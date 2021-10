Dretzen

Seit über 50 Jahren steht zwar eine Toilette im Gerätehaus der Dretzener Feuerwehr. Doch kein Gast hat sie je benutzt, sie hat auch keinen Schmutzwasseranschluss.

Zur Galerie Seit über 50 Jahren können die Kameraden der Dretzener Feuerwehr nicht im Gerätehaus auf die Toilette. Die Situation verärgert Anwohner und Ortsvorsteher Knut Vieweg. Die MAZ hat sich vor Ort umgesehen.

Halbes Jahrhundert ohne Klo

„Wir sind seit mindestens einem halben Jahrhundert ohne Klo. Ich bin seit 30 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr, mein Vater Siegfried war vorher auch schon da. Wir können uns aber beide nicht an fließendes Wasser erinnern. Dabei wird es allerhöchste Zeit“, sagt Ortswehrführer Andre Nethen.

Frauen haben ein Problem

Wenn Kameraden mal dringend müssen, haben sie ein Problem. „Wir Männer können ja in die Wildnis, aber die Frauen wissen nicht, wohin. Die Bauzustände sind generell veraltet“ sagt Nethe. Um sich die Hände zu waschen, haben die Ehrenamtler immer einen Kanister mit 20 Litern Wasser dabei. „Das ist doch kein Zustand und das 30 Jahre nach der Wende. Wenn mal jemand dringend muss, heißt es: Ab nach Hause“, sagt Nethe.

Wütende Anwohner

Anwohner schimpfen über die Zustände. „Es kann doch nicht sein, dass Ehrenamtler, die so engagiert sind, erst mal einen Kilometer fahren müssen, um sich zu erleichtern. Das ist eine Schande“, sagt sie. Für das von der Feuerwehr am 16. Oktober geplante Drachenfest sprechen sich die Nachbarn jetzt schon untereinander ab, wer mit seinem Wasser aus dem privaten Haushalt den den Kaffee kocht.

Kritik am Amt Ziesar

Kritiker bemängeln, dass es Amt und Gemeinde „seit Jahren versäumt haben“ den Anschluss im Feuerwehrgerätehaus zu erneuern. Der Zustand ist auch für Ortsvorsteher Knut Vieweg unzumutbar. „Wir sind froh, wenn wir endlich Wasser und Abwasser haben, darum kämpfen wir schon eine Weile. Zur Not entnehmen wir auch mal Wasser aus unserem Tanklöschfahrzeug. Was sollen wir denn machen, wenn das Amt sagt, dass kein Geld da ist“, sagt Vieweg der MAZ.

Erster Schritt zur Besserung

Er sprach das Problem im letzten Jahr an. In den nächsten Tagen folgt der erste Schritt zur Besserung. Ab dem 12. Oktober arbeiten Mitarbeiter der Firma Grigat Bau im 180-Seelen-Dorf und legen in der ehemaligen Dorfstraße auf Höhe der Hausnummer 28 einen neuen Schmutzwasseranschluss für die Feuerwehr.

Doch wie läuft das? Weil der Kanal zwei Meter tief verlegt werden muss, öffnen die vier Mitarbeiter dafür zunächst die Straße. Anschließend verlegen sie den Hausanschluss im Gefälle und verdichten ihn dann in 20 bis 30 Zentimeter großen Lagen mit Warnband.

Baumaßnahmen in Höhe von 10.000 Euro

Dieser Teil der Arbeiten soll bis zum 15. Oktober abgeschlossen sein. Anschließend stellen die Bauarbeiter die Asphaltdecke wieder her. Die Baumaßnahmen laufen voraussichtlich bis zum 22. Oktober. Bis dahin ist die Straße in Dretzen voll gesperrt. Weil das Dorf keine Ortsumgehung hat, müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen.

„Je nachdem, wo die Besucher hinwollen, müssen sie von Buckau oder Köpernitz aus nach Dretzen fahren“, sagt Knut Vieweg. Die Baumaßnahmen kosten um die 10.000 Euro. Die Kameraden der Feuerwehr und der Dretzener Ortsvorsteher hoffen, dass alles gut geht und sie endlich einen Schmutzwasserhausanschluss im Gerätehaus haben.

Noch keine Keramik und Heizuhr

Doch selbst wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, können die Kameraden noch nicht auf die Toilette im Feuerwehrgerätehaus. „Bald hängen hier eine Wasseruhr und der Schmutzwasseranschluss, doch die komplette Keramik, Fliesen und Farbe fehlen noch. So viel Geld war im Amt dann doch nicht mehr da. Das wird wohl erst im nächsten Jahr etwas. Ich glaube erst dran, wenn der Bagger wirklich anrückt und die Arbeiten losgehen“, sagt Andre Nethe.

Auch dann gibt es da aber noch ein kleines Problem. Selbst wenn die Kameraden eines Tages mal eine Toilette haben, sitzen sie noch in der Kälte, weil eine Heizung fehlt.

Von André Großmann