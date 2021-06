Brandenburg/H

Der Kreisverband der Grünen in Brandenburg an der Havel konnte sich am Freitag endlich wieder in Person treffen. Bei der Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Bei Grillwürsten, Wein und Bier wurden im Bürgerhaus Altstadt Lillas Roeder und Vincent Bartolain als Sprecherin und Sprecher gewählt. Verena Kohl, Stephanie Kurth und Matthias Schulz runden den Vorstand als Beisitzende ab.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Wahlkampf steht bevor

Dem neu gewählten Vorstand steht in den nächsten Monaten ein aufregender Wahlkampf bevor. Gemeinsam mit den Mitgliedern und dem neuen Vorstand des Kreisverbands soll für eine Regierungsbeteiligung der Partei auf Bundesebene geworben werden.

Im Mittelpunkt stehen in Brandenburg an der Havel dabei Themen rund um Klimaschutz, Bildungspolitik und nachhaltige Stadtplanung. Die Grünen wollen sich für eine Verkehrsberuhigung der Altstadt und eine fahrradfreundliche Gestaltung der Innenstadt einsetzen, gleichzeitig haben sie sich die Schaffung von ausreichend Plätzen in Kitas und Schulen sowie den Innenausbau von städtischen Grundstücken auf die Fahnen geschrieben.

Immer mehr Mitglieder bei den Grünen

Auch über die Bundestagswahl hinaus möchte der Kreisverband seine Kooperationen mit Vereinen und Verbänden aus der Region intensivieren und sich so für die Menschen in der Region einsetzen. Dabei hilft dem Kreisverband unter anderem das rasante Mitgliederwachstum in den vergangenen Monaten.

Das Mitgliederwachstum war auch am gestrigen Abend bei der Mitgliederversammlung der Bündnisgrünen in Brandenburg an der Havel zu spüren. In Anwesenheit vieler neuer und alter Gesichter wurde angeregt über die aktuellen und künftigen Herausforderungen gesprochen und diskutiert.

Von MAZ