Die Hauptstraße ist für Radfahrer am gefährlichsten

Die Resonanz ist erdrückend: In nur zehn Tagen haben fast 900 Menschen aus der Stadt an der Befragung „Online-Umfrage zu Radfahrunfällen mit Straßenbahnschienen in Brandenburg an der Havel“ teilgenommen. Diese hatte der in der Stadt lebende Verkehrsforscher Jürgen Peters initiiert.

Menschen wurden gezielt befragt

Zukunftsforscher und Verkehrsexperte Jürgen Peters Quelle: Antje Preuschoff

„Wir haben die Brandenburgerinnen und Brandenburger gefragt, wie viele Unfälle sie in den letzten fünf Jahren in der Stadt hatten, bei denen sie mit ihren Rädern in die Schienenrillen der Straßenbahn geraten und dabei gestürzt sind. Gefragt wurde auch, auf welchen Straßen diese , Radfahrunfälle mit Straßenbahnschienen’ passiert sind.“

Ergebnisse deutlich, aber nicht repräsentativ

Peters weiß auch, dass es keine repräsentative Befragung ist. Die Verbreitung erfolgte über die MAZ, Meetingpoint, Brawo, Verkehrsclub Deutschland und über soziale Netzwerke. Gestartet wurde am 7. November, bis zum 17 November haben bisher 896 Personen teilgenommen, davon haben 882 Angaben zu Radfahrunfällen mit Straßenbahnschienen gemacht.

Viele erwischt es mehrfach

678 Teilnehmer teilten mit, in den vergangenen fünf Jahren Schienenunfälle gehabt zu haben. Davon hat es 322 Menschen (47 Prozent) zwei- und mehrfach erwischt, 111 (16 Prozent) sogar dreimal und mehr.

Hauptstraße mit großem Vorsprung

667 Teilnehmer, die einen oder mehrere Unfälle hatten, machten 1101 Angaben zu den Straßen, in denen diese Unfälle passierten. Die Hauptstraße einschließlich Jahrtausendbrücke lag mit weitem Abstand vorne –hier passierten 561 Unglücke, das sind 51 Prozent. Rechnet man noch die Ritterstraße dazu, sind es sogar 684 Unfälle (62 Prozent). Zum Vergleich: Für die knapp drei Jahre zwischen 2018 und 2020 hat es gerade einmal sechs offizielle Polizeimeldungen zu Unfällen auf Haupt- und Ritterstraße gegeben.

Auf dem zweiten Platz liegen Steinstraße und Neustädtischer Markt mit 128 Fällen (12 Prozent), auf dem dritten Rang landet die Ritterstraße mit 123 Fällen (11 Prozent).

Bauhofstraße, Große Gartenstraße, Jacobstraße, Plauer Straße, Luckenberger Straße/Brücke) und der Nicolaiplatz verbuchen jeweils 20 und mehr Unfallnennungen.

Nicht nur Gelegenheitsradler stürzen

58 Prozent der verunfallten Teilnehmer sind weiblich, knapp die Hälfte zwischen 30 und 49 Jahre alt. Zwei Prozent waren Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren. Unfälle passieren nicht nur Ungeübten oder Gelegenheitsradlern: 53 Prozent der Verunfallten fahren beinahe täglich, 27 Prozent ein- bis dreimal pro Woche.

Kommentare ausgewertet

Jürgen Peters hat zudem Mails und Kommentare von Teilnehmern an der Umfrage ausgewertet und fasst diese in einem Satz zusammen: „Radfahrer fahren vorsichtig, Unfälle passieren häufig aufgrund schlechter Pflasterung, Fahrbahnen sind nicht tauglich für Elektroräder und Kinderanhänger, es gibt keine kinderradtaugliche Infrastruktur.“

Pflaster ist Gift für Radler

Radfahrunfälle mit Straßenbahnschienen seien bei einer künftigen Detailanalyse im Zusammenhang mit den Gleiskonstruktionen sowie den Straßenbelägen mit Großpflastersteinen zu betrachten. Die Steinstraße weist trotz des 2014 errichteten Angebotsstreifens aus geschnittenem Pflaster eine hohe Anzahl an Radfahrunfällen mit Straßenbahnschienen auf. Unfälle beim Überfahren der Straßenbahnschienen in Parallelrichtung gebe es demnach hier auch.

Ergebnisse gehen ins Rathaus

Peters hat die Ergebnisse auch an Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) geschickt, der bis März 2021 laut SVV-Beschluss Maßnahmen zum Entschärfen der Unfallschwerpunkte vorlegen soll.

Von André Wirsing