Brandenburg/H

Den Bäckermeister Kehl hat es so wahrscheinlich nicht gegeben, sondern war eine Erfindung der Industrie. Vor fast 90 Jahren warb der Müller August Tiede damit für seine Produkte – denn der Name entstand wohl nur, weil er sich auf Mehl reimte.

Vier große Getreidemühlen

Vier große Getreidemühlen gab es in der Stadt: Die Krakauer Mühle (Rieselspeicher), Mittelmühle, Burgmühle im Besitz der Familie Tiede sowie die große Mühle von Franz Alexander Heidrich am Mühlendamm.

Anke Richter, Steffen Weber (Mitte) und Uwe Czubatynski sind die Akteure am Tag der Archive am 5. März 2022 Quelle: Heike Schulze

Unterlagen aufbereitet

Sie stehen im Mittelpunkt eines Vortrags von Steffen Weber am 5. März. Der Historiker und Student der Archivwissenschaften absolviert seit Oktober 2021 ein Praktikum im Brandenburger Stadtarchiv und hat sämtliche Unterlagen zu den Mühlen aufbereitet und nun auch zugänglich gemacht.

Archive-Tag am 5. März Den deutschlandweiten „Tag der Archive“ gibt es seit 2001, seit dem Jahr 2004 regelmäßig alle zwei Jahre. Das Stadtarchiv und das Domstiftsarchiv sind jeweils abwechselnd Gastgeber. In diesem Jahr ist das Domstiftsarchiv an der Reihe. Das deutschlandweite Motto am 5. März 2022 lautet: „Fakten, Geschichten, Kurioses“. Ort ist die Aula der Ritterakademie, Burghof 9. Die Veranstaltung in Präsenz wird nach der 2-G-Regel stattfinden, Nachweise sind vorzulegen. Beginn ist um 10 Uhr: Domstiftsarchivar Uwe Czubatynski spricht über die Schatzkammer des Landes – die neue Beständeübersicht. Um 11.15 Uhr referiert Steffen Weber: „Die Überlieferung der Brandenburger Mühlen im Stadtarchiv“. Ab 12 Uhr gibt es noch einen Rundgang durch die mittelalterliche Bibliothek des Domstifts im oberen Kreuzgang. Wegen der begrenzten Platzkapazitäten ist eine Anmeldung bis zum 25. Februar zwingend erforderlich. Telefon: 03381 / 211 22 15 oder per E-Mail: archiv@dom-brandenburg.de.

Die Frau mit den Koffern

„1996 haben wir vom Insolvenzverwalter der VEB Brandenburger Mühlenwerke schon einen ganzen Stapel an Unterlagen bekommen“, sagt Archivchefin Anke Richter. Und im vorigen Jahr hatte sie einfach auch Glück: „Ich bekam einen Anruf von einer Frau, die sich als Mitglied der Tiede-Familie vorstellte und mir am Ende zwei Koffer voller Unterlagen zur Geschichte der Mühlen übergab.“ Diese Dokumente seien technisch in einem guten Zustand gewesen.

Geschichte im Film

Sogar eine Dose mit einer Filmrolle sei darin gewesen. Den Vier-Minuten-Film auf 8-Millimeter-Band hat Anke Richter digitalisieren lassen, er wird zum „Tag der Archive“ am 5. März auch öffentlich gezeigt.

Dokumente von 1845 an

„Geschichte lebt auch vom Nachweis durch Quellen. Bisher gab es zwar schon ein ganz gutes Wissen, nun haben wir auch die Belege“, sagt Referent Weber. 220 Verzeichnis-Einheiten sind zusammengetragen, die füllen einen großen Regalschrank. „Wir wollen nun die Menschen neugierig machen und künftige Benutzer des Archivs auch interessieren.“ Dokumente gebe es nun von 1845 an.

Monatelang war das Stadtarchiv geschlossen, dennoch kamen im vergangenen Jahr mehr als 400 Anfragen zu Personenstandsunterlagen beziehungsweise zur Meldekartei.

30 Jahre Arbeit für ein Buch

Ähnliches sei auch aus dem Domstiftsarchiv zu vermelden, bestätigt dessen Chef Uwe Czubatynski. Er hat jüngst ein Buch über die Bestände seines Archivs veröffentlicht, da steckten 30 Jahre Arbeit drin, weil er schon als Student damit begonnen habe, systematisch zu erfassen. Zum Dom-Archiv gehörten ja nicht nur die eigenen Bestände, sondern auch viele fremde aus anderen Kirchengemeinden und -kreisen. Zudem gebe es am Dom zu Brandenburg auch eine eigene Bibliothek, das ist sonst eher selten.

Die Bestände des Domstiftsarchivs sind nun in einem Buch zusammengefasst. Quelle: Heike Schulze

Informationen auch im Internet

„Wir haben zudem Sammlungen von Fotos, Siegeln oder Papieren – viele Menschen wissen gar nicht, was es hier alles gibt.“ Das Buch soll nicht nur analog nutzbar sein, sondern auch komplett im Internet zur Verfügung stehen. Wer also beispielsweise ein bestimmtes Kirchenbuch einer Gemeinde aus einem bestimmten Jahr suche, kann hier vorab recherchieren, ob er überhaupt eine Archivnutzung beantragt.

Von André Wirsing