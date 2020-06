Die Sache mit den grünen Überziehern

Brandenburg/H

Generalsuperintendentin Heilgard Asmus zeigt Konsequenz: Ende des Monats gibt sie ihr Kirchenamt auf und wird auch das Domkapitel als Domherrin verlassen. Ihr

Generalsuperintendentin Heilgard Asmus Quelle: JACQUELINE STEINER

Entpflichtungsgottesdienst wird am 23. Mai in Sankt Nicolai in Potsdam gehalten. Sie hatte angekündigt, diese Ämter zu verlassen, weil ihr Sohn Manuel Asmus zum Geschäftsführer des Domstifts Brandenburg berufen worden ist. Das hätte Interessenskonflikte geben können. Der Landeskirche EKBO bleibt sie aber verbunden: Sie kümmert sich künftig darum, wie man mehr Menschen zur Mitarbeit in der Kirche gewinnen kann.

City-Managerin Christin Helwich. Quelle: JACQUELINE STEINER

Christin Helwich ist zurück: Nach ihrer Mutterschaftspause kommt die junge Marketingfachfrau als Citymanagerin bei der STG wieder. Aktuell plant sie gemeinsam mit den Gewerbetreibenden unter anderem Porträts von Händlern "Unsere Läden, unsere Leute" sowie die Projektumsetzung des Fashion Day im September. Vertreten wurde sie während der Elternzeit von Aleksandra Grzeskowiak, die auch das digitale Marketing des lokalen Handels förderte.

Thomas Voortmann (rechts) ist Regionalgeschäftsführer der Barmer. Quelle: privat

Thomas Voortmann hat die Radfahrer der Stadt am Hauptbahnhof überrascht: Am Donnerstag verteilte der Regionalgeschäftsführer der Barmer mit einem kleinen Team seiner Krankenkasse leuchtend grüne Überzieher für die Fahrrad-Sättel, damit die Radler einen trockenen Hintern behalten. „Es sollte einfach eine nette Geste an einem regnerischen Tag sein.“ Das ist gelungen.

Von André Wirsing