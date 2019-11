Königstreue treffen sich am Brandenburger Theater

Brandenburg/H

Achim Wolff sprudelt über vor Begeisterung im Gespräch mit der MAZ. „Meine Zeit als Schauspieler am Brandenburger Theater war die spannendste und interessanteste in meinem Leben“ erzählt er. Und auch wenn diese Zeit – von gelegentlichen, späteren Auftritten in der Grabenstraße abgesehen – mehr als 30 Jahre zurück liegt, ist das Brandenburger Theater immer ein Stück Heimat in der Seele des beliebten Schauspielers geblieben, verrät er.

„ König hat mich geprägt!“

Das hat vor allem mit dem Regisseur Herbert König zu tun. „Der hat mich, der uns geprägt“, erzählt Wolff. Herbert König? Viele Schauspieler erinnern sich noch heute mit Begeisterung an den Theaterregisseur, der als Ausnahmekünstler galt, auch wenn selten eines seiner Stücke länger in der DDR gespielt wurde. Als Quereinsteiger begann er seine Theaterkarriere in Magdeburg und war, sofern die staatliche Zensur dies zuließ, dann an verschiedenen Bühnen der DDR tätig.

Die Kulturzensoren waren schnell auf den sperrigen König aufmerksam geworden, seine Inszenierungen galten als „verstiegen“ und „unrealistisch“ und er galt bald als „unerwünscht“, ihn zu engagieren. Seine Inszenierung von Carlo Goldonis „Der Impresario von Smyrna“ im Theater in Zittau erlebte zwei Vorstellungen, bevor sie abgesetzt wurde. Nach seiner Inszenierung von Lorcas „Yerma“ am Brandenburger Theater warf man König „konterrevolutionäre Ideen“ vor.

Der herbe Typ von drüben

Die letzte Station vor seiner erzwungenen Ausreise in den Westen war das Theater in Anklam, ein Sammelbecken für unerwünschte Theaterleute, wo damals Frank Castorf als Oberspielleiter arbeitete. Castorf ließ König damals das Lorca-Stück „ Bernarda Albas Haus“ inszenieren, das aber schon nach der Generalprobe gestrichen werden musste. 1983 wurde er ausgebürgert und mit seiner Familie abgeschoben. Im Westen gab König „den herben Typen von drüben“, wie der Spiegel 1996 schreibt.

Herbert König stirbt 1999. Über sein Leben hat Thomas Wick ein Buch geschrieben. Königs Weg zur Bühne und seine Arbeiten in der DDR der 1970er und 1980er Jahre zeichnet Wieck genau, anschaulich und engagiert nach. Ergänzt wird diese theatergeschichtliche Betrachtung durch zahlreiche Kritiken, bisher unveröffentlichtes Archivmaterial, eindrucksvolle Fotografien sowie ein Inszenierungsverzeichnis.

Rückblick auf die DDR-Theaterkultur

Das Buch geht weit über eine biografische Betrachtung hinaus und nimmt ein wichtiges Kapitel deutscher Bühnengeschichte in den Blick: jene zehn Jahre in der DDR, in der radikale Theatermacher wie König, Tragelehn, Einar Schleef und Jürgen Gosch das Theater als einen Ort der Emanzipation und des Widerstandes groß werden ließen.

„Diese Vergangenheit wurde so wunderbar gegenwärtig durch die Veröffentlichung von Thomas Wiecks ’Regie: Herbert König’ “, sagt Achim Wolff, nachdem er vor einiger Zeit eine Lesung aus dem Buch erlebte.

Offene Ohren und Türen am BT

„Sofort sprang mich die Idee an, diese Lesung am Brandenburger Theater zu wiederholen“, so Wolff weiter, der damit beim künstlerischen Leiter Frank Martin Widmaier auf offene Ohren und Türen stieß. „Wir werden am 16. November 2019 um 19 Uhr mit Thomas Wieck, dem Autoren und hoffentlich vielen Kollegen aus dieser Zeit, wie Renate Krößner, Bernd Stegemann, Vera Herzberg, Christine Schuster, Sabine Scholze, Thomas Wolff und anderen die spannende, theatralische Vergangenheit neu beleben“ verspricht Achim Wolff und lädt dazu die Brandenburger in die Studiobühne ein.

Wenn alle klappe, komme auch Frank Castorf, „um gemeinsam mit den anderen Königstreuen“ aus dem Buch zu lesen und sich an die Zeit in Brandenburg und Anklam zu erinnern, freut sich Wolff.

Info Lesung und Diskussion mit Thomas Wieck zum Buch „Regie: Herbert König“, Samstag, 16. November 2019 um 19 Uhr mit Thomas Wieck, und Schauspielern wie Achim Wolff, Renate Krößner, Bernd Stegemann, Vera Herzberg und anderen in der Brandenburger Studiobühne.

Von Benno Rougk