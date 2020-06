Die Corona-Krise kann eine Chance für die Stadt Brandenburg sein

Brandenburg/H

Das wird nie etwas! Das war mein Impuls, als vor 20 Jahren die spätere OB Dietlind Tiemann ankündigte, die Stadt Brandenburg zur landesweit attraktivsten Stadt machen zu wollen. Die verrottete Industriestadt, die grauen Quartiere, 20 Prozent Arbeitslosigkeit – das Aschenputtel der Mark, wie Manfred Stolpe es nannte. In der Corona-Krise sind meine Familie und ich etliche Kilometer durch die Stadt spaziert oder geradelt. Durch alle Stadt- und Ortsteile. Wir waren begeistert.

Man darf wieder stolz sein!

Am Wochenende hat uns mein Neffe (24) besucht und wir sind stundenlang den Waldmops-Rundweg abgelaufen. Der junge Mann, der aus Oldenburg kommt und in Berlin lebt, meinte danach: „Habt ihr das schön hier.“ Nicht, dass ich das nicht wüsste. Aber wenn das ein Ortsfremder sagt, wird es einem deutlicher bewusst, was man im Herzen ja weiß. Insofern leiste ich gern Abbitte und sage: Doch, das kann was werden!

Die Industriestadt ist zur grünen Lunge mit klaren Flüssen und guter Luft geworden, die Denkmale sind saniert, die meisten Menschen haben Arbeit und man muss nicht mehr bedauernde Blicke fürchten, wenn man sagt, man käme aus Brandenburg an der Havel, sondern kann selbstbewusst von seiner Heimatstadt reden. Klar ist, am Ende ist der Weg längst nicht.

Hier kann man das „Leben finden“

Und hier stellt sich die Frage: Wohin will die Stadt, welche Visionen gibt es, die Entwicklung auf eine neue Stufe zu heben? Dazu kommt aus der Politik und der Verwaltung fast nichts. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wobra hat mit ihre Kampagne „Finde das Leben“, mit der sie Menschen von außerhalb hier Heimat geben will, große Erfolge. Täglich melden sich Interessierte – sehr häufig aus Berlin –, die entdeckt haben, dass man nur einen Katzensprung entfernt von der Hauptstadt ein beschauliches Leben führen kann und trotzdem am Puls der Zeit ist.

Das Problem: Es gibt nicht genug Angebote, um die Nachfrage zu befriedigen und es gibt – aus meiner Sicht – auch keine Strategie, wie die nächste „Evolutions-Stufe“ zu erreichen ist. Wo sind die Träumer, die verrückte Idee haben und die dann – so wie die Bundesgartenschau – mit Unterstützung Realität werden lassen?

Positiv überraschte Menschen zuhauf

Die Corona-Krise wird eine Chance sein: Die letzten Wochen haben gezeigt, die Menschen sind auf der Suche nach Alternativen und entdecken ihr Land. Caravanplätze, Marinas, Seen, Radwege – alles ist voller positiv überraschter Menschen. Aber wo ist das Konzept für Tourismus, wirtschaftliches Wachstum und neuen Wohnraum? Nennen Sie mich einen Träumer oder Spinner. Aber: Tesla hat in Brandenburg an der Havel in der Brandenburger Allee seinen Hauptsitz.

Auch wenn es derzeit nur ein Briefkasten ist. Warum machen wir nicht aus Brandenburg eine Tesla-Stadt? Mit einem von Tesla unterstützten Konzept, das E-Mobilität, flächendeckende Schnellladesäulen, autonom fahrende Kleinbusse und ein E-Mobil für den OB beinhaltet. Ein Real-Labor: Tesla-Stadt Brandenburg!

Mäzen und Visionär gesucht

Und wenn es klappt, wird Elon Musk der Hasso Plattner der Stadt. Meinethalben auch Ehrenbürger. Ich weiß, das klingt spinnert. Aber das klangen andere Ideen auch, bis Leute wie Carl Benz sich aufmachten, Ideen Realität werden zu lassen. Und, hat das Stuttgart geschadet?

Wem das jetzt zu groß war, der kann ja mal darüber nachdenken, was man aus dem Gelände am Wiesenweg von der Bauhofstraße bis zum Zentrumsring alles machen könnte. Da ist nicht nur Platz für ein Traumhotel.

