Havelsee

Radfahrer, Wassersportler und Campingurlauber – zwischen Havelstrand und Marzahner Fenn sind jede Menge Ausflügler unterwegs. Angelockt von touristischen Dienstleistern, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Vom Angelführer bis zum Hausbootverleiher, vom Ferienhausvermieter bis zum Museumsbetreiber hat sich rund um das alte Fischer- und Schifferstädtchen Pritzerbe eine Urlaubsbranche etabliert, die sich vor aktueller Nachfragen kaum retten kann. Der coronabedingte Trend, Urlaub in Deutschland zu machen, hat auch den mittelmärkischen Teil der Reiseregion Havelland erreicht.

In der Ferienzeit ist die zwischen Pritzerbe und Kützkow pendelnde Havelfähre immer gut gefüllt. Vor allem immer mehr Radfahrer sind unterwegs, die das Havelland erkunden. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Natürlich freuen wir uns über die vielen Besucher. Dennoch bleibt es unser Ziel einen naturverträglichen Tourismus zu entwickeln. Dabei schaut die Stadt Havelsee auch nach rechts und links vom Wasser. Denn alle unsere fünf Ortsteile können ihre Besonderheiten einbringen“, sagte Bürgermeister Günter Noack der MAZ in seinem Fazit zum Sommer 2021.

Touristen sind neugierig auf Havelsee

In diesem Sinne legt die Kommune nach. So hat die Arbeitsgruppe Tourismus der Stadtverordnetenversammlung mehrere Themenpakete zusammengestellt, die nicht nur Auswärtige, sondern auch Einheimische neugierig auf die Schönheiten der Natur vor der eigenen Haushalt machen soll.

Seelensdorf ist für seine jährliche Abwurfstangen- und Trophäenschau bekannt Quelle: Frank Bürstenbinder

Unter Leitung des Stadtverordneten Dirk Barnewitz wurden aus zahlreiche Ideen heraus Bausteine entwickelt, die sich jeder Interessent selbst zusammenstellen kann. Eine zentrale Rolle spielt dabei Wolfgang Wagner, der als Leiter des Rohrweberei-Museums die Anlaufstelle für alle Tourismusbuchungen ist. Der Seelensdorfer nimmt die Wünsche telefonisch unter 033834/5 02 36 entgegen, um dann Anbieter und Gäste zusammenzubringen. Zum Beispiel für eine Kremserfahrt entlang der Havel von Tieckow nach Briest. Als Ortskundige begleiten Sabine und Hans Förster Gäste fünf Stunden lang durch ihre Heimat samt Besuchen bei Fischer Jörg Mehlhase und im kleinen Ziegeleimuseum von Liaplan in Kranepuhl.

Weit reicht der morgendliche Blick ins Marzahner Fenn. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wer lieber zu Fuß wandern möchte, kann sich zusammen mit Naturführer Karsten Batsch auf den Weg zum Naturlehrpfad Marzahner Fenn machen. Entlang des rund vier Kilometer langen Weges erfährt der Wanderer an 20 Info-Tafeln Wissenswertes über die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Batsch übernimmt auch die Begleitung, wenn es um Entdeckungen in Pritzerbe und Kützkow geht.

Entdeckungen in Pritzerbe und Kützkow

Dazu zählen Besuche in der Rohrweberei, des Traditionschiffes Ilse-Lucie, des Heimatmuseums sowie ein Rundgang durch die Pritzerber Altstadt. Natürlich gehört zu diesem Ausflug das Übersetzen mit der Autofähre nach Kützkow, wo sich ein Rundgang durch das Dorf und ein Besuch der Imkerei im Havelbogen anschließt.

Dieser Gedenkstein erinnert in Hohenferchesar an das Wirken des einstigen Vormundschaftsrichters Lothar Kreyssig. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wolfgang Wagner selbst übernimmt eine Fahrradtour von der Rohrweberei nach Seelensdorf, die zum Teil auf einem alten Postkutschenweg entlangführt. Ebenfalls mit dem Fahrrad geht es auf Erkundungstour durch Fohrde, wo unter anderem auf dem Bauernhof von Familie Vogeler Station gemacht wird. Für Naturführungen mit dem Havelkahn auf der unteren Havel steht ebenfalls ein ausgebildeter Naturführer bereit – Carsten Muschol. Hohenferchesar steht für das kommende Jahr auf dem Programm. Dann führt eine Rundwanderung am Bruderhof vorbei, dem einstigen Wohnort von Lothar Kreyssig (Aktion Sühnezeichen). An der Zufahrt steht ein Gedenkstein, der an das Wirken des ehemaligen Vormundschaftsrichters erinnert.

Blick auf Briest an der Havel. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Wir haben eine tolle Landschaft. Deshalb ist die Arbeitsgruppe jederzeit für weitere Vorschläge dankbar“, so Havelsee-Bürgermeister Noack. Unbenommen von den touristischen Pauschalangeboten will die Kommune weiter die Infrastruktur vorantreiben. Nach der ausgebauten Radwegverbindung zwischen Hohenferchesar und Brielow wird in diesem Jahr unter der Flagge des Landesbetriebes die Fertigstellung des Havelradweges parallel zur Landesstraße zwischen Plaue und Fohrde erwartet. Ein Lückenschluss zwischen Hohenferchesar und Fohrde soll folgen, sobald Fördermittel zur Verfügung stehen.

Von Frank Bürstenbinder