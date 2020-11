Die Nöte einer alleinerziehenden Krankenpflegerin in Corona-Zeiten

Brandenburg/H

Als ich darüber nachdachte, welche Menschen ich für diese Reihe während des neuerlichen Corona-Lockdowns porträtiere, fiel mir Madleen Dathe sofort ein. Madleen ist unsere Nachbarin, genau wie der Seelsorger Johannes. Wenn man in einem Haus wohnt, fällt es halt auf, wenn ein Mitbewohner stets sehr früh schon aktiv ist und wohl auch sein muss.

Madleen gehört zu den Menschen, denen die Pandemie gleich in mehreren Facetten ihres Lebens den Alltag gehörig durcheinander wirbelt. Da wäre zunächst ihr Job als frisch examinierte Altenpflegerin in der ambulanten Pflege.

In Ruhe den Tag beginnen

Ich selbst fange den Tag im Büro meistens sehr früh an, so gegen halb sieben Uhr, weil man dann immer so zwei, drei Stunden seine Ruhe vor all den Telefonaten und Mails hat, die einen bei der Arbeit unterbrechen.

Madleens Auto ist dann in der Regel schon nicht mehr vor der Tür. „Eigentlich müsste ich um sechs auf Arbeit sein, komme aber immer etwas später, weil die Kita von Lio erst um sechs aufmacht”, erklärt sie ihre frühe Abfahrtszeit. Der vierjährige Sohn wird dann erst einmal nach Schmerzke gebracht und danach beginnt ihr Job als Pflegerin.

Gehe ich erst um sieben runter ins Büro, sehe ich dann häufig Tochter Chiara (9 Jahre), die sich dann auf den Weg in die Schule macht. Soll heißen: Madleen hat zwei kleine Kinder. Und sie ist alleinerziehend.

In Zeiten wie diesen, wo eine Pandemie uns allen viel abverlangt, ist es eine echte Herausforderung, alleinerziehende Altenpflegerin zu sein. „Im Frühjahr, als Kitas und Schulen geschlossen wurden, war das für mich beinahe eine Katastrophe. Zum Glück wurde ich von der Arbeit freigestellt, sonst wäre das schwierig gewesen.”

Aber dennoch sei diese Zeit, die ganze Zeit daheim ohne Kontakte, sehr anstrengend gewesen. „Mach’ Kinder, haben sie gesagt: das ist toll. Da hab’ ich im Frühjahr mal so drüber nachgedacht”, sagt sie nicht ganz ernst gemeint.

Der „Lockdown-Light” ist für Madleen noch gut zu bewältigen. Noch. Käme es erneut zu Kita- und Schulschließungen, wüsste Madleen nicht weiter. „Schule wäre ja noch okay, denn Chiara kann schon gut allein klar kommen, aber Kita? Da wüsste ich jetzt nicht, was ich machen sollte.” Zum Glück gibt es für Notfälle noch die Oma, die sich oft auch um die Enkel kümmert.

Damit es ein toller Tag wird

Aber auch abseits von Beruf, Schule und Kita warten die Aufgaben, die Madleen im Alltag zu bewältigen hat. Letztens hatte Lio seinen vierten Geburtstag. Mit vielen Freunden feiern ist derzeit ja nicht erlaubt. „Wir feiern im engsten Kreis, so wie man das darf und lassen uns schon was einfallen, dass Lio einen tollen Tag hat”, berichtet sie mir von den Planungen der Feierlichkeiten.

Madleen macht das Beste aus der Situation. Vor kurzem war Halloween. Da schmückte sie kurzerhand unten den Eingangsbereich gruselig mit Spinnenweben, Fledermäusen und leuchtenden Kürbissen. Im Eingang wurde eine Schale aufgestellt, in der Süßes lag. An der Wohnungstür wurde ein Zettel aufgehängt, mit dem Hinweis auf die kontaktlose Übergabe der Naschwaren. “Halloween-To-Go”, sozusagen. Schöne Idee.

Von Stephan Boden