Brandenburg/H

Sozialdiakon Kuno Pagel begann am 1. April 1982 seine Arbeit im evangelischen Kirchenkreis Brandenburg. Die Kirche hatte einen Mitarbeiter für die Jugendarbeit gesucht und ihm Arbeitsräume unter der Adresse Domlinden 23 zur Verfügung gestellt.

Mit Jugendlichen richtete Pagel die vorhandenen Räumlichkeiten her und führte Gruppentreffs jeden Montag- und Donnerstagabend ein. Es gab auch Abendbrot, was viele nicht kannten. Kuno Pagel wurde rasch zur Anlaufstelle für alle Andersdenkenden, für Christen, Staatskritiker, Punker, Homosexuelle und für Ex-Häftlinge.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Asoziales Verhalten in der DDR führte oft direkt in den Knast. Kamen Personen aus der Haft frei, erhielten sie eine Wohnung und eine Arbeitsstelle, aber eine soziale Betreuung gab es so gut wie keine.

Ab dem Jahr 1985 Jahre wurden dann „menschliche Problemfälle“ in Sonderbrigaden, unter anderem im Stahl- und Walzwerk oder im Konsum-Spezialwaffelfabrik Brandenburg (Konsü), für „psychisch auffällige, asozial verhaltende und kriminal gefährdete“ aufgefangen. Auch staatliche Stellen spürten Handlungsbedarf und versuchten zu reagieren.

Kuno Pagel versuchte auch Lücken in der Betreuung von „schwierigen Bürgern“ zu füllen. Manche Personen, die sich sonst in Stammkneipen den Frust von der Seele tranken und sprachen, entdeckten bald auch das Angebot in den Räumen von Domlinden 23.

Für Leute, die Probleme mit der DDR hatten

Der Treffpunkt Domlinden 23 galt laut Staatssicherheit als „Konsultationspunkt“ für Personen, die mit staatlichen Organen Probleme hatten (Wehrdienst, Ausreise, Beruf, privat). Kuno Pagel äußerte 2009 in einem Interview mit dem Brandenburger Wochenblatt: „Mit der Kirche mussten sie nichts zu tun haben. Missionieren war nicht meine Tätigkeit, sondern soziale Arbeit. Das war ein weites Feld. Es gab Gesprächsthemen zu Lebensfragen, Umwelt, Erziehung, Wehrdienst und so weiter.“

Ab Januar 1988 wurde in den Räumen des evangelischen Freizeitzentrums Domlinden 23 eine Begegnungsstätte eingerichtet, das „café contact“. Dies geschah durch die Initiative des Sozialdiakons Kuno Pagel und des Kreisjugendpfarrers Bertram Althausen.

Bertram Althausen erklärt den Namen café contact

Die Eröffnung der Begegnungsstätte fand am 2. Oktober 1988 um 16 Uhr statt. Die Eröffnungsrede hielt Bertram Althausen. Laut seiner Ausführung gaben sie dem „Café“ den Namen „contact“, da der Name aus dem lateinischen kommt, was Berühren, sich Verbinden, Fühlungnahme bedeutet. Die Besucher sollen laut Althausen sich besser kennen lernen, um aus einer „Einsamkeit“ eine „Zweisamkeit“ zu machen. Das café contact als Begegnungsstätte hatte jeden Sonntag von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Kuno Pagel, Raymund Menzel und Bertram Althausen (von links) im Oktober 2013 bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen des café contact. Pagel und Althausen haben das Jugendhaus aufgebaut, Menzel leitet es seit vielen Jahren. Quelle: café contact

Das café contact bestand bei der Einweihung laut einem Bericht aus zwei Räumen, einer Küche und einem Flaschen- und Abstellraum. Ein Raum befand sich zur Straße hin, der als Nichtraucherraum ausgewiesen war. Es gab eine kleine Podiumsbühne mit rund 20 Sitzplätzen. Der zweite Raum lag zur Hofseite hin und hatte ebenfalls etwa 20 Plätze. Dieser Raum hatte auch den Zugang zur Küche. Bei der Eröffnung hingen in beiden Räumen Plakate an einer Info-Wand, und die Kirchenzeitung lag zum Lesen aus.

Nach Einschätzung der Staatssicherheit habe der Leiter des café contact versucht, eine breitere Basis unter Jugendlichen für eine „oppositionelle Haltung“ zu entwickeln. In den Räumen fanden Vorträge, Diskussionsrunden und Liederabende statt. Diese „offene Jugendarbeit“ war laut Staatssicherheit der „politischen Untergrundtätigkeit“ zuzuordnen.

Diese Themen wurden im café contact besprochen: Sinn der Wehrerziehung, der Feindvermittlung und des Wehrkundeunterrichts, Recht auf Wehrdienstverweigerung, Kritik am System Volksbildung in der DDR, das Verhältnis Staat-Kirche, Perestroika und Glasnost in der DDR, Auftreten von Liedermachern mit „feindlich negativer Aussage“ und Frieden und Freiheit.

Eine oppositionelle Erwartungshaltung zum Staat DDR und seiner Politik würden mit dieser Jugendarbeit bei den Jugendlichen und Jungerwachsenen erzeugt, meinte die Stasi. Kreisjugendpfarrer Althausen und Sozialdiakon Pagel zählten für die Stasi zu den „gefährlichsten und aktivsten feindlich-negativ-wirkenden“ kirchlichen Mitarbeitern in Brandenburg an der Havel.

Opposition zur DDR-Bildungspolitik

Im Herbst 1988 sorgte die Relegierung von vier Schülern von der Carl-von-Ossietzky-Oberschule in Berlin-Pankow für Aufsehen. Diese Schüler vertraten Positionen, die sich nicht mit der offiziellen DDR-Politik deckten. Der Landesjugendpfarrer Schwochow diskutierte am 21. November 1988 im café contact mit Jugendlichen über ihre Erfahrungen in der Schule. Es kam die Idee von Kuno Pagel, einen Arbeitskreis zu gründen, die sich speziell mit Fragen des Bildungswesens in der DDR auseinandersetzt.

Es gab Protest von der Abteilung Inneres beim Rat der Stadt Brandenburg wegen des Auftritts des Fürstenwalder Liedermachers Tobias Bürger mit seinen kritischen Texten am 13. November 1988.

Am 21. November 1988 diskutierten Vertreter der „Umweltbibliothek Berlin mit den jungen Leuten über das Thema „Friedensbewegung – was nun?“ Sie ermunterten zum Widerstand gegen staatliche Maßnahmen, die sie ablehnen. Auch wurden im café contact Schriften verteilt, die aus Sicht der Staatssicherheit die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR diffamierten.

Stadt Brandenburg wollte Einfluss auf das café contact nehmen

Über alle bekannt gewordenen Aktivitäten kirchlicher Gruppen wurde der Stellvertreter des Brandenburger Oberbürgermeisters informiert, Der wiederum sprach mit dem Superintendenten Rainer Koopmann und versuchte, Einfluss auf die Arbeit im Café zu nehmen.

Am 29. Januar 1989 tauschte man sich im café contact zu dem Thema „Vorfälle in Leipzig – die Kirche wieder dabei“, aus. Hierbei standen die polizeilichen Maßnahmen in der Kritik. Die Idee war, eine Gruppe zu gründen, die sich unter anderem mit der Wehrdienstverweigerung, dem Wehrkundeunterricht und der Volksbildung auseinandersetzen. Man wollte in der Gotthardtkirche einen Fürbitte-Gottesdienst zu den Leipziger Ereignissen halten.

Treffen in der Wohnung von Bertram Althausen

Am 2. Januar 1989 wurde eine Veranstaltung aus dem café contact in die Privatwohnung von Bertram Althausen verlegt. Eine Woche zuvor war im gleichen Kreis die Diskussion unter den Teilnehmenden „zu lebhaft“ und inhaltlich „zu heiß“ gewesen. Das Café mit seinen Themenangeboten und Kuno Pagel sollten nicht „im Rampenlicht“ stehen. Vielmehr sollte die Jugendbegegnungsstätte mit seiner inhaltlichen Arbeit vor staatlicher Stellen und Überwachung geschützt werden – deshalb die Verlegung in Althausens Wohnung.

Kuno Pagel brachte die Idee ein, eine Gruppe zum Thema Reise-, Presse-, Rede- und Meinungsfreiheit zu initiieren. Die Anwesenden hielten es jedoch für wichtiger, eine Gruppe zum Umweltschutz und städtischer Bebauung zu schaffen. Das Ergebnis dieser Runde: Es sollte nunmehr Gesprächsgruppen mit lokalen und überregionalen Themen geben.

Das café contact wurde ab September 1988 „14-tägig an den Diensttagen“ auch ein Treffort eines Arbeitskreises der „Homosexuellen Selbsthilfe“. Diesen Kreis der evangelischen Kirche betreute Sozialdiakon Kuno Pagel, und zwar mit „Gesprächsangeboten über Gott und die Welt“. Auf dem Einladungshandzettel, als „innerkirchliche Information“ herausgegeben, heißt es: „Willkommen sind alle Homosexuellen und Lesben sowie alle an der Thematik (…) Interessierte. Nicht die Homosexualität ist das Problem, sondern der Umgang damit.“

Handzettel für die homosexuelle Selbsthilfe der evangelischen Kirche im Haus Domlinden 23 in Brandenburg an der Havel (heute café contact). Der Zettel ist aus den späten 80er Jahren. Quelle: café contact

Kuno Pagel war auch Ansprechpartner für Strafentlassene, hatte viele Kontakte und gab Hilfestellung bei der Vermittlung von Arbeitsstellen und Arbeitsmöglichkeiten.

Es gab von DDR-Stellen den Versuch, unter anderem durch die Einschaltung der staatlichen Hygieneinspektion in der Stadt Brandenburg den evangelischen Jugendtreff zu schließen. In diesem Verfahren war auch die Abteilung Inneres beim Rat der Stadt Brandenburg einbezogen worden, um auch über Superintendent Rainer Koopmann Einfluss zu nehmen. Dies gelang nicht.

Stasi führte die operative Gruppe „Roland“

Mit inoffiziellen Mitarbeitern überwachte die Staatssicherheit die „offene Arbeit“ im café contact. Es erfolgte die Eingruppierung des Cafés in den operativen Schwerpunkt „Roland“, der durch die Stasi-Stelle in Brandenburg an der Havel zur Bekämpfung der Opposition und der „Kirche von unten“ gebildet wurde.

Am 1. Oktober 1989 feierte das café contact sein einjähriges Bestehen mit einem Fest. In den Räumen von cafe contact trafen sich auch Mitglieder der Jugendgruppe Neues Forum (JGNF), die sich am 14. November 1989 gebildet hatte. Die Jugendlichen kannten sich meist aus der evangelischen Jugendarbeit unter Bertram Althausen.

Gerade politische Themen spielten in der gesellschaftlichen Umbruchzeit 1989/90 in der DDR eine Rolle. Die Jugendlichen erlebten zur Zeit der politischen Wende den Staat nicht mehr als bedrohlichen Kulisse, sondern als persönliche Herausforderung und Reibungsfläche. Die JGNF nutzte das café contact als Treff zum Austausch und für die Vorbereitung von Aktionen und Demonstrationen.

Neue Ausgaben der Heimatkundlichen Blätter Gleich zwei neue Hefte der Heimatkundlichen Blätter bringt der Arbeitskreis Stadtgeschichte auf den Büchermarkt. Es sind die Ausgaben 55 und 56. Der Beitrag von Ralf-Stephan Rabe über das café contact ist dem Heft 56 entnommen. Die Heimatkundlichen Blätter gibt es unter anderem bei Thalia in der Sankt-.Annen-Galerie und bei Foto Rohr am Rosenhag. Das Heft kostet 3,50 Euro.

Nach der Wende wurde das café contact“ ein wichtiger Anlaufpunkt für die kirchliche Jugendarbeit in der Stadt Brandenburg, es wurde zum Jugend- und Arbeitslosen-Zentrum „café contact“. Es ging darum, Jugendlichen eine Hilfe unter den neuen politischen und ökonomischen Bedingungen zu geben. Als Sozialarbeiter stellte die Kirche am 15. August 1990 Reimund Menzel an.

Nach der Wende drohte die baupolizeiliche Schließung des denkmalgeschützten Hauses, das auf das St. Petri-Hospital aus dem Jahre 1555 zurückgeht. Der Kreisjugendpfarrer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugend- und Arbeitslosen-Zentrums hatten ein Modellprojekt für die Jugendberufshilfe geplant und umgesetzt.

Von 1992 bis 1994 legten schwervermittelbare Jugendliche ohne Schul- und Berufsabschluss Hand an. Zusammen mit Fachfirmen rekonstruierten und sanierten sie das Haus Domlinden 23 – das Projekt war das erste seiner Art im Land Brandenburg.

Das Gebäude wurde entkernt, die Fundamente verstärkt und zum Teil eine neue Raumsituation geschaffen. Die Sanierung der Gebäudehülle lief unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten.

Kuno Pagel blieb auch nach der Wende seinen „Sorgenkindern“ treu. Anfang 1990 wurde er für das Neue Forum Stadtrat ohne Geschäftsbereich, ab August 1990 dann Abteilungsleiter im Sozialamt in der Stadtverwaltung.

Der Beitrag über das café contact ist den Heimatkundlichen Blätter Nummer 56 entnommen. Quelle: Arbeitskreis Stadtgeschichte Brandenburg an der Havel

Die Themen, die ihn nun beschäftigten, hatten mit den damaligen in der DDR viel gemein: überforderte Eltern, geringe Verdienste, Alleinstehende, Alkohol und so weiter. Zeigten Leute keinen Leistungswillen, gab ihnen Kuno Pagel nach eigenen Aussagen zu verstehen: „Keine Hände, keinen Keks“. Pagels klare Kante machte bei manchen Personen Hilfe zur Selbsthilfe möglich.

Bertram Althausen wurde Landesjugendpfarrer

Kreisjugendpfarrer Bertram Althausen zog 1992 nach Potsdam und wurde Landesjugendpfarrer, ab 1997 auch für Berlin. 2001 wurde er Superintendent in Potsdam.

Die Mitarbeiter im Jugendhaus als sozialdiakonische Einrichtung des evangelischen Kirchenkreises, der heute sehr viel größer ist, begleiten weiter Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Lebensweg, bieten vielfältige Hilfe, Bildung und Freizeitbeschäftigung an.

Von Ralf-Stephan Rabe