Die Veloschiene hat in Brandenburg an der Havel kaum eine Zukunft

Brandenburg/H

Die Veloschiene ist bei den Verkehrsbetrieben (VBBr) ein Pilotprojekt. Erstmals verlegt wurde sie Mitte Januar in der Großen Gartenstraße an der Haltestelle Blumenstraße – dort wurden vier Schienenjoche von jeweils sechs Metern Länge ausgetauscht, davon sind jeweils drei Meter mit dem Gummi verfüllt, der das Gewicht eines Radfahrers trägt, aber vom Radkranz der Straßenbahn kurzzeitig weggedrückt wird.

Zu teuer, zu aufwendig

VBBr-Chef Jörg Vogler zieht bereits jetzt eine relativ vernichtende Bilanz für das Projekt: „Das ging schon von Anfang an los – sie ist teuer, in der Abstimmung schwierig und Termine wurden vom Hersteller nicht eingehalten.“ Zudem stelle sich nun heraus, dass der Instandhaltungsaufwand riesig ist. „Die Veloschiene hat zwar die gleichen Wartungsintervalle wie beispielsweise eine Weiche, doch ist der Aufwand viel höher.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umfangreiches Unterhalten

Vogler hat eine achtseitige Arbeitsanweisung ausarbeiten lassen, was beim Unterhalten der Spezialschiene zu beachten ist. So muss jede Woche geprüft werden, ob das Gummiprofil noch sitzt, ob es sich noch bewegen kann oder mit Steinen und Sand verunreinigt ist. Geschaut wird auch nach Anfahrschäden an Gummi und Schiene, nach dem festen Sitz der Deckelschrauben und nach Verschleißerscheinungen am Gummi.

Die Veloschiene ist eine eigene Konstruktion, sie kann nicht einfach nachgerüstet werden. Quelle: André Wirsing

Jeden Monat muss das ganze System gespült sowie Ein- und Ausläufe geprüft werden, gemessen werden Ausfahrungen an der Gummifahrfläche, die Spurweite sowie Überhöhung an Anfang, Mitte und Ende des Velokastens – dazu müssen die zentnerschweren Platten jedes Mal aus- und wieder eingebaut werden. Alle zwei Jahre ist zudem der Gummi nach Herstellervorgaben komplett zu wechseln.

Kein Radweg zwischen Schienen

„Die Veloschiene dient allein dem Zweck, die Kreuzungsfähigkeit der Schiene für den Radler zu erleichtern. Sie ist allerdings nicht dafür gedacht, den Schienenbereich als Radweg zu erschließen“, warnt Vogler. Seit 30 Jahren laufen in Deutschland Bemühungen, den Auto- vom Radverkehr zu trennen, da führe man nicht Tram- und Radverkehr zusammen. Beide gehörten nämlich definitiv nicht in ein Verkehrsfeld. Die Straßenbahn habe beispielsweise deutlich längere Bremswege als etwa ein Lkw.

Haftungsfragen spielen eine Rolle

Zudem beruft sich der VBBr-Geschäftsführer auf die Aussagen eines ehemaligen Straßenbahnmanagers bei der Berliner Verkehrsgesellschaft BVG, der gesagt hat, dass die Veloschiene ein äußerst schwieriges Kapitel sei, weil sich irgendwann der Radfahrer darauf verlasse, dass sie überall verlegt ist. Das münde im Schadensfall nicht nur in Vorwürfe, sondern auch in Haftungsfragen.

Veloschienen nur an heiklen Haltestellen

Vogler kann sich vorstellen, in naher Zukunft die Veloschiene nur an besonders heiklen Stellen zu verbauen wie den Haltestellenbereichen in der Stein- und in der Ritterstraße. Wegen des behindertengerechten Ausbaus der Haltestellen werde der Abstand zwischen Bord und äußerer Schiene geringer, so dass Radler auf das Band zwischen den Schienen in diesem Bereich ausweichen.

Dreifacher Personalbestand nötig

Ein flächendeckendes Einbauen der Veloschiene – etwa in der Hauptstraße – sei gar nicht mach- und bezahlbar: „Unabhängig von den Investitionssummen bräuchte ich den dreifachen Personalbestand fürs Warten und Unterhalten.“ Veloschienen seien Spezialanfertigungen, zudem haben die neuen Teile ein viel höheres Profil, müssen mühselig an die abgefahrenen vorhandenen Schienen angepasst werden, damit sie die Straßenbahn überhaupt relativ erschütterungsfrei passieren könnten.

Von André Wirsing