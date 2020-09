Die Bundeswehr kommt in die Havelstadt

Brandenburg/H

Die Bundeswehr kommt wieder in die Havelstadt. Zwar nicht für immer, aber zumindest für einen Tag: Am 12. Juni 2021 soll der Tag der Bundeswehr auf dem Gelände der Regattastrecke oder am Wiesenweg abgehalten werden.

Armee kommt aus der Kaserne raus

Dieser Tag wird seit dem Jahr 2015 bundesweit an verschiedenen Standorten und Einrichtungen gefeiert, erstmals gab es ihn aus Anlass des 60. Geburtstags der Armee. Dabei werden nicht nur Kasernen und sonstige militärische Liegenschaften genutzt, sondern auch zivile Räume. Die Bundeswehr will sich damit als Teil der Gesellschaft präsentieren und offensiv um Nachwuchs werben.

Erste Vorbesichtigung

Oberbürgermeister Steffen Scheller (links) und Oberstleutnant Uwe Nowitzki beim Inspizieren der Regattastrecke. Quelle: Jan Penkawa

Am Mittwoch war der Sprecher des Landeskommandos Brandenburg Oberstleutnant Uwe Nowitzki gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) auf der Regattastrecke und am Wiesenweg, um die Örtlichkeit zu inspizieren, bestätigt Rathaussprecher Jan Penkawa. „Es war nur eine erste Sichtung, die Detailplanung erfolgt bis zum Dezember. Fest steht aber, dass Brandenburg an der Havel der Hauptausrichterort im Land Brandenburg sein wird.“

Ableger in Storkow

In Storkow werde es einen kleineren Ableger geben, wo sich die Abteilung Cyber-Abwehr präsentieren werde. Im vorigen Jahr war Schlieben ( Landkreis Elbe-Elster) Ausrichter-Kommune, in diesem Jahr war der Tag der Bundeswehr abgesagt, fand nur virtuell statt.

Streitkräftebasis zeigt sich

In der Havelstadt wird sich die Streitkräftebasis der Bundeswehr präsentieren, die zentrale Aufgaben der Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine erledigt. Neben vielen anderen Aufgaben zählen zum Arbeitsgebiet die Planung und operative Führung multinationaler Einsätze, die Verlegung großer Truppenteile, die Gewährleistung der Unterbringung, der Kraftstoff- und Trinkwasserversorgung und des Brandschutzes im Einsatzgebiet sowie die Unterstützung bei Katastrophenschutzeinsätzen.

Gute Verkehrsanbindung

Die Wahl sei auf Brandenburg an der Havel gefallen, weil man sich nicht nur an Bundeswehrstandorten, sondern in der Fläche des Landes präsentieren wolle, zudem sie die Havelstadt attraktiv mit großem Einzugsbereich und guter Verkehrsanbindung, sagt Landeskommando-Sprecher Patrick Schweitzer.

Hubschrauber und Panzer

Im kommenden Juni sollen sich alle Teilstreitkräfte präsentieren, unter anderem das Logistik-Bataillon aus Beelitz oder die Feldjäger. Hubschrauber werden da sein, womöglich auch gepanzerte Fahrzeuge wie der „Marder“. „In der Vergangenheit hatten wir auch schon die Barkasse I oder eine Abordnung der Fregatte , Brandenburg’ von der Marine zu Gast.“ Natürlich werde auch Transport- und Kommunikationstechnik der Dienstleisterin Streitkräftebasis zu sehen sein.

Karrierecenter vor Ort

Weil es der Bundeswehr auch um Nachwuchsgewinnung geht, ist das Karrierecenter der Armee natürlich auch vor Ort – in der Regel mit einem großen Truck, in dem sich alle Teilstreitkräfte mit militärischen und zivilen Berufen präsentieren.

Bis zu 15.000 Besucher

Die Bundeswehr übt erfahrungsgemäß eine hohe Anziehungskraft aus. In den vergangenen Jahren kamen an den Brandenburger Standorten immer zwischen 10.000 und 15.000 Besucher an dem einen Tag.

