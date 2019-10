Brandenburg/H

Für Brigitte Volkert wird es die Rückkehr in ihre Kindheit sein. 60 Jahre lang hat die Rentnerin aus Bitterfeld-Wolfen nicht in Brandenburg/Havel gewohnt. In knapp einem Jahr werden sie und Bernd Beckmann dorthin ziehen, wo sie aufgewachsen ist: in die Kanalstraße, in das gerade entstehende Schillerquarti...