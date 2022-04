Die Rache einer verfehlten Wohnbaupolitik in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Es ist nur ein kleines Beispiel, aber es illustriert ganz gut, welche Sünden die Stadtverwaltung zulässt, wenn sie unkontrolliert Baugebiete vergibt oder zulässt. Zwischen Neuschmerzke und Schmerzke wächst gerade das Märchen-Wohnviertel. Gerade junge Familien ziehen hierher. Die Projektentwickler haben nicht nur Straßen und Wege, sondern auch eine Bushaltestelle bauen lassen.

Allein, sie kann nicht bedient werden, weil der Rietzer Weg erst noch ausgebaut werden muss. Wann das passiert, steht in den Sternen. Grund genug nun für die SPD-Fraktion, eine Anfrage an den Oberbürgermeister zu stellen. Die Fragen treffen genau den Punkt des ganzen Dilemmas: Ist der Ausbau wirklich zwingend notwendig, ist die neue Haltestelle im Nahverkehrsplan, bis wann wird die Haltestelle „Schmerzker Kurve“ überhaupt noch bedient? Wie wird der Schülerverkehr sichergestellt?

Es ist Fakt, dass die Stadt immer mehr zersiedelt wird durch Wohngebiete an den Rändern wie in Neuschmerzke oder demnächst an der Brielower Landstraße. Das kann man noch nicht einmal den Investoren und Projektentwicklern zum Vorwurf machen. Die Nachfrage nach Bauland ist da und die Entwickler machen das, was die Stadt ihnen als Auflagen und Bedingungen vorgibt.

Weil es die Verwaltung nicht geschafft hat, rechtzeitig in den Siedlungsgebieten zu verdichten – etwa am Packhof, an der Bauhofstraße oder am Platz der Einheit in Kirchmöser. Das wird gerade erst mühsam alles auf den Weg gebracht, nachdem viele Jahre Zeit vergeudet worden sind. Und weil der Ansiedlungsdruck groß ist, wird eben in Gollwitz oder in Neuschmerzke gebaut, nachdem andere Gebiete wie in Schmerzke Am Zingel längst vollgelaufen sind.

Es geht ja nicht nur ums bloße Wohnen. Verkehrsbetriebechef Jörg Vogler hat jedes Jahr Mühe einen Nahverkehr darzustellen mit einer halbwegs akzeptablen Kennzahl an Personenkilometern – also genügend Fahrgäste im Verhältnis zur absolvierten Strecke. Dass dies schon jetzt nicht wirtschaftlich gelingt, sieht man an den steigenden Millionenzuschüssen durch die Kommune.

Es geht auch um die soziale Infrastruktur: Irgendwann werden in den neuen Wohngebieten auch de Rufe nach Spielplätzen laut, die nicht nur zu bauen, sondern auch zu unterhalten sind. Dann werden vielleicht dort Kitas gebraucht, weil man die Kindern nicht von Neuschmerzke nach Hohenstücken kutschieren kann, wo es Plätze gibt. Irgendwann kommt dann noch der Jugendklub oder die Begegnungsstätte.

Die Stadt ignoriert derzeit alle Grundsätze einer gesunden Stadtentwicklung, deren oberste Maxime lautet „Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung“. Und in nicht allzu ferner Zukunft wird dann eine noch nicht nutzbare Haltestelle das kleinste Problem für die Stadtverordneten sein.

Von André Wirsing