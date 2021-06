Brandenburg an der Havel - Endlich wieder richtig Fußball: Die Vereine in Brandenburg an der Havel dürfen wieder trainieren

Monatelang durfte die B-Jugend von Borussia Brandenburg nicht trainieren. Jetzt mit der neuen Eindämmungsverordnung ist wieder fast alles wie vorher. Der MAZ haben die Spieler verraten, wie sie in der trainingsfreien Zeit Kontakt gehalten haben und wie es ist mit 1,50 Metern Abstand zu spielen.