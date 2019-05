Brandenburg/H

Comic-Held Batman, bunte Blumen und Szenen des Videospiel-Klassikers „Super Mario World“ sind Kunstwerke der Graffiti-Wand an der Justizvollzugsanstalt (JVA) Brandenburg. Hier dürfen Sprayer ab sofort wieder legal malen, zunächst befristet für ein Jahr, seit dem Jahr 2014 war die legale Nutzung der Mauer untersagt.

600 Meter lange Wand mit Graffiti

„Das ist das größte Graffiti-Experiment des Landes Brandenburg“ sagt Künstler Mirco Stielow. Der 42-Jährige betont, dass es in einem Umkreis von 65 Kilometern keine Alternative zur 600 Meter langen Wand in der Plauer Landstraße gibt. „Und die Mauer musste her, sie kann eine Bereicherung für die Kultur unserer Stadt sein“, sagt Stielow der MAZ.

Seit mehreren Jahren hoffte er auf die Freigabe der Mauer, gestaltete das Konzept „Graffiti-Wand B1“, schrieb an die Leiterin der Justizvollzugsanstalt und erhielt jetzt eine Zusage für die Nutzung der JVA-Außenmauer. „Ich freue mich auf ein gutes Gelingen und wünsche viel Freude bei der Gestaltung“, antwortet JVA-Chefin Petra Wellnitz.

Regel-Katalog der JVA

Die Nutzung der Mauer aus den Siebzigerjahren ist für freie Künstler aber auch an Bedingungen der JVA geknüpft. Unter anderem müssen mitgebrachte Dosen nach der Nutzung umgehend mitgenommen und sachgerecht entsorgt werden, Darstellungen mit fremdenfeindlichen, rassistischen, antisemitischen und pornografischen Inhalten sind tabu.

Die Wände dürfen nicht als Werbefläche für kommerzielle Auftraggeber und politische Parteien dienen, der Verkehr auf dem Radweg und auf der Plauer Landstraße soll nicht behindert werden.

Die Regeln für Sprayer will Mirco Stielow in den nächsten Tagen auf zwei Feldern an der Wand anbringen. „Das ist in Ordnung, so sind sie für jeden ersichtlich“, sagt der Brandenburger.

Sollten Künstler Graffiti zeichnen, die nicht in das Konzept passen, werden diese übermalt und „innerhalb von ein paar Tagen“ umgestaltet, betont Stielow. Die JVA erhält außerdem eine 60 Quadratmeter große Werbefläche, die auf den Ausbildungsberuf des Justizvollzugsbeamten hinweist.

Neue Chancen für legale Sprayer

Mirco Stielow spricht dennoch von einer „Win-Win-Situation“ für beide Parteien. Der Brandenburger ist sich zwar sicher, dass illegales Graffiti im Stadtbild nicht auszuschließen ist, sieht so aber auch neue Chancen.

„Wenn du legal malst, kannst du deine Fähigkeiten ganz anders ausbauen. Als Künstler hast du dann mehr Zeit zum Malen und kannst in Ruhe am Stil feilen, den Bildaufbau und die Proportionen erlernen“, sagt der Brandenburger. Der Graffiti-Künstler hofft, dass Sprayer dadurch weniger illegale Bilder malen und Steuern eingespart werden.

Eröffnung in vier bis fünf Wochen

Die Wand soll offiziell mit einem Graffiti-Event Ende Juni/Anfang Juli eröffnet werden. Mirco Stielow bittet Sprayer, trotz Vorfreude noch mit der künstlerischen Arbeit zu warten, bis die Regeln von sieben Mitgliedern des Vereins „K3- Kunst, Kultur, Kosmos“ angebracht werden. „Es ist wichtig, sich an die Regeln zu halten, denn Verstöße können dazu führen, dass uns die Wand wieder weggenommen wird“ betont Stielow.

Die Nutzung der 600 Meter langen Mauer leistet für ihn einen Beitrag, die Künstlerszene zu vereinen und Vorurteile zu überwinden. Er kann sich vorstellen, gemeinsam mit anderen Vereinen Projekte zu entwickeln. Stielow hofft, dass Sprayer mehr miteinander als gegeneinander arbeiten und sich dabei helfen, künstlerische Projekte gemeinsam zu verwirklichen.

„Graffiti hält mich jung und ist für mich wie ein Freiheitsgefühl“, sagt der 42-Jährige, der weitere legale Graffiti-Flächen in der Havelstadt finden will. Der Familienvater ist gespannt, welche Bilder in den nächsten Monaten an der Mauer entstehen. „Ich wünsche mir Kreativität und stelle mir viele Karikaturen, Gesichter und Landschaften vor“, sagt er der MAZ.

Von André Großmann