Brandenburg/H

Waschbär, Nutria und Mink kennt inzwischen jedes Kind. Wolf und Biber sowieso. Manch ein Havelstädter ist gar schon der Chinesischen Wollhandkrabbe oder der Nilgans begegnet. Aber auch weniger augenfällige Tiere und Pflanzen breiten sich invasiv in Brandenburg aus. Einigen kommt das zunehmend trockene und warme Klima durchaus zupass. Und so etablieren sich gebietsfremde Arten („Neobiota“) zu Wasser, Land und Luft mitunter ohne, dass wir es merken.

Neuzugänge in Havel und Seen

Denn wer kennt schon Tiere wie die Schwarzmundgrundel? Der gut 20 Zentimeter kurze Fisch mit flachem Kopf, nach oben stehenden Augen und Bauchflossen, die wie ein Saugtrichter geformt sind, ernährt sich von Larven,

Die invasive Art Schwarzmundgrundel. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Muscheln, Schnecken und kleinen Wasserkrebsen. Sein Erfolgskonzept ist eine besonders zahlreiche Nachkommenschaft: Bis zu 10.000 Eier kleben die Weibchen im Verbund an die Unterseite von Flusssteinen. Obwohl alles andere als ein Langstreckenschwimmer, hat sich die Art so vom Schwarzen Meer über Donau, Rhein und Elbe bis an die Ufer der Havelstadt fortgepflanzt. Dass die Art auch unterschiedlichste Salz- und Sauerstoffkonzentrationen im Wasser gut wegsteckt, gereicht ihr dabei zum Vorteil.

Vom Normalbürger praktisch unbemerkt hat sich auch die braun-gestreifte Quagga-Muschel Dreissena rostriformis in den Seen und Kanälen Brandenburgs ausgebreitet. Dieser Süßwasserbewohner sitzt gern auf der Unterseite von Steinen oder Betonwänden und stammt ursprünglich aus den Zuflüssen des Schwarzen Meeres. Seit Anfang des Jahrtausends ist die Muschel, vermutlich mit der Schifffahrt eingeschleppt, auch in Deutschland zu finden. 2013 fand man sie im Oder-Havel-Kanal, kein Jahr später auch im Werbellinsee.

Die Quagga-Dreikantmuschel am Grund eines Sees. Quelle: picture alliance / Silke Oldorff / dpa-Zentralbild

Vor fünf und sechs Jahren wurden die Muscheln in der Havel bei Premnitz und Roskow nachgewiesen. Die freischwimmenden Larven finden ihren Weg über Kanäle, Wassersportausrüstung oder umgesetzte Boote in flussnahe Stillgewässer. Wo sie massenhaft vorkommen, wie am Bodensee, treten sie in Nahrungskonkurrenz mit anderen Planktonfressern und machen, zu Muschelbänken verklumpt, auch Fischern das Leben schwer.

Auch die menschgemachte Ufergestaltung mit Spund- und Betonwänden trägt ihren Teil dazu bei, dass sich die Quagga-Muschel bei uns wohl fühlt. Denn eine natürliche Uferbeschaffenheit bietet kaum genug Hartsubstrat für eine derart rapide Verbreitung dieser Weichtiere.

Express-Migration dank vernetzter Wasserwege

Überhaupt bieten die in den letzten Jahrhunderten ausgebauten Wasserwege und die vom Menschen miteinander verbundenen, vormals isolierten Flusssysteme ideale Verbreitungskorridore für aquatische Lebewesen. Vor allem Kanäle seien ideale Vektoren, denn „ihre Artengemeinschaft ist meist mit der von großen Strömen vergleichbar“, schreiben die Biologen Ole Müller und Thomas Eggers. „Durch den zumindest zeitweiligen Stillwassercharakter der Kanäle kommen noch Arten dazu, die auch in großen Seen angetroffen werden.“ Insgesamt böten die relative Artenarmut der mitteleuropäischen Flüsse seit der letzten Eiszeit viele Nischen für neue oder zurückkehrende Arten.

Ausbreitung von Zecken

Früher dauerte eine Zeckensaison etwa von März bis Oktober. Inzwischen sind die Spinnentiere mehr oder weniger das ganze Jahr über aktiv. Dabei

Eine in Töplitz gefundene „Super-Zecke“. Ihr Entdecker ist Kai Heinemann. Quelle: Kai Heinemann

wurde in Berlin, aber auch in Töplitz bei Werder vergangenes Jahr die eigentlich in Afrika, Asien und Südosteuropa beheimatete Hyalomma-Zecke gefunden. Die im Vergleich zum heimischen Holzbock gerade zu riesige Zeckenart ist äußerst agil und kann nach ihrer Einschleppung durch Zugvögel mittlerweile in Deutschland überwintern. Aktuell wird untersucht, ob die Tiere hierzulande eine eigene Population aufbauen.

In Afrika überträgt die Zeckenart üble Krankheiten wie das von Viren verursachte Krim-Kongo- oder das Hämorrhagische Fieber, die mit Blutungen einhergehen.

Bislang geht die größere Gefahr für Brandenburg von einer Zunahme der klassischen FSME-Fälle aus. Erstmals hat das Robert-Koch-Institut (RKI) in diesem Jahr neben Gebieten in Sachsen auch den Kreis Dessau-Roßlau als Risikogebiet ausgewiesen, rund 30 Kilometer südlich der Grenze zum Hohen Fläming. Damit rückt das Verbreitungsgebiet der Viruserkrankung langsam aber sicher an Brandenburg heran.

Götterbaum und Ambrosia

Und was schlägt sonst noch Wurzeln in der Mark? Kaum zu glauben, aber die immerhin 2000 Taxa zählende brandenburgische Flora besteht zu fast einem Fünftel aus Neophyten, also Pflanzenarten, die erst nach 1492, dem Jahr der „Entdeckung“ Amerikas, bei uns auftreten. Die meisten schleppt der Mensch ein. Aus Nordamerika importierte Traubenkirschen und Robinien etwa, die seit jeher in Parks geschätzt werden, verdrängen an einigen Standorten die heimische Kiefer, Buche oder Eiche.

Ein Götterbaum im Botanischen Garten der Universität in Leipzig. Quelle: Waltraud Grubitzsch/DPA

Eine Art mit hohem Potenzial zur Verdrängung ist aktuell der aus Asien stammende Götterbaum. Ihn hat wohl jeder Stadtbewohner schon des Öfteren gesehen, ohne ihm weitere Beachtung zu schenken. Er toleriert Trockenheit, Hitze, urbane Stressfaktoren und sogar Herbizide relativ gut und breitet sich entlang von Verkehrswegen in den Städten aus, wo es im Winter kaum Fröste gibt. Er gilt als der am schnellsten wachsende Baum in unseren Breiten, und seine sekundären Pflanzenstoffe stehen im Verdacht, die Keimung anderer Pflanzen zu hemmen.

Eine Beifuß-Ambrosiapflanze (Ambrosia artemisifolia) in einem Sonnenblumenfeld. Quelle: Patrick Pleul/DPA

Der Schrecken aller Asthmatiker und Allergiker ist derweil die in Futtermitteln versteckt „reisende“ hochallergene Ambrosie. Das an den Rändern von Parks, Straßen, Baustellen und Gärten gedeihende Kraut kann leicht mit Beifuß verwechselt werden und verursacht Reizungen und Ekzeme. Ihre Samen sind jahrzehntelang keimfähig, daher ist eine Bekämpfung und Eindämmung nur begrenzt möglich.

Als Liebhaberin warmer, trockener, offener Standorte ist die Ambrosie ein Profiteur des Klimawandels und breitet sich verstärkt auch in Brandenburg aus. Um der Pflanze den Kampf anzusagen, hat sich vor über zehn Jahren eine internationale Gesellschaft etabliert, die im Juni den Internationalen Ambrosientag (International Ragweed Day) auszurufen pflegt. Ob sich das Grünzeug davon beeindrucken lässt?

Von Moritz Jacobi