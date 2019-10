So lecker schmeckt’s in der Riva-Kantine

Brandenburg/H

Der Anwärter auf eine Stelle im Brandenburger Elektrostahlwerk ist nicht in Verlegenheit zu bringen mit der Frage, was er über das Unternehmen schon wisse. „Dass ihr ’ne geile Kantine habt“, antwortet er. Tatsächlich möchte man die Riva-Stahlwerker beneiden um das, was ihre Kantinenköche täglich auf ihre Mittagessen-Teller zaubern.

„Wir wollen nicht einfach nur Kantine sein", erklärt Küchen-Vize Christopher Schulz, der mit Michel Kalina seit knapp sechs Jahren das Kantinenessen des Brandenburger Elektrostahlwerks verfeinert.

„Das ist fast Gourmetküche“, lobt Michael Kenzler das Team um Küchenchef Michel Kalina (42) und dessen Vertreter Christopher Schulz (35). „Die lassen sich jede Woche etwas einfallen und Sie sehen ja: Unsere Teller sind am Ende leer gegessen“, erklärt der Riva-Mitarbeiter.

Rumpsteak und Dorade

Um 70 Prozent, so hat er ausgerechnet, hat sich das Kantinenessen in den vergangenen Jahren verbessert. „Die Gerichte sind abwechslungsreich, von der Bockwurst bis zur Ente gibt es hier alles und es wird viel Wert auf frisches Gemüse gelegt“, pflichtet Maik Klose seinem Kollegen bei.

Thailändische Tom Kha-Gung gibt es an diesem Mittwoch, ein süßsauer-scharfes Süppchen mit Garnele und frischem Koriander. Ein dickes Rumpsteak mit Sauce béarnaise, Kräuterbaguette und Salat, zwei Reihen Kasslerrippchen mit Sauerkraut und eine mächtige Dorade mit Grillgemüse und Rosmarinkartoffeln stehen als Hauptgerichte zur Wahl.

Nicht einfach nur Kantine

„Wir wollen nicht einfach nur Kantine sein“, erklärt Küchen-Vize Schulz, der seit 15 Jahren verschiedene Restaurantherde mit Michel Kalina geteilt hat. Beide wissen Ex-Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann in ihrem recht großen Fanklub.

Auf den ersten Blick eine normale Werkskantine. Wenn die Mitarbeiter des Riva-Elektrostahlwerkes Schlange stehen, teilt Heike Gawronski das Essen aus. Quelle: Rüdiger Böhme

Die womöglich beste Kantine der Stadt ist rund um die Uhr geöffnet, denn das Riva-Unternehmen arbeitet im Vier-Schicht-System. Seit Kalina und Schulz vor knapp sechs Jahren das Küchenzepter übernommen haben, ist die Zahl der ausgegebenen Essen von 84 000 auf 130 000 im Jahr gestiegen.

Die beiden Küchenchefs ticken ähnlich, wollen mit Klassikern wie Gulasch und Schnitzel die Freunde deftiger Hausmannskost ebenso glücklich machen wie den experimentierfreudigen Kantinengast. Spätestens wenn sie zum McRiva-Burger aus australischer Ochsenbrust an die Burgerstation rufen, haben sie die Esser auf ihrer Seite.

Das Unternehmen gibt dem Küchenteam die Freiheiten, die kreative Köche sich wünschen. Dabei können dann auch mal in Pflanzenasche panierte Garnelen herauskommen, oder es schmücken Polenta-Tarte mit Grillgemüse und Büffelmozzarella oder Erbsenpuffer mit Süßkartoffelpüree die Wochenspeisekarte.

Das Projekt Nudelmaschine

Nur eines muss klar wie Kloßbrühe bleiben: Mittwochs gibt’s zum Nachtisch Schokopudding – das ist so sicher wie der Quark am Freitag.

„Zu 95 Prozent verarbeiten wir frische Zutaten“, versichert Küchenchef Kalina, der seinen Beruf mit Christopher Schulz im Brandenburger Ratskeller gelernt hat. Schon jetzt freut er sich auf die Nudelmaschine, mit der seine Küche vom nächsten Jahr an die Pasta selbst herstellen wird.

„Das Küchenteam ist immer gut drauf und hat gern einen lockeren Spruch drauf“, erzählt Personalleiterin Karén Hahn. Ein Beispiel dafür ist Benita Vogt: „Wir hinterm Tresen sehen unseren Leuten schon immer an, was sie essen werden. Manche haben ihre Lieblingskollegen, von denen sie bedient werden möchten.“

Kantine muss keinen Gewinn erwirtschaften

Unschlagbar sind die Preise in der Gourmet-Kantine. Für 1,50 bis 4 Euro kann man täglich satt werden, denn die Portionen sind „stahlwerkergerecht“, wie Karén Hahn sagt. Die Köche genießen das Privileg, im Gegensatz zu Restaurants keinen Gewinn erwirtschaften zu müssen.

Das Essen geht zum Selbstkostenpreis über den Tresen. Der Arbeitgeber ist seinen italienischen verpflichtet. Den Mitarbeitern soll es schmecken. Gibt es mal was zu mäkeln oder zu verbessern, sind Kritik und Anregungen gleichwohl willkommen.

Die Pflicht und die Kür

Die Stahlwerkerküche ist zwar ambitioniert und experimentierfreudig. Doch vor der Kür kommt in Brandenburg immer noch die Pflicht. Klassiker wie Hackfleischgerichte werden bei aller Liebe zum Detail am allerliebsten verspeist.

Die 17 Beschäftigten der Kantinenküche haben allem Anschein nach Spaß bei der Arbeit. Neue Wagnisse probieren sie erst einmal selbst aus und perfektionieren sie so lange, dass sie ihre Feuertaufe vor mehreren hundert Stahlwerkern bestehen können.

Mutters ehrliche Küche

Stellvertretender Küchenchef in der Kantine des Riva-Elektrostahlwerkes ist Christopher Schulz. Er bestreicht die Baguettes zum Steak. Quelle: Rüdiger Böhme

Michel Kalina lässt sich inspirieren von großen Sterne-Köchen wie dem Schwaben Vincent Klink und dem Berliner Tim Raue. Auch Christopher Schulz hat ein Vorbild. „Den Chef“, witzelt er und schwärmt danach von seiner Mutter: „Ich esse am liebsten zu, ihre Gerichte sind komplett ehrlich.“

Die Hits der nächsten Woche werden gerade vorbereitet, die Ware ist schon geordert. Die Gourmets vom Schmelzofen können sich an Stubenküken, Wildschweinfilet und Wolfsbarsch versuchen. Oder doch lieber Königsberger Klopse?

Von Jürgen Lauterbach