Zu Besuch im Desinfektionslabor der Bahn in Kirchmöser

Das können wir auch, dachte sich Tabea Mettler-Altmann beim Blick auf die Internetseiten der Weltgesundheitsorgainsation ( WHO). Die Bilder zeigen Kanister und Flaschen aus Plastik, Messzylinder, Rührlöffel, Alkoholometer. Die WHO illustriert mit den Fotos ihre Handreichungen zur Herstellung von Desinfektionsmitteln für die Hände. Schwierig ist das nicht, aber außerordentlich hilfreich angesichts der Corona-Pandemie.

Tabea Mettler-Altmann ist seit gut einem Jahr Leiterin des Umweltlabors der Deutschen Bahn ( DB) in Kirchmöser. Das Labor, das zur DB Engineering & Consulting GmbH gehört, untersucht jährlich etwa 37.000 Proben, zum Beispiel bei Altschotter und Bauschutt zur Altlastenerkundungen des Bodens.

Es identifiziert Schimmelpilze in Klimaanlagen, ebenso Gefahrenstoffe nach Bränden in Fahrzeugen und Anlagen – für Letzteres ist Ron Peterlein Spezialist. Jetzt macht er zusätzlich Kanister mit Desinfektionsmitteln versandfertig. Auch die anderen Mitarbeiter, die die Zutaten zusammengießen und auf die Reise schicken, sind hochqualifizierte Chemielaboranten.

Rund 600 Liter täglich

Die Produktion läuft seit Mitte April. Zu dieser Zeit war der Markt an Desinfektionsmitteln leergefegt. Die WHO habe zwei Rezepturen für den Eigenbedarf freigegeben, berichtet die Laborleiterin. Darauf werde in Kirchmöser zurückgegriffen. Eine weitere Produktionsstätte hat die DB in München eingerichtet. Dort werden etwa 600 Liter täglich hergestellt, in Kirchmöser sind es 1000. Die Lieferungen gehen an Mitarbeiter in Bahnhöfen und Zügen in ganz Deutschland. Besonders wichtig ist das Mittel für Lokführer.

Das Umweltlabor der Bahn Bei der Engineering & Consulting GmbH in Kirchmöser sind mehr als 120 Mitarbeiter beschäftigt, zusätzlich gibt es Personal im Außendienst. Im Umweltlabor sind 40 Mitarbeiter tätig. Das Labor ist seit 1997 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DakkS) akkreditiert. Damit wird die Konformität der Prüfverfahren mit den entsprechenden Normen, Richtlinien und Gesetzen bestätigt. Untersucht werden zum Beispiel Böden, Schotter und Wasser. An Arbeitsplätzen werden Staub und Staubinhaltsstoffe bestimmt. Neben der Deutschen Bahn gibt es auch externe Auftraggeber.

„Sie haben ja keine Gelegenheit, sich ständig die Hände zu waschen“, sagt Philipp Tentrop, der Umweltservice-Leiter der Engeneering GmbH. Die Rohstoffe für das Desinfektionsmittel kommen aus Deutschland. Da viel Alkohol dabei ist, wurden zusätzliche Arbeitsschutzmaßnahmen nötig. Schließlich hat man es mit explosiven Stoffen zu tun. Wie zum Beispiel in Lackierereien gibt es jetzt auch im DB-Umweltlabor ein empfindliches Gerät, das vor Gefahren warnt.

Es wird improvisiert

Ansonsten hielten sich die Investitionen in Grenzen. Wer vermutet, die Deutsche Bahn habe da in aller Schnelle und für viel Geld eine schicke Kanister-Abfüllanlage installiert, der irrt. Die Inhaltsstoffe werden in einem großen halboffenen Schuppen zusammengegossen.

Mal eine völlig andere Arbeitsaufgabe: Chemielaborant Ron Peterlein macht Kanister mit Händedesinfektionsmitteln versandfertig. Sie gehen an Bahnmitarbeiter in ganz Deutschland. Quelle: Stephan_Laude

Am Arbeitsplatz ist es also mitunter recht kühl. Bis zum Jahresende soll weiter produziert werden, vor allem für die DB Regio. Es könnten zu den kühlen Frühlingstagen also noch kühlere Herbsttage dazu kommen. Aber für die Deckung des DB-Eigenbedarfs müssen nicht jeden Tag neue Kanister gefüllt werden; man kann auch mal pausieren.

„Wir liefern Apothekenstandard“

Vorhaltungen, hier seien Fachfremde in die Produktion eingestiegen, werden in Kirchmöser zurückgewiesen. Die Einrichtung sei schließlich ein akkreditiertes chemisches Labor. „Was wir liefern, hat ganz klar Apothekenstandard“, betont Philipp Tentrop.

Trotzdem beabsichtigt niemand in der einstigen Königlich-Preußischen Pulverfabrik, in der sich das Umweltlabor befindet, aus der Eigenbedarfsproduktion ein neues Geschäftsfeld zu entwickeln. Die Importeure der bisher genutzten Mittel müssen keine Konkurrenz durch die Deutsche Bahn fürchten. „Aber es freut uns sehr, wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, die Corona-Pandemie einzudämmen”, sagt Philipp Tentrop.

Tests für Zugzulassungen

Ansonsten wird sich das Labor auch weiter seinen eigentlichen Aufgaben widmen. 2014 hatte die Bahn in Kirchmöser ein Brandprüflabor eröffnet. Dort wurden hochmoderne Geräte installiert, mit denen getestet werden kann, wie sich die Komponenten eines Zuges im Brandfall verhallten – wie brennbar sie sind, welche giftigen Stoffe freigesetzt werden. Dazu zählen unter anderem Wandverkleidungen, Fußbodenbeläge und Rollos. Derartige Tests sind bei der Zulassung neuer Züge nötig.

Von Stephan Laude