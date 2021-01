Brandenburg/H

Die Brandenburger haben sich selbst übertroffen: 33.215,38 Euro haben sie bei der jüngsten MAZ-Sterntaler-Aktion gespendet. Das ist keine Selbstverständlichkeit, in Zeiten, in denen die Menschen andere Sorgen um ihren Job, ihre Gesundheit und Familie haben. Deshalb ist es schon ein besonderes Rekord-Ergebnis, zu dem alle Spender beigetragen haben.

Mit dem Geld konnten sie acht Brandenburger Familien ein unvergessliches Weihnachten bescheren und sie von ihren Sorgen, ihrer Trauer und ihren aktuellen Problemen ein wenig ablenken.

Anzeige

Viele Läden waren dicht

Und auch für die Redaktion war es diesmal nicht so ganz einfach, alle Geschenke und Überraschungen einzukaufen und zu besorgen, schließlich wollten wir das Geld ja auch in der Region lassen und nicht auf den großen Versandplattformen einkaufen. Und viele Geschäfte und Einrichtungen waren pandemiebedingt ja geschlossen. Deshalb brauchten wir unser gutes Netzwerk und ganz viele Partner. Es ist ja nicht so, dass zwei Redakteure so eine Aktion alleine stemmen könnten. Dabei wirken viele Menschen mit, um zum Gelingen beizutragen.

Auch das gehört zum Redaktionsleben

Amira Moustapha ist Praktikantin in der MAZ-Redaktion und bereitet sich hier aufs Studium vor. Quelle: André Wirsing

Amira Moustapha ist gerade Praktikantin in der MAZ-Redaktion, die 18-Jährige bereitet sich hier auf ihr Journalismus-Studium vor. Als sie von der Aktion hörte, war sie sofort dabei, schrieb Listen, veröffentlichte die Spendernamen und packte mit an. Selbst beim Verpacken der einzelnen Geschenke half sie mit und selbstverständlich auch beim Ausliefern zur Bescherung in den Familien. Im Dezember gehört eben auch diese Aktion mit zum Redaktionsalltag.

Viel Arbeit mit dem Spendenkonto

Doreen Hessler ist Chefin der DRK-Buchhaltung, sie führt das Spendenkonto und verschickt Spendenbescheinigungen. Quelle: André Wirsing

Doreen Hessler leitet im „Hauptberuf“ die Buchhaltung beim ohnehin gerade viel beschäftigten DRK-Kreisverband. Sie führt dabei das Spendenkonto, informiert über alle neuen Kontostände und stellt nebenbei ebenfalls fleißig Spendenquittungen aus. Das darf nämlich die MAZ beispielsweise nicht machen, sondern nur eine gemeinnützige Organisation wie das Deutsche Rote Kreuz. Doch darin gibt es eben Übung seit mehr als 25 Jahren. Es macht aber viel Arbeit, gerade für die Frauen in der Buchhaltung in der Grünen Aue.

Die 17-Kilogramm-Maschine

Nicole Schmidt hat beim Media Markt mehr als ein Dutzend Bestellungen bearbeitet. Quelle: André Wirsing

Oft sind es Möbel, Elektrogeräte oder elektronische Helfer, die in den Familien benötigt werden. Nicole Schmidt ist Geschäftskundenbetreuerin beim Media Markt. Sie besorgt alles, auch wenn es gerade im Geschäft nicht vorrätig ist, etwa die spezielle Overlock-Nähmaschine oder eine Haushalts-Waschmaschine, die 17 Kilogramm Wäsche mit einmal aufnehmen und reinigen kann. Trotz der Mühen gab es am Ende doch noch Rabatt, damit möglichst viel aus den Sterntalern gemacht werden kann.

Möbel auch aus anderen Filialen

Peggy Heller und Ron Marco Neidel haben bei Möbel Boss alle Hebel in Bewegung gesetzt. Quelle: André Wirsing

Ähnlich bei Möbel Boss, das Einrichtungshaus ist seit Jahren schon Partner der Aktion. Marktleiter Ron Marco Neidel und Verkaufsberaterin Peggy Heller sind zweimal einen halben Tag lang mit uns durch den Markt marschiert, um Betten, Sitzgarnituren, Teppiche oder Regale auszusuchen. Einiges gab es gar nicht mehr – weil viele Menschen sich während der Homeoffice-Zeit neu eingerichtet haben und weil Hersteller in der Pandemie gar nicht mehr genügend produzieren. Da wurden Möbel extra aus anderen Filialen wie Falkensee herbeigeordert. Am Ende übernahm das Unternehmen sämtliche Liefer- und Montagekosten für die Möbel der Sterntaler-Aktion. Das hat sehr geholfen.

Zum Wunschtermin frei Haus

Ganz ähnlich unkompliziert hat Steffen Teichmann agiert, ihm gehört der Fahrradladen „Velo Brandenburg“. Von den fünf Fahrrädern, die bei ihm gekauft wurden, mussten zwei bei befreundeten Händlern geordert werden, weil sein Laden wie andere auch schon ziemlich leergekauft war. Er machte alle Räder verkehrssicher, suchte für alle Beschenkten noch Helme, Schlösser und teilweise Lichtanlagen heraus und lieferte am Ende zum Wunschtermin frei Haus.

Extra die Küche geöffnet

Jasper Krombholz stellte sich nur für die Sterntaler-Familien in die Küche des Restaurants „Am Humboldthain“. Quelle: Rüdiger Böhme

Jasper Krombholz führt seit fünf Jahren das Restaurant am Humboldthain. Viele Jahre lang hat er gemeinsam mit Martina Marx und Vater Ralf Krombholz die Sterntaler-Familien im Lokal bewirtet, das ging diesmal aus bekannten Gründen nicht. Also wurden Gänse und Enten nebst allen Beilagen den Gästen fertig zubereitet nach Hause geliefert. Der junge Familienvater Jasper Krombholz hatte sich gegen einen Lieferdienst für jedermann entschieden, das Restaurant blieb zu. Nur für die Sterntaler-Aktion stellte er sich in die Gastro-Küche und lieferte alles auch noch selbst aus.

Die Welt aus Kinderaugen

Seit vielen Jahren schon kooperieren wir mit dem Team des Wedekind-Spielwarenladens um Simone Gresch. Sie machen (fast) alles möglich, wissen um die angesagten Trends und sehen die Welt aus der Sicht der Kinder: Wenn es unbedingt das Selbstbau-Piratenschiff sein muss, dann gehören selbstverständlich noch ein Motor und Batterien dazu, möglichst mehrere Packs, weil das erste meist schon zu Heiligabend leergespielt ist.

Lieferung auf Zuruf

Und mit Marienbadleiter Jens Grosser, Bistrobetreiberin Annik Rauh oder Juwelierin Heike Burgemann klappt alles auf Zuruf, auch wenn ihre Läden gerade nicht offen haben dürfen. Dann bringen sie eben die Gutscheine für bessere Tage auch selbst in die Redaktion und bedanken sich am Ende dafür, dass wir an sie gedacht haben.

Der gemeinsame Geist

Von den Spenden und von diesem Geist des gemeinsamen Helfens lebt am Ende die MAZ-Sterntaler-Aktion. Das zeigen die viele kleinen Spenden, die am Ende eine große Summe ergeben. Und auch die großen wie von dem Unternehmerpaar Martina und Volker Podzimek.

Und selbst die vermeintlich harten Jungs vom Motorradclub Seth Typhon MC entdecken ihre hilfreichen Seelen: „Wir haben jetzt eine Spende für die Familie Metzner in Höhe von 685 Euro zusammen. Wir sind 31 Leute des Seth Typhon MC und des Metalclubs Son’s of Distortion und wir möchten der Familie Metzner zur Weihnachtszeit ein wenig Trost für den schweren Verlust spenden“, schreibt beispielsweise Falko Schuster vom Club.

Von André Wirsing