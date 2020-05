Die Restaurants der Stadt bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor

Brandenburg/H

Noch ist der Gastraum vor der Kleinkunstbühne das Büro von René Kolldehoff. Der Betreiber der Theaterklause in der Grabenstraße hat vor acht Wochen mit dem allgemeinen Zusperren der Gaststätten eine neue Büroeinrichtung geordert – geliefert wurde diese noch nicht. Doch spätestens am Donnerstag wird auch hier aus- und aufgeräumt. „Endlich geht’s wieder los!“ In die Vorfreude schleichen sich immer noch leise Zweifel.

Menü steht an der Tafel

Der Gastronom hat mit seinem Team aus sieben festen Mitarbeitern genaue Pläne für die am Freitag anstehende Wiedereröffnung ausgearbeitet. „Wir starten mit einer kleinen und reduzierten Karte. Das Menü steht auf Einwegpapier oder wir nehmen abwaschbare Karten, werden auch viel bei den Angeboten mit unseren Tafeln arbeiten.“ Innen dürfen maximal noch sieben Tische stehen. Kolldehoff hofft auf gutes Wetter, dann kann er die große Terrasse nutzen, die er (noch) nicht mit dem Theaterpublikum teilen muss.

Plexiglas auf dem Tisch?

René Kolldehoff. Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir werden mit Reservierungen arbeiten und für die spontanen Gäste eine Namensliste führen. Die Hygienestationen sind genauso selbstverständlich wie beispielsweise die Hinweise, nur einzeln zur Toilette zu gehen.“ Vorerst könne er auch keinen Brunch anbieten, weil Büffets nicht möglich sind. „Schwierig wird es auch für Familienfeiern oder für die gewohnten Stammtische, weil dort zu viele Fremde zusammenkommen. Ich denke ernsthaft über Plexiglasscheiben auf den Tischen nach.“

Gestartet wird erst einmal mit weniger Personal als sonst – schließlich sind weniger Plätze da, und es ist ungewiss, wie die Gäste die Wiedereröffnung annehmen.

Kreativität in der Pause

In der Corona-Pause ist René Kolldehoff kreativ geworden: Vorgegartes und eingeschweißtes Essen sowie Wein hat er teilweise am Fenster der Klause verkauft, doch die Behörden schauen genau hin. Ein Coup ist ihm mit seinem Foodtruck-Wagen an der Spittastraße gelungen, den er kurzerhand vor der Halle aufgebaut hat, in der sein Boot liegt, das restaurieren will. Doch derzeit ist anderes wichtiger. So hat er die mobile Essensausgabe als Reisegewerbe und als Außenstelle des Lokals angemeldet.

Lunchpakete für Monteure

Evdoxia Dalatzi führt das Hotel und Restaurant "Villa Lindenhof" in Plaue. Quelle: Rüdiger Böhme

Diese Möglichkeit hat Evdoxia Dalatzi nicht. Seit 15 Jahren betreibt die Gastronomin, die alle nur „Evi“ nennen, die Villa Lindenhof in der Plauer Chausseestraße. Das Haus besteht aus Hotel und Restaurant. Ein paar Gäste hatte sie auch in der Corona-Zeit: Geschäftsleute und Monteure. Für diese hat sie täglich Lunchpakete gepackt, war auch sonst nicht untätig: Sie hat den Garten repariert, die Blumen erneuert und die große Terrasse im Hof komplett auf Vordermann gebracht.

Abgespeckte Speisekarte

Mit Masken, Handschuhen, Desinfektionsmitteln hat sich Evdoxia Dalatzi längst bevorratet, auch sie wird mit einer abgespeckten Karte starten. Ihr Fünf-Mann-Stammteam hält zu ihr, auch wenn sie bislang weder Soforthilfe noch Kurzarbeitergeld bewilligt bekommen hat. Ob die bisherigen Aushilfen wiederkommen oder wiederkommen können, weiß sie noch nicht. „Ich freue mich und habe gleichzeitig Angst, ob alles wieder normal wird.“

Viel Zuspruch hat die Gastronomin in den vergangenen Wochen von ihren Stammgästen erhalten. „Wir drücken die Daumen, du bist die Erste, der wir nach der Wiedereröffnung einen Besuch abstatten, haben sie mir am Telefon gesagt.“

Zuspruch von Alfons Schuhbeck

Küchenchefin Ulrike Oriwol sortiert den Wein in der "Weinstraße" des Restaurants. Quelle: Rüdiger Böhme

Über mangelnden Zuspruch können sich auch Ulrike und Marco Oriwol vom Restaurant an der Dominsel nicht beklagen. Der prominenteste kam von Sterne-Koch Alfons Schuhbeck: „Hau rein, bleib stabil. Wir haben die gleichen Probleme – alle zusammen“, hat er Ulrike Oriwol per WhatsApp-Sprachnachricht mitgeteilt.

Die ersten beiden Wochen waren beide in einem tiefen Loch, erzählt Marco Oriwol am Telefon, weil er gerade in einem Weiberg an der Mosel aushilft. Dann haben sie sich aufgerappelt. Einen Lieferdienst einzurichten haben sie erwogen –und verworfen. „Wir bekommen unsere Qualität nicht nach Hause geliefert, das geht bei Pasta und Pizza auch einfacher. Wir wollten unseren Ruf nicht riskieren.“

Fleisch und Wein am Fenster verkauft

Küchenchefin Ulrike packte nun Fleischportionen: Dry-Age-Rindfleisch, Kalbsfleisch für Wiener Schnitzel und Landuro-Schweinefleisch aus Thüringen. Das Ganze zusammen mit Zutaten und Rezeptzetteln. Das wurde an zwei Nachmittagen ind er Woche am Fenster verkauft, zudem etliche Weinflaschen, schließlich ist Marco auch Wein-Sommelier.

Bloß kein zweiter Shutdown

Für den notwendigen Abstand müssen auch im Restaurant „Al Dente" Tische weichen. Koch Nosi Sadiki hilft dabei seinem Kollegen Ramis Dauti (v.li.). Quelle: Rüdiger Böhme

Das Ehepaar freut sich auf den Neu-Start in dem Zehn-Mann-Team. Den gibt es allerdings auch mit kleinerer Karte, „ganz trauen wir dem Frieden noch nicht“. Sie seien gleichzeitig optimistisch und vorsichtig. „Noch einen Shutdown überstehen wir nicht“, sagt Ulrike Oriwol.

Dabei seien alle Hilfen geflossen –vom Staat wie von Freunden. „Besonders die Behörden in Stadt, Land und in der Bundesagentur haben uns sehr geholfen. Sie haben mit uns Formulare ausgefüllt, auf Fehler aufmerksam gemacht, damit uns keine Nachteile entstehen.“ Jetzt warten sie nur noch auf genaue Informationen, um auch in der praktischen Arbeit keinen Lapsus zu begehen.

Keine Preiserhöhungen

Preiserhöhungen plant übrigens keiner der befragten Gastronomen., Das würde das ohnehin sensible Publikum wohl erst recht verschrecken.

