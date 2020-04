Brandenburg/H

Das Osterfest wird in diesem Jahr ein ganz anderes sein, als wir es aus den vergangenen Jahren kennen. Aufgrund der Beschränkungen, die uns die Corona-Pandemie auferlegt, wird es keine Osterfeuer, kein Eiertrudeln und auch keine Gottesdienste mit Besuch der Kirche geben können, so wie wir es sonst gewohnt sind. Auch die Möglichkeiten, sich bei dem schönen Frühlingswetter in großer Gemeinschaft zu treffen, gemeinsam zu grillen, sich zu vergnügen – all das bleibt uns verwehrt.

Zur Galerie Das Wetter traumhaft, doch die Stadt weitgehend leer: Brandenburg an der Havel am Karfreitag 2020 – Beobachtungen eines ungewöhnlichen Feiertags.

Aber zuhause sitzen muss keiner, denn immerhin darf sich jeder in Familie oder auch zu zweit oder allein in der Öffentlichkeit bewegen, spazieren oder eine Radtour unternehmen. Dabei kann man sich an Vielerlei erfreuen und dieser schwierigen Zeit doch etwas Gutes abgewinnen.

Eine Runde durch den eigenen Stadtteil

Eine Tour durch den eigenen Stadtteil oder die Parks, natürlich mit dem gebührenden und vorgeschriebenen Abstand von anderen zeigt, wie sich die Brandenburger das Osterfest schön machen. So sind traditionell auch in diesem Jahr zahlreiche Gärten in den Eigenheimsiedlungen und den Wohngebieten österlich geschmückt, viele bunte Sträucher und Blumen sind angepflanzt oder wild gewachsen und sind willkommene Frühlingsboten, die die Stimmung aufhellen.

Ein Eis essen ist möglich

Dabei verschmerzen wir es dann auch, dass wir in den beliebten Ausflugslokalen an den Brandenburger Gewässern kein Bierchen oder den Kaffee mit Törtchen genießen dürfen. Immerhin: ein Eis schlecken geht immer noch. Auf jeden Fall gibt es in diesen Tagen wieder viel zu entdecken und man kann die Tage nutzen, um mal richtig zu entschleunigen, sich ablenken oder einfach mal die Seele auf einer Wiese baumeln lassen.

Anregungen dazu, sich aufzumachen und die Havelstadt wieder einmal neu zu entdecken, gibt die kleine Radtour unseres Fotografen durch die Stadtteile Brandenburgs und entlang des Möserschen Sees.

Von Rüdiger Böhme