem Schluss, dass der Firma die Mehraufwendungen grundsätzlich zu erstatten sind. Die genaue Höhe der Nachzahlung muss noch festgelegt werden, es handelt sich um einen sechsstelligen Betrag.

Brandenburg an der Havel muss entsorgen

Auch ist die Stadt „überwachungspflichtiger Entsorger“, muss also die Überreste einer Verwertung zuführen. Die abgestrahlten Farb- und Rostschichten sind säuberlich aufgefangen worden, deshalb auch die technisch aufwendige Einhausung mit Kunststoffplatten, ein normales „Zelt“ hätte es nicht getan. Die Reste lagern in Dutzenden Bigbags derzeit noch am Bornufer, werden demnächst abgefahren, sagt Peter Reck. „Wir müssen noch ein drittes Angebot abholen, dann können wir das Entsorgen beauftragen.“

Die Bigbags mit dem abgestrahlten Farb- und Rostresten muss die Kommune in einem lizenzierten Entsorgungsbetrieb verwerten lassen. Quelle: André Wirsing

Unumkehrbarer Prozess

Plaues Ortsvorsteher Udo Geiseler (SPD) sieht die Sorgen der Kommune pragmatisch: „Die Probleme sind mir völlig egal. Für die Menschen in Plaue ist es wichtig, dass mit dem Sanieren begonnen wurde, sie den Fortschritt sehen und dieser Prozess nicht mehr umzukehren ist.“ Lange genug hätten sie für den Erhalt der 1904 errichteten und mit Jugendstilelementen verzierten Brücke gekämpft und gehofft, sich auch von schlechten Zwischennachrichten zum Finanzieren nicht abhalten lassen. Auch als das Geld da war, gab es noch keine Jubelfeiern. Eine eher stille Genugtuung ist es nun, wenn die Plauer die laufenden Arbeiten sehen und die Brücke Stück für Stück ihrer einstigen Schönheit wieder preisgibt.

Orstvorsteher Udo Geiseler (SPD) vor der Alten Plauer Brücke. Quelle: André Wirsing

Geld für Belag und Zierrat

Wenn die Stahlkonstruktion fertig ist, wird das Bauwerk auch noch nicht sofort wieder zu begehen oder mit dem Fahrrad zu befahren sein. Die Kommune hat aber schon 400.000 Euro reserviert, um einen ordentlichen Wege-Belag zu beschaffen. Die Jugendstilverzierungen lagern derzeit beim Bauhof, für das Aufarbeiten gibt es derzeit noch kein Geld. Geschätzt werden die Kosten auf mindestens eine Viertelmillion Euro. Doch da werden die überparteilichen Brückenfreunde in Plaue und Kirchmöser auch noch einen Weg finden, um die Mittel aufzutreiben.

Von André Wirsing