Die Ausstellung „Stadtwende“ in Brandenburg an der Havel zeichnet die Wohnungsbaupolitik in der DDR nach und erinnert an Kämpfe um den Erhalt der zerfallenden Altstädte.

Abriss eines Hauses in der Kapellenstraße 1974 in Brandenburg an der Havel (l). Das orange verputzte Haus Kapellenstraße 8 (r.) entstand nach der Wende an Stelle des Abrisshauses von 1974. Quelle: Stadtmuseum Brandenburg an der Havel/Fotograf unbekannt; André Wirsing