Brandenburg/H

Unerhörter Vorfall – mal wieder: Viele Leute haben eine gute Idee, wollen diese reifen lassen und in einen Plan gießen. Doch einer tanzt wieder einmal aus der Reihe, schnippst mit den Fingern und ruft aufgeregt, „meine Idee!“

So geschehen in dieser Woche. Der Vorlaute heißt Dirk Stieger und ist Fraktionschef der Freien Wähler. Das Ausweiten des Straßenbahnnetzes und das mögliche Reaktivieren der Verbindung nach Plaue/Kirchmöser hat er einfach so in die Öffentlichkeit getragen.

Dabei war das Vorhaben doch als gemeinsames Projekt einer möglichen Rathauskooperation von CDU, SPD und Freien Wählern deklariert. Unter dem Stichwort „Mobilität“ ist unter anderem zu lesen: „Machbarkeit der Wiederaktivierung einer Straßenbahnverbindung nach Plaue mit Anbindung an den Stadtteilbus prüfen“.

Zudem hatten sich mehrere Kommunalpolitiker unabhängig von ihren Fraktionen um das Thema gekümmert, unter anderem Liselotte Martius (SPD), Martina Marx (Bündnisgrüne) und Andreas Kutsche (Linke) sind seit einiger Zeit mit dem Thema befasst. Es gab sogar schon Kontakte zum Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wegen des geplanten Neubaus der Quenzbrücke. „Es ist von den Freien Wählern unverfroren, dieses Thema nun nur für sich zu reklamieren“, zürnt SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser.

Es sind die antrainierten Reflexe, die da wirken. Sicherlich hätte Stieger sich abstimmen können oder ehrlich sagen, dass er sich nicht allein den Kopf zerbrochen hat. Doch andererseits wird derzeit allenthalben die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg geprobt – ob informell wie bei der Verkehrs-Arbeitsgruppe für die Altstadt, ob formell mit gemeinsamen Anträgen oder ganzen Kooperationen von Gruppen und Parteien.

Da sagen die einen Beobachter, recht so, schließlich sollten alle gemeinsam zum Entwickeln dieser Stadt am selben Ende des Strangs in eine Richtung ziehen.

Kritiker könnten anmerken, das berge die Gefahr der Klüngelei und wo bleibt da die Unterscheidbarkeit zwischen den einzelnen Parteien?

Aber mal ganz ehrlich: Wohl die wenigsten Brandenburger schauen bei Kommunalwahlen nach dem Parteibuch. Sie schauen auf die Personen, die sich bewerben und ob sie denen zutrauen, etwas zu bewirken. Und insofern ist es schon wieder fast egal, wer wann mit welcher guten Idee ins Rampenlicht geht. Hauptsache, sie wird umgesetzt.

Von André Wirsing