Brandenburg/H

Das bereits angekündigte nächste Brückendesaster ist nun eingetreten: Die marode Näthewindebrücke ist nur mit großem finanziellen und zeitlichen Aufwand zu retten.

Freigabe vielleicht im Mai

„Die großen Bögen müssen komplett aufbereitet werden. Das geschieht in einer Spezialfirma in Niedersachsen. Unser Ziel ist es, im Januar den Auftrag zu vergeben, im Februar erfolgt die Demontage. Wir hoffen, dass nach der Wiedermontage die Brücke Mitte Mai 2022 wieder frei gegeben werden kann“, sagt Bürgermeister Michael Müller (parteilos).

Kosten von 600.000 Euro

Er rechne mit 350.000 Euro Mehrkosten. Zuzüglich der bereits vergebenen Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen von 250.000 Euro kommt die stolze Summe von 600.000 Euro zusammen. Noch gebe es allerdings weder Angebot noch Vertrag, man könne nur hoffen, mit dem Betrag auszukommen.

Stadt muss Geld aufbringen

Das Geld müsse die Stadt aus Investitionsmitteln aufbringen, der Unterhaltungstopf für Straßen und Brücken dürfe nicht angefasst werde, weil die Brücke betriebswirtschaftlich abgeschrieben sei, nur noch mit einem Euro Wert in den Büchern stehe, sagt der kommunale Brückenexperte Peter Reck.

Befallen von Pilzen und Schwamm

Schließlich sei das Bauwerk schon 22 Jahre alt, die Lebensdauer bei Holzkonstruktionen sei eben begrenzt. Bei den im September begonnenen geplanten Sanierungsarbeiten seien in den großen Holzbögen hoher Pilz- und Schwammbefall festgestellt worden, lange Risse ziehen sich durch die Leimschutzbinder.

Sperrschicht im Leimbinder

In der neuen Konstruktion würden nun Schutzmaßnahmen getroffen, etwa durch eine Sperrschicht in der Brettverleimung – ähnlich wie bei Mauerwerk. Darüber komme die so genannte Opferschicht, die man austauschen kann, wenn sie marode ist. Auch müssten die horizontalen Zugbänder erneuert werden.

Geländer aus Stahl

Statt eines Holzgeländers soll es künftig eines aus verzinktem Stahl geben. Die Widerlager der Brücke seien noch gut, die Anrampungen werden bei den vergebenen Arbeiten ohnehin noch einmal aufgearbeitet. Auch Holzbohlenbelag, Lagerbohlen und Querträger würden wie geplant ausgetauscht. Dabei wird der Holzbelag auf 114 Quadratmetern durch GFK-Bohlen aus glasfaserverstärktem Kunststoff ersetzt.

Stützen im Wasser nötig

Demontage und Wiedermontage des gesamten Bauwerks sind ohnehin herausfordernde Arbeiten: Damit die selbsttragende Konstruktion nicht einstürzt, müssen erst vier Joche zum Abstützen ins Wasser gebaut werden. Dafür muss mit einem Arbeitsschiff in den kommenden Wochen erst der Baugrund unter der Sohle der Nähtewinde mit Hilfe eines Bohrgerätes untersucht werden.

Einengung für Schifffahrt

Mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt WSA sei abgestimmt, dass bis zum Abschluss der Bauarbeiten die Schifffahrtsbreite auf zwölf Meter Breite eingeengt werden darf. Erst wenn die Joche dauerhaft stehen, kann die 46 Meter lange und 2,50 Meter breite Brücke stückweise zerlegt und am Ende auch wieder zusammengefügt werden.

Holzschutz zu teuer

Reck reagiert auch auf Kritiker, die behauptet hatten, die Brücke sei nicht gepflegt, vielmehr vernachlässigt worden, seitdem sie 1999 errichtet worden war. „Natürlich können wir auch alle fünf Jahre mit Holzschutz tätig werden. Doch ist dies nicht mit einer Leiter, einem Eimer Farbe und einem Pinsel getan. Da müssten wir jedes Mal das Bauwerk komplett einrüsten. Das ist unbezahlbar.“

Andernorts seien ebenfalls Holzbrücken errichtet worden, sogar überdachte, doch hätten viele auch nicht länger als 20 bis 25 Jahre gehalten. „Wenn wir jetzt die Sanierung ordentlich durchziehen, haben wir hoffentlich für die nächsten 30 Jahre Ruhe.“

Einschränkung für Schüler

Allerdings kommt gerade jetzt die große Reparatur zur Unzeit: Die Brücke ist ein viel genutzter Schulweg von Kindern der Dom-Grundschule und des evangelischen Gymnasiums. Zudem beginnen in der übernächsten Woche die Bauarbeiten an der Kleinen Münzenstraße und an der Neustädtischen Fischerstraße.

Von André Wirsing