So wurde eine herrenlose Ruine zum Millionenprojekt

Brandenburg/H

Das Haus Nummer 14 in der Luckenberger Straße in Brandenburg ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Das Bauwerk hatte vor sieben Jahren traurige regionale Berühmtheit erlangt: Es war herrenlos. Nach 25 Jahren des Leerstandes wird in das Mehrfamilienhaus nun in wenigen Monaten wieder Leben einziehen. Die Bauarbeiten sind kurz vor dem Abschluss. Zum Jahreswechsel werden 14 Eigentumswohnungen fertig, die nach Angaben des Bauträgers Udo Anlauff bereits allesamt verkauft sind. Im November beginnt die Suche nach Mietern.

Zur Galerie Die Luckenberger Straße 14 in Brandenburg ist nur einen Steinwurf von der Havel entfernt und war 25 Jahre dem Verfall preisgegeben. Nun hat Bauträger Udo Anlauff für 2,6 Millionen Euro dort 14 neue Wohnungen geschaffen, die allesamt bereits verkauft sind.

Der einstige Besitzer Wolfgang Kömpel hatte sein Eigentum 2010 aufgegeben. Dereliktion ist der Fachbegriff. Er gab eine Eigentumsverzichtserklärung beim Grundbuchamt ab. Das Amtsgericht Brandenburg bestätigte diese Erklärung 2012 im Zuge der MAZ-Recherche.

Das Haus ohne Schlüssel

Damals titelte die Märkische Allgemeine „Das Haus ohne Schlüssel - in der Luckenberger Straße vergammelt ein herrenloses Gebäude“. Das Ordnungsamt hatte Kömpel als früheren Eigentümer in jener Zeit angeschrieben, er möge das Haus absperren. Die Tür war nur angelehnt, innen lagerten Schutt und Müll. Nachbarn beklagten sich über Gestank, Feuchtigkeit und Ratten. Doch Kömpel schüttelte auf das Schreiben der Stadt damals nur den Kopf: „Wo der Schlüssel ist? Ich habe keine Ahnung.“

Blick auf das Hinterhaus. Auch dort entstehen Wohnungen. Quelle: Marion von Imhoff

Jetzt, genau hundert Jahre nach Errichtung der Luckenberger Straße 14, kommt die fast märchenhaft anmutende Wendung: Ermöglicht hat diese Udo Anlauff, Bauunternehmer aus Bad Liebenwerda und seit 29 Jahren in der Branche tätig. Er kaufte das Haus und übernahm die eingetragene Grundschuld. 2012 lag diese bei 40.000 Euro. Anschließend investierte der Bauunternehmer 2,6 Millionen Euro. Es entstehen Ein- und Mehrraumwohnungen.

Fußbodenheizung und Fahrstühle

Remise und der hintere Gebäudetrakt mit Laubengängen erhalten Fahrstühle, „damit auch ältere Leute die Wohnungen bequem erreichen können“, sagt Anlauff. Fußbodenheizung, moderne Bäder und Parkett gibt es in allen Etagen, dazu zur Baufertigstellung sogar einen Kronleuchter im Durchgang. Attraktiv werden soll das Gebäude auch für Studenten, für die die kleineren Wohnungen gedacht sind.

Zwei Arbeiter auf dem Gerüst. Quelle: Marion von Imhoff

Udo Anlauff baut und saniert im gesamten Großraum Berlin. Die Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Stadt Brandenburg lobt er in den höchsten Tönen. „Es gab immer schnelle Lösungen, das ist keine Selbstverständlichkeit bei Bauämtern.“

Stadt wollte Haus nicht haben

Tatsächlich dürfte die Stadt Brandenburg ziemlich aufatmen. Die Stadt hätte 2010 das Recht gehabt, sich das Eigentum an der herrenlosen Immobilie anzueignen. Doch der damalige Bürgermeister und heutige Oberbürgermeister Steffen Scheller winkte ab: „So etwas zu übernehmen, ist nicht unser Handeln“, sagte er 2012 der MAZ. Das Dach bröckelte, Steine drohten auf Passanten zu stürzen. Die Stadt baute ein Gerüst vor der Luckenberger Straße 14 auf, um Fußgänger zu schützen. Dann versuchte das Rathaus, die Kosten dafür von Wolfgang Kömpel zurückzuholen. Es ging um 6000 Euro.

Die Luckenberger Straße 14 im Jahr 2012. Quelle: Marion von Imhoff

Kömpel hatte das Mietshaus 1996 für 190.000 Mark ersteigert. Wenige Jahre später meldete er Privatinsolvenz an. Das Haus, das ihm kein Glück gebracht hatte, wurde 2002 beschlagnahmt. Der Backsteinbau kam unter Zwangsverwaltung. Dann gab Kömpel sein Eigentum auf.

Bierkasten im Baum eingewachsen

Udo Anlauff gründete die Expert Immobiliengesellschaft Luckenberger Straße GmbH & Co.KG. Das Hinterhaus ließ er abreißen. Stehen geblieben sei fast nur die Fassade, berichtet Anlauff. Als er den Hof 2017 erstmals betrat, wucherten dort Bäume. „In einem Baum war in sechs Metern Höhe ein Bierkasten eingewachsen“, erinnert sich der Bauträger und Generalübernehmer. Heute stehen dort die Gerüste, die in wenigen Wochen weichen werden.

Von Marion von Imhoff