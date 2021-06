Brandenburg an der Havel - Die Fouqué-Bibliothek in Brandenburg an der Havel hat wieder geöffnet

Manche Bibliotheksbücher liegen schon seit fast einem halben Jahr in der Ecke herum. Wegen des Lockdowns konnten viele nicht an die Fouqué-Bibliothek zurückgegeben werden. Jetzt hat sie endlich wieder geöffnet.