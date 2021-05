Brandenburg/H

In Berlin und Potsdam haben sie es schon getan. Die Künstler haben die Open-Air-Bühnen in Beschlag genommen und ihr Publikum am Pfingstwochenende begeistert. In Potsdam war sogar das Poetenpack der Landeshauptstadt mit einer Premiere am Start, das der künstlerische Leiter des Brandenburger Theaters (BT) Frank Martin Widmaier gern als „festes Ensemble“ seines Theaters bezeichnet.

Wird das Poetenpack auch in Brandenburg an der Havel zu sehen sein, jetzt da die Vorschriften gelockert werden und die Inzidenz sinkt? Frank Martin Widmaier weiß noch nicht genau, was die Brandenburger Bühne auf die Beine stellen kann. „Wenn alles geklärt ist – also Ordnungsamt, Besetzung und Programm – melde ich mich sofort“, verspricht er am 18. Mai. Gut eine Woche später auf Nachfrage schreibt er, es solle noch in dieser Woche eine Pressemitteilung geben, die erklärt, ob, und wenn ja was unter seiner Verantwortung am BT läuft.

Widmaiers Kollege Christoph Kulb, der als Orchestermanager die Auftritte und Proben der Symphoniker vorbereitet und organisiert, ist da weiter. Er hat dem Orchester bereits für die Sommermonate eine Übersicht gegeben, „in welchen Zeiträumen wir zumindest Orchesterprojekte planen, leider immer mit dem Unwissen, wie und unter welchen Umständen diese konkret stattfinden können.“

Ex-Genesis-Sänger Ray Wilson gab 2018 vor ausverkauftem Haus an der Regattastrecke Brandenburg ein umjubeltes Konzert. 2021 soll es dort neben Klassik auch bunte Shows mit Musik von Abba und Udo Jürgens geben. Quelle: Archiv/Philip Rißling

Nach aktuellem Stand sei es aufgrund der angekündigten Lockerungen wieder möglich, Konzerte im Freien mit einer Zuschaueranzahl von 100 Besuchern zu veranstalten, so Kulb. Dem Vernehmen nach können es sogar 500 Gäste werden, die sich unter freiem Himmel versammeln, heißt es aus der Kulturverwaltung.

Diese Möglichkeit will Kulb „gerne noch zum Saisonende“ nutzen. Auch die Leonore-Produktion der Kammeroper Rheinsberg und der Brandenburger Kultursommer im August seien nach Stand vom 21. Mai „noch fest in der Planung.“

Auftritt im Theaterpark

Am Freitag und Samstag, 11. und 12. Juni, soll bei gutem Wetter ein Konzert im Theatergarten realisiert werden. Nach aktuellem Stand können die Symphoniker dort in einer kleinen Orchesterbesetzung spielen. Hierfür ist ein klassisches Serenaden-Programm angedacht, gepaart mit kammermusikalischen Beiträgen.

Die Kammeroper Rheinsberg plane, so Kulb, nach wie vor noch die Leonore-Produktion. Hierzu sei er mit der Musikkultur Rheinsberg in engem Austausch.

Wie aus einer anderen Zeit: Begeisterte Zuschauer eng an eng. Quelle: Archiv/ Rüdiger Böhme

Der Orchester-Urlaub beginne am 21. Juni und dauere bis zum 25. Juli. Danach werde weiter für Rheinsberg geprobt, wo die Symphoniker – wenn alles glatt laufe – am 4./6./7./8./11./12./14. August 2021 zu erleben sein werden.

Auch der Brandenburger Kultursommer auf dem Marienberg werde im BT weiter geplant und es „wird an ihrer Durchführbarkeit unter Pandemiebedingungen momentan festgehalten“, schreibt Kulb. Das könnte bedeuten, dass nach zwei Absagen 2019 und 2020 dort nun Julia Engelmann am 14. August auftritt und Anna Loos bereits am 13. August, wie der BT-Spielplan verrät. Das Konzert der Brandenburger Symphoniker auf dem Marienberg „Hollywood an der Havel“ finde dann am 22. August statt.

Symphoniker an der Regattastrecke

Auch für die Konzerte der Wassermusiken an der Regattastrecke am 28. und 29. August können die Brandenburger und die Symphoniker planen.

Viele Kulturanbieter der Havelstadt und des Umlandes, wie das Eventtheater, stehen mit umfangreichen Plänen für den Sommer 2021 in den Startlöchern. Auch der Veranstalter Michael Treffehn bereitet eine Reihe von Lesungen vor, unter anderem mit Werken von Thomas Bernhardt, Franz Kafka und Stefan Heym. Über die genauen Termine informiert Sie dann zuverlässig Ihre MAZ.

Von Benno Rougk