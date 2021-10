Brandenburg/H

Die alten Germanen bauten am Limes Holzbrücken, die stehen heute noch und sind begehbar“, schreibt der SPD-Mann Karsten Hinz als erste Reaktion auf die jetzt enthüllte Nachricht, dass an der Näthewinde die nächste Brücke platt ist. Und die Stadtverwaltung lässt Freitag lapidar wissen: „Die Prüfung erbrachte einen Schädigungsgrad der Holzbögen, der einen Austausch sinnvoller erscheinen lässt, als die vorgesehene Reparatur.“ Deshalb werde die Sperrung der seit Schuljahresbeginn dichten Brücke auf ungewisse Zeit verlängert: „Es wird um Verständnis für die Verzögerungen gebeten.“ Nein, das Verständnis ist erschöpft! Es ist nicht solange her, da entschieden sich OB und die SVV, auf andere Spitzenjobs im Rathaus zu verzichten und nur einen Stadtbaudirektor zu holen. Seit mehr als einem Jahr hat die Stadt mich Michael Müller (parteilos) einen Baubeigeordneten, der großen Wert darauf legt, Bürgermeister zu sein – also Verantwortung zu tragen. Nun könnte man sagen, es ist ja erst ein Siebentel seiner Zeit vorbei und vielleicht zündet die Rakete noch. Aber mit Verlaub: Was ist in 15 Monaten passiert? Die Stadt schleppt sich in Sachen Stadtentwicklung und Bauen von Pleite zu Pleite. Verkehrsberuhigung Innenstadt? Fehlanzeige. Entwicklung Neustädtischer und Molkenmarkt? Fehlanzeige. Rasche Beseitigung des Brückendesasters in der Magdeburger Straße, Entwicklung des Ziegeleigeländes, Koordinierung der Baustellen überall im Stadtgebiet – überall das gleiche Bild. Nun ist ein hoher Beamter nicht allein für alles Missmanagement verantwortlich. Aber, dass es im Bau- und Stadtentwicklungsbereich trotz guter Leute hakt, ist eine Binse. Projektentwickler, Architekten und Planer klagen mit wenigen Ausnahmen: In anderen Städten funktioniert die Zusammenarbeit besser als in unserer Heimatstadt!

Fest steht: Nach der „Berechnungsverordnung des Bundes“ gilt für Holzbrücken eine theoretische Nutzungsdauer von 30 Jahren bei jährlichen Unterhaltungskosten von 2,5 Prozent. Die zur Jahrtausendwende gebaute Näthewinde-brücke hat etwa eine Million Mark gekostet. Sie wurde durch die Tiefbauverwaltung errichtet und mit Städtebaufördermitteln bezahlt. Allein die Tatsache, dass das Fehlen dieser Verbindung für Fußgänger und Radfahrer heute als Verlust empfunden wird, beweist, dass der damalige Planungsansatz richtig war. Aber zur Wahrheit gehört, so ein Plan muss fortgeschrieben und umgesetzt werden, transparent und koordiniert. Davon ist die Stadt weit entfernt und man möchte sich nicht vorstellen, was passiert, wenn endlich an den Brücken in der Potsdamer Straße, in Wust oder der Bauhofstraße gebaut wird. Nicht zu vergessen am dann gesperrten Mühlendamm oder bei der Ortsumgehung Schmerzke. Die Unzufriedenheit wegen Baustellen, Staus und langen Verfahrensdauern gibt es auch anderswo. Doch das Gefühl, dass die Stadt dabei nicht wirklich vorankommt, ist selten so ausgeprägt wie gegenwärtig in der Stadt Brandenburg.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Benno Rougk