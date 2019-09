Brandenburg/H

Wahlsiegerin Britta Kornmesser ( SPD) hat sich beim Kampf ums Direktmandat für den Landtag auf ganzer Linie durchgesetzt. Sie gewann in 43 der 62 Stimmbezirke im Wahlkreis 17 unangefochten, darunter in neun von zehn Briefwahlbezirken.

Axel Brösicke (AfD) konnte 15 Stimmbezirke für sich entscheiden. Quelle: JACQUELINE STEINER

In zwei Stimmbezirken (Wredowsche Zeichenschule, Krugpark) hat sie auch gewonnen, musste sich aber den Sieg teilen – einmal mit Axel Brösicke ( AfD) und einmal mit Jean Schaffer ( CDU).

Der Zweitplatzierte Axel Brösicke gewann 14 Stimmbezirke alleine. Schaffer gewann in den Ortsteilen Klein-Kreutz mit 32 Prozent sowie in Mahlenzien mit 32,2 Prozent.

Der Bewerber der Bündnisgrünen René Blumenthal hat auch zwei Achtungserfolge einfahren können, nämlich im Domgymnasium und im Briefwahlbezirk Altstadt holte er Ergebnisse von 24,9 beziehungsweise 21,1 Prozent.

Drei Bewerber ganz ohne Sieg

Die Bewerber Andreas Kutsche ( Die Linke), Norbert Langerwisch (Freie Wähler) sowie Marc Puhlmann ( FDP) holten keinen einzigen Stimmbezirk.

Brösicke erreichte sein bestes Einzelergebnis in der Havelschule mit 30,2 Prozentpunkten. Britta Kornmessers „Rekord“ wurde in einem Stimmbezirk in Kirchmöser mit 40,6 Prozentpunkten aufgestellt.

Aus den von der Wahlbehörde veröffentlichten Zahlen lassen sich kaum Gebiete oder Stadtteile herauslesen, die eindeutig zur SPD oder zur AfD gehören. In der Luckenberger Schule beispielsweise gab es zwei Stimmbezirke, in einem siegte Kornmesser, im anderen Brösicke.

Keine klare Grenze

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Hohenstücken: Die beiden Wahllokale im Bürgerhaus holte die SPD-Vertreterin. Ihr AfD-Kontrahent sicherte sich die Lokale im Martha-Piter-Heim, in der Gebrüder-Grimm-Grundschule sowie in der Otto-Tschirch-Oberschule.

Relativ eindeutig sieht es in Nord aus, wo nur die Sozialdemokratin gewonnen hat, Ähnlich sieht es auf der Scholle aus, allerdings siegte im benachbarten Wilhelmsdorf wieder der AfD-Mann.

Von André Wirsing