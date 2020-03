Die Dummheit gewinnt 18:3 oder viele Aufreger auf einmal: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Mittwoch, 25. März 2020: Auf Twitter trendet zum ersten Mal seit Wochen wieder #Verkehrswende

Die Regelungen, die getroffen wurden, haben offenbar dazu geführt, dass die Leute sich auch wieder anderen Dingen zuwenden. Zumindest auf Twitter ist das so. #Covid19 trendet zwar, aber wird viel weniger genutzt. Stattdessen regen sich die Leute wieder über andere Dinge auf. Ich auch. (Keine Sorge, am Ende dieses Eintrages kommt wieder was Schönes. Und was Lustiges. Versprochen.)

Aufreger Nummer 1: Wucher

Gestern Morgen habe ich aus reinem Interesse mal bei Amazon nach Klopapier und Desinfektionsmitteln gesucht. Nicht etwa, weil ich etwas davon brauche, sondern weil vor allem auf Ebay ziemlich viel davon zu horrenden Preisen angeboten wird. Beispiel: eine Fünferpackung Trockenhefe für 59 Euro.

Sofort nach der Suche fand ich einen Händler, der zwei Zehner-Packungen Klorollen für sage und schreibe 109 Euro anbot. In seinem Händlershop fand ich auch Sagrotan, die 500-Milliliter-Flasche für 59,90. Die Adresse des Händlers sah ich auch. Achtung! Festhalten: Dr.-Geldmacher-Str.!

Zusammen mit dem Ort postete ich das auf Facebook und schrieb Amazon an. Es folgten schnell zwei Reaktionen: Amazon sperrt den Händler und via Facebook erfuhr ich, dass ihm nun jemand, der im gleichen Ort wohnt, das Ordnungsamt auf den Hals geschickt hat, weil das ganze übrigens sogar ein Straftatbestand ist. Wucher ist keine Lappalie. Anschwärzen ist echt nicht mein Ding, aber in diesem Falle, wo man das auch noch ausnutzt, ging mir meine Galle hoch.

Aufreger Nummer 2: Dummheit

Unser frisches Gemüse ging zur Neige, daher fuhr ich gestern wieder zur Metro. Anja kam mit und wartete draußen im Auto. Ich parkte direkt vor dem Eingang, und während ich drinnen war, zählte Anja Dummheit. Sie gewann mit 18:3. Am Eingang ist eine Desinfektions-Station. Dort reibe ich immer den Einkaufswagen ab, Einweg-Handschuhe trage ich sowieso.

Einkaufswagen eignen sich hervorragend für die Übertragung von Keimen und Viren. 21 Leute gingen während meines Einkaufes rein, nur drei benutzten das Desinfektionsmittel. Fast alle standen kurz vor der Hygienestation, schauten und gingen dann weiter. Leute – ist das alles so schwer zu verstehen?

Nun der schöne Teil des gestrigen Tages: Brandenburg an der Havel

Wir waren in den letzten Tagen sehr beunruhigt, weil eine Klinik nach der anderen werdende Väter aus den Kreißsälen entfernt. Anja will unbedingt meinen Beistand und ich will das auch. Diese ständigen Meldungen haben uns sehr belastet. Gestern Abend dann kam unser Brandenburg an der Havel ins Spiel: Durch die überschaubare Größe dieser Stadt sind die Wege direkter als früher, als wir in Berlin lebten.

Abends bekam ich eine Messenger-Nachricht mit einem Link zur neuen Facebook-Gruppe, in der die MAZ über die Corona-Vorgänge in unserer Stadt informiert. Dort schrieb der Chefarzt der Geburtshilfestation persönlich, dass es bis auf Weiteres Vätern gestattet sei, mitzukommen. Sowas beruhigt ungemein und es ist toll, dass solche Infos hier direkt ausgegeben werden. Wir haben letzte Nacht echt gut geschlafen und Anja ist sehr viel entspannter.

Zum Schluss noch ein Fun-Fact, den Anja mir gestern vorlas. Klopapier gibt es seit dem 6. Jahrhundert. Wer hat´s erfunden? Die Chinesen! Im 14. Jahrhundert wurden dort sogar zehn Millionen Rollen pro Jahr produziert. Also kommt sowohl das Virus als auch das derzeit begehrteste Produkt weltweit aus China.

Übrigens wurde damals diese Erfindung in Europa sehr belächelt. Es sei unhygienisch. Im 6. Jahrhundert wurde hierzulande noch Moos, Laub oder – kein Witz – auch mal ein Huhn genommen, um die zentrale Stelle der Allerwertesten zu säubern. Ich hoffe nicht, dass demnächst Hühner knapp werden.

