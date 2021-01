Brandenburg/H

Der Wasserversorger und -entsorger Brawag plant ein gigantisches Investitionsprogramm: Bis zum Jahr 2033 sollen und müssen 120 Millionen Euro verbaut werden. Das Netz umfasst derzeit rund 524 Kilometer Trinkwasserleitungen verschiedener Querschnitte sowie 413 Regen-, Misch- und Abwasserleitungen. Hinzu kommen etliche technische Anlagen aller Größen.

20 Millionen Euro in diesem Jahr

Gunter Haase, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg führt demnächst auch die Brawag. Quelle: Rüdiger Böhme

Allein in diesem Jahr sollen es 20 Millionen Euro sein, die ausgegeben werden. „Größtes Einzelprojekt ist die Kläranlage Briest, in der wir den kompletten Zulaufbereich erneuern“, sagt Brawag-Geschäftsführer Uwe Müller, der zum Monatsende in den Ruhestand geht und die Brawag-Geschäfte an seinen Stadtwerke-Geschäftsführerkollegen Gunter Haase abgibt. Bis zu acht Millionen Euro sollen in Briest in einen kompletten Neubau investiert werden.

Zulauf ist die Nahtstelle

Brawag-Geschäftsführer Uwe Müller. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Zulauf ist die Nahtstelle zwischen Druckleitung und Klärwerk. Mit großen Rechen werden aus dem Abwasser Fremdkörper wie Tücher oder Lappen gefischt, dahinter schließt sich ein Sandfang an, bei dem mineralische Verunreinigungen wie Steine, Sand und Splitter abgetrennt werden. Durch die geringe Fließgeschwindigkeit von maximal 20 Zentimeter je Sekunde setzen sich die Sedimente am Boden ab.

„Wir haben immer häufiger so genannte Starkregen-Ereignisse, dafür sind die Anlagen mittlerweile zu klein, sie schaffen es dann nicht. In der Folge können uns die Fremdkörper die Rührwerke und Pumpen verstopfen“, erläutert Müller.

Neubau mit Reserve

Das Klärwerk wurde 1969 gebaut, die Dimensionen der Anlagen genügen heute nicht mehr, obwohl die Kläranlage auf 100.000 Einwohnerwerte bemessen ist. „Wir bauen nun zwei Zulauf-Straßen, damit wir auch eine Redundanz haben und bei größeren Ereignissen schnell reagieren können“, sagt Müller. Am Ende werde man viel Geld für Instandhaltung und Störungsbeseitigung oder Reparaturen einsparen.

Annahmestation ist veraltet

Die Einlassstelle für mobile Abfuhren im Klärwerk Briest. Quelle: Rüdiger Böhme

Pro Tag kommen im Klärwerk zwischen 9000 und 33.000 Kubikmeter Abwasser an. Das meiste über den Abwasserkanal, einiges über das „rollende Rohr“, also die mobile Entsorgung. Die Fäkalienannahmestation am Klärwerk ist ebenfalls nicht mehr auf dem neusten Stand. Sie steht vor dem Betriebszaun, weil auch eine Notentsorgung nachts oder am Wochenende möglich sein soll. „Derzeit prüfen wir noch, ob wir sie in den Zulauf integrieren oder ob wir sie neu aufbauen. Wir rechnen mit weiteren 500.000 Euro dafür“, sagt Müller.

Abwasserkanal im Stadtgebiet

Auch im Stadtgebiet investiert die Brawag. 1,9 Millionen Euro kostet eine neue Schmutzwasserleitung auf dem Görden, zwei Millionen Euro eine in Nord. Am Altstadt-Bahnhof wird die Abwasserleitung unter der Bahnkreuzung für 400.000 Euro umverlegt. Drei neue Pumpwerke im Drosselweg, in der Rosa-Luxemburg-Allee und in der Upstallstraße kosten eine runde Million.

Viele neue Trinkwasserrohre

Beim Bau der Ortsumfahrung Schmerzke investiert die Brawag 1,2 Millionen Euro – 300.000 Euro für Abwasser, 900.000 Euro für Trinkwasser. Neue Trinkwasserleitungen werden verlegt in der Kleinen Münzenstraße, in der Neuendorfer Straße (zweiter Bauabschnitt), in der Bergstraße (zweiter Bauabschnitt), in der Nikolaus-von-Halem-Straße, in der Otto-Sidow-Straße, in der Wilhelmsdorfer Straße, in der Franz-Ziegler-Straße sowie in der Linienstraße.

Dritter Versuch beim Düker

Und dann gibt es noch die unendliche Geschichte um den Düker unter der Plane nahe des Buhnenhauses. 2019 waren zwei Versuche fehlgeschlagen, das 500 Meter lange Teilstück einzuziehen. Jetzt sollte es weitergehen, doch rechtzeitig wurden Risse an der Außenhaut bemerkt. Die Rohre wurden reklamiert und zurückgeschickt. Jetzt soll in zwei, drei Monaten fortgesetzt werden. Wenn es dann gelingen sollte, hat das ganze Projekt 1,8 Millionen Euro gekostet, einschließlich Straßenquerung und dem Teilstück in offener Verlegung.

Dauerprojekt Kaltenhausen

Ein Dauerprojekt bleibt auch das 1894/95 errichtete Wasserwerk Kaltenhausen. Seit Jahren werden hier die Altlasten untersucht, unter anderem die Belastung mit Leichtflüchtigen Chlorkohlenwasserstoffen LCKW vom ehemaligen Flugplatz Briest. So werden neue Brunnen gebohrt, auch so genannte Sperrbrunnen: Sie werden in Betrieb gesetzt, um die Fließrichtung des Wassers zu ändern. Strömungsmodelle und Mengen werden berechnet und Strippungsanlagen ausprobiert: Mit der so genannten Desorption werden im Wasser gelöste Gase wieder in den alten Aggregatzustand versetzt und so getrennt.

Geldspritze von der Mutter

Alles teure und herausfordernde Aufgaben. Die Kommune hat vorzeitig mit der Brawag den Betreibervertrag um 20 Jahre verlängert, damit das Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit hat. Frisches Geld ist auch gekommen. Die Brawag ist hundertprozentige Tochter der Stadtwerke Brandenburg. Es gibt einen Ergebnisabführungsvertrag, damit nicht extra Körperschaftssteuer gezahlt werden muss, das machen die Stadtwerke mit. Die Brawag muss also alle Gewinne abführen, das wirkt sich aber negativ auf die Bonität aus. Deswegen haben die Stadtwerke nun eine Kapitalerhöhung von sieben Millionen Euro an die Tochter gegeben.

