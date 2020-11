Potsdam

Welche Branche macht in Brandenburg 50 Millionen Euro Umsatz? Antwort: Allein die Clubs und die Festivals als Teil der Veranstaltungswirtschaft. „Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung dieser fünftgrößten Branche in Deutschland wird von der Politik massiv unterschätzt“, sagt Andreas Walz, Geschäftsführer der Jugendkulturfabrik Brandenburg e.V. Wegen der coronabedingten Auflagen und Veranstaltungsverbote droht neben gemeinnützigen Betrieben wie seinem vor allem privaten Unternehmern die Insolvenz. Seit März konnten keine Veranstaltungen in wirtschaftlich sinnvollen Größenordnungen mehr durchgeführt werden. Viele Soloselbstständige und Einzelunternehmer sind deshalb bereits in die Grundsicherung abgerutscht.

Es droht ein massives Firmensterben

Walz verweist auf „AlarmstufeRot“, ein bundesweites Bündnis, dem nicht nur Kultur- und Sportveranstalter beigetreten sind, sondern auch Ausrichter von Festivals, Messen und anderer Veranstaltungsformate. Nach Angaben der Initiative zählt der Wirtschaftszweig in Deutschland mehr als eine Million Beschäftigte.

Dem Jugendklub im Haus der Offiziere (HdO Club) in Brandenburg/Havel geht es dabei noch vergleichsweise gut. Miete und Personalkosten für die gut drei festen Stellen sind durch eine institutionelle Förderung abgesichert. Die Stadt Brandenburg überweist dem Haus jedes Jahr verlässlich zwischen 161 000 und 181 000 Euro. In der absoluten Bredouille stecken private Veranstalter, die ihre laufenden Kosten decken müssen, ohne Einnahmen zu erzielen. Im sinkenden Boot sitzen auch Eventagenturen, Messebauer, Catering-Unternehmen, Schausteller und Speditionen. Es droht ein massives Firmensterben.

Überbrückungshilfe lässt auf sich warten

Norbert Döpp-Veidt lebt in Kleinmachnow und ist Mitgesellschafter der New Berlin Konzerte & Events GmbH. „Als Geschäftsführer habe ich seit März kein Gehalt mehr bezogen“, sagt er und erzählt, wie schwierig es für sein Unternehmen ist durchzuhalten. „Die Fördertöpfe werden von Leuten gemacht, die unser Gewerbe nicht kennen“, wirft er den staatlichen Stellen vor. „Wir haben drei Monate auf eine so genannte Überbrückungshilfe gewartet, die nur ein Wirtschaftsprüfer für uns beantragen durfte. Und das Acht-Millionen-Euro-Programm des Bundes mit Namen „Neustart Kultur“, das Planungen für das Jahr 2021 absichern soll, gestaltet sich ebenfalls als elende Hängepartie“, so Döpp-Veidt.

Seine fünf Angestellten hat er in Kurzarbeit geschickt. Zwar hilft der Bund den Unternehmen mit Kurzarbeitergeld, Überbrückungsgeldern und Soforthilfe-Programmen. Sie werden aber den Gegebenheiten der Veranstaltungsbranche wenig gerecht. Arbeitnehmer, die ihre Arbeit verlieren, werden auf die Grundsicherung verwiesen. Ein vereinfachtes Antragsverfahren für das Arbeitslosengeld II soll diesen schweren Schritt leichter machen.

Keine Reserven im Landeshaushalt

Den Bundesländern bleibt es bisher überlassen, Lücken zu schließen. Brandenburg Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) kann den Betroffenen aber keine Hoffnung auf schnelle Unterstützung machen. Auch Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) sieht keine Reserven im laufenden Landeshaushalt. Immerhin haben die beiden Landespolitiker das Problem erkannt. Anfang der Woche trommelten sie acht Vertreter der Veranstalter-Szene zu einem Video-Krisentreffen zusammen. Die Betroffenen machten die Minister darauf aufmerksam, dass andere Bundesländer branchenspezifische Programme auflegen.

Andreas Walz verweist auf Mecklenburg Vorpommern. Dort sei das Land zum Beispiel den Festivals zur Seite gesprungen, indem es für 2021 eine Ausfallgarantie übernahm. „Ein zweites Jahr ohne Festival werden die meisten Veranstalter nicht überstehen. Aber mit vergünstigten Krediten ist niemandem geholfen“, so Walz.

Zwischen Geschäftsbetrieb und Gemeinnützigkeit

Wie es in seinem HdO Club weitergeht, ist völlig offen. „In den Jahren zuvor haben wir 60 bis 75 Prozent aller Ausgaben selbst erwirtschaftet. Dadurch konnten wir das Haus auch drei- bis vier Mal in der Woche bespielen. Einnahmen aus Ticketverkauf und Catering ließen sich aber 2020 kaum erzielen.“

Im Frühjahr versprach das Potsdamer Kulturministerium, die Hälfte aller Ausfälle zu übernehmen. Die Beamten musste am Ende einsehen, dass sich der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, etwa die Einnahmen aus der Gastronomie, nicht von der gemeinnützigen Tätigkeit der Einrichtung trennen lässt. Deshalb wurde für den ersten Lockdown vom Land sogar mehr erstattet als versprochen. Kosten für Künstler, Tontechnikern, den Einlassdienst und Mitarbeiter in der Gastronomie konnte sein Jugendklub in diesem Jahr zwar massiv einsparen, doch dieses Geld fehlt wiederum den Soloselbstständigen. „Von der Soforthilfe haben aber nur etwa fünf Prozent profitiert“, schätzt Walz.

Ein Bier für 30 Euro

Walz weiter: „Im Sommer konnten wir dann wegen der Hygieneregeln bei vielen Veranstaltungen nur ein Zehntel der Besucher reinlassen – und das bei gleichen Fixkosten. Manche Veranstaltungen haben wir ins Freie verlagert, was mit logistischem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden war. Wir hätten für ein Bier vielleicht 30 Euro nehmen müssen, um da ohne Defizit rauszukommen.“ Komplett offen ist die Unterstützung für 2021.

Um den aktuellen November-Lockdown zu verkraften, müssen die Geschäftsführer Andreas Walz und Norbert Döpp-Veidt für ihre Betriebe umfangreiche Anträge ausfüllen. Bekanntlich versprach der Bund Veranstaltern und Soloselbstständigen gleichermaßen, 75 Prozent des Umsatzverlustes zu erstatten. „Doch was mit Umsatz gemeint ist, steht bis heute nicht fest“, klagt Döpp-Veidt. Und Andreas Walz stellt fest: „Wir sind im Herbst und fangen quasi bei Null an.“

