Die Bäume standen bis zuletzt: Der Weihnachtsmarkt ist abgebaut

Brandenburg/H

In diesem Jahr lief es einfach beim Weihnachtsmarkt Brandenburg. Nachdem die Veranstaltung seit dem 25. November etwa eine viertel Million Besucher anzog, flutscht es sogar nach ihrem Ende. Einen Tag früher als geplant wird der Abbau erledigt sein, konnte Michael Kilian, Vorsitzender des Gewerbevereins Brandenburg, am Montagvormittag verkünden.

Der Gewerbeverein richtet die Veranstaltung aus und war nun auch dafür zuständig, den Neustädtischen Markt wieder zu räumen. Vier Tage lang – einschließlich Samstag und Sonntag – waren dafür acht Helfer im Einsatz. Nach Abbau durch die Beschicker, mussten unter anderem die vereinseigenen Stände zusammengepackt werden.

Parkflächen im Zentrum sind wieder frei

Dann folgte –unüberhörbar laut – das Häckseln der Weihnachtsbäume. 600 Stück hatten für die Adventswald-Atmosphäre auf dem Markt gesorgt. „Die braucht jetzt wohl niemand mehr“, meinte Michael Kilian schmunzelnd. Also schoben die Verantwortlichen stundenlang die Bäume in den Häcksler.

Als letztes wird der Einsatzcontainer in der Mitte des Platzes weg geräumt. „Der ist auch das erste, was im nächsten Jahr aufgestellt wird“, kündigte Kilian an. Ein bisschen wehmütig schaute sich der Gewerbevereins-Vorsitzende auf der nun wieder kargen Fläche um. Denn mit der Gestaltung des Weihnachtsmarktes 2019, so sagte er, waren sowohl Verein als auch Händler sehr zufrieden.

Pünktlich zum Abschluss des Jahres, am 31. Dezember, ist der Neustadt-Markt wieder freigeräumt und steht als Parkfläche zur Verfügung.

Von Antje Preuschoff