Die VHS zieht nach Hohenstücken

Brandenburg/H

Nicht ganz so altehrwürdig und erhaben, dafür funktional und modern: Der neue Standort der Volkshochschule von Brandenburg an der Havel im Verwaltungsgebäude an der Upstallstraße, Ecke B102, liegt zwar alles andere als zentral. Dafür kann sich die VHS hier auf der gesamten dritten Etage ausbreiten, ohne Rücksicht auf Doppel- oder Drittnutzungen. „Anders als im Gebäude der Wredowschen Kunstschule haben wir jetzt sogar ein eigenes Foyer mit Empfang“, sagt Axel Senf.

Auch das WLAN sei schneller, von den zahlreichen Steckdosen und Anschlüssen nicht zu reden, sagt der Schulleiter und blickt sich im EDV-Raum um, der für Computerkurse genutzt werden kann und zwischen 15 und 20 Arbeitsplätze umfasst. Auch Kurse aus den Bereichen Arbeit und Beruf werden hier stattfinden, gestalterisch markiert durch die Lehrbereichs-Farbe Blau an der Wand. Die Räume für Kurse der Grundbildung, Sprachen sowie Kultur und Kreatives Gestalten tragen die Farben Gelb, Violett respektive Rot. Einzig auf das Fotolabor muss fortan verzichtet werden.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Peripherer Standort erschwert die Dozentensuche

In den Genuss des nagelneuen ergonomischen Schreibtischs und des Ausblicks in Richtung Hohenstücken aus dem Sekretariat wird bald auch eine neue Mitarbeiterin kommen. Denn nach vielen Jahren tritt Schulsekretären Birgit Grabow in diesem Jahr ihren Ruhestand an. Gespräche mit geeigneten Kandidaten für die Nachfolge würden demnächst beginnen, sagt der Schulleiter. Die Suche nach Dozenten dürfte sich derweil schwieriger gestalten. „Viele unserer Dozenten kommen aus Berlin oder Potsdam mit dem Zug. Die Bahnhofsnähe war deshalb ein wichtiger Faktor für das Suchen und Finden von Lehrkräften“, weiß der 62-Jährige.

„Es ist nicht unwahrscheinlich, dass uns einige Dozenten verlassen werden, wenn wir nun hier draußen sind“, sagt er der MAZ – und verweist auf die Taktung der Straßenbahnlinie 6, die hier bereits um 20.10 Uhr das letzte Mal in Richtung Hauptbahnhof verkehrt, an Samstag sogar nur bis 19.52 Uhr. Der anschließende Nachtbus fährt nur stündlich und braucht sehr viel länger. Für einen Lehrbetrieb, der im Wesentlich in Nachmittags- und Abendkursen stattfindet, keine optimale Verkehrsanbindung.

Bis zu 20 Arbeitsplätze sind im EDV-Raum möglich, realistisch werden es jedoch weniger sein. Quelle: Moritz Jacobi

Ein kleines Trostpflaster gibt es aber. Denn anlässlich des Umzugs zieren nun mit VHS-Logo gestaltete Kunstwerke von Tobias Silber die Nord- und Ost-Fassade des Gebäudes. „Und glücklicherweise können wir auf der vom Saldern-Gymnasium genutzten Etage in der Wredowschen Zeichenschule an den Nachmittagen ab 16 Uhr einen Raum weiterhin für unsere Kurse nutzen“. Das komme auch den mit dem Zug pendelnden Dozenten entgegen, so der VHS-Chef.

Optimistischer Neustart

Die letzten Monate waren für ihn und seine fünf Mitarbeiterinnen und Kollegen schwierig. Häufig wechselnde Verordnungen und schließlich die allgemeine Testpflicht verlangten eine ständige Anpassung des Kursbetriebs. „Und natürlich dauerte alles viel länger in der Vorbereitung. Wie viele Teilnehmer letztlich aus diesen Gründen fernblieben, bleibt reine

Spekulation“, resümiert Senf. „Aber allen, die trotzdem an unseren Online- oder Präsenzkursen teilgenommen haben, gilt mein aufrichtiger Dank.“ Nun soll am Samstag das Kursangebot für den Herbst angekündigt werden.

Das Fassadenkunstwerk an der Nordseite zeigt den Steintorturm in der Neustadt. Quelle: Moritz Jacobi

Der Pädagoge würde sich zukünftig wieder mehr Kurse im Bereich Gesundheit und Ernährung wünschen. Die Idee, die durch eine Tür zugängliche Dachterrasse für Bewegungs- und Yoga-Kurse zu nutzen, sei der Stadtverwaltung allerdings zu teuer gewesen. Immerhin ist seine VHS inzwischen durchaus versiert in der Organisation von Online-Kursen. „Wenn wir die Digitalisierung und Themen wie Smart City über die Bildung mittragen sollen, muss aber auch die technische Ausstattung der Volkshochschulen entsprechend gegeben sein.“

Forderungskatalog an die Bundesregierung

Im Wahljahr 2021 hat der Deutsche Volkshochschul-Verband, dem auch die VHS Brandenburg angehört, diese und weitere Vorschläge in einem Forderungskatalog an die Bundesregierung gerichtet. Demnach sollen die Volkshochschulen als vierte Säule des Bildungswesens deutlich stärker mit der digitalen Weiterbildung breiter Bevölkerungsschichten betraut und entsprechend mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Auch sollen Dialog- und Beteiligungsformate auf kommunaler Ebene unter der Regie der Volkshochschulen gefördert werden.

Von Moritz Jacobi