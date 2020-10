Die Hauptleitung fürs Trinkwasser ist gebrochen

Brandenburg/H

Nächtliche Katastrophe beim Wasserversorger Brawag: Die 800-Millimeter-Trinkwasserleitung, die vom Wasserwerk Mahlenzien zum Hochbehälter auf dem Marienberg führt, ist gebrochen. Damit ist die zentrale Versorgungsader für die Stadt lahmgelegt.

Mit Hilfe eines Baggers wird die provisorische Baustraße hergerichtet. Quelle: André Wirsing

„Wir versorgen die Brandenburger dennoch über den Bypass. Dazu haben wir das Wasserwerk Kaltenhausen hochgefahren und schicken das Trinkwasser über die Scholle in die Stadt“, sagt Brawag-Chef Uwe Müller.

Die Unglücksstelle liegt denkbar ungünstig, nämlich direkt neben dem Plane-Ufer etwa 150 Metzer östlich des Buhnenhauses. Nach ersten Messungen liegt das geborstene Rohr in drei Metern Tiefe. Doch man muss mit schwerem Gerät erst einmal an die Stelle herankommen. Deshalb wird gerade fieberhaft an einer provisorischen Baustraße gearbeitet.

(wird laufend aktualisiert)

Von André Wirsing