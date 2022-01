Die WBG investiert 20 Millionen Euro in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Ein ambitioniertes Investitionsprogramm haben die Vorstände Matthias Osterburg und Gerhard Zapff ihrer Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg WBG für das begonnene Jahr verschrieben: 19,9 Millionen Euro sollen in den kommenden zwölf Monaten ausgegeben werden.

Ihren Optimismus schöpfen beide aus den Vorjahren: Trotz Corona-Pandemie, Handwerkerknappheit und Material-Engpässen ist beispielsweise das Bauprogramm für 2021 in einem Umfang von 17,5 Millionen Euro komplett umgesetzt worden.

Eigener Strom vom Dach

Leuchtturm-Projekt war dabei der Umbau des Hauses Flämingstraße 2-10. Aus 40 2,5-Zimmer-Wohnungen entstanden 32 Wohnungen mit verschiedenen Grundrissen von 45 bis 90 Quadratmetern, das Haus erfüllt nun den Energiestandard KfW 100, die Mieter profitieren vom eigenen Strom aus der Photovoltaik-Anlage, welche gemeinsam mit den Stadtwerken auf dem Dach errichtet wurde.

Mit digitalen Infotafeln werden die Mieter in der Flämingstraße 2-10 auf dem Laufenden gehalten. Quelle: Katja Fischper

Digitale Infotafel im Eingang

Als Pilotprojekt wurden erstmals in den Hauseingängen digitale Infotafeln installiert, auf den Bildschirmen gibt es unter anderem Wetter-Infos oder Busfahrpläne, Mieter werden auch über Dienstleistungen wie Treppenhausreinigung oder Rasenpflege unterrichtet. „Wir können das noch nicht flächendeckend anbieten, wollen es aber einmal versuchen und schauen, welche Resonanz es darauf gibt“, sagt Zapff.

Zu Mieterfesten und nach abgeschlossenen Sanierungen gibt es bei der WBG auch mal ein Licht- oder Musikspektakel. Quelle: Rüdiger Böhme/WBG

Acht Millionen für Leer-Wohnungen

Neben den 3,7 Millionen Euro Kosten für diesen Block gab es noch ein gewichtiges Acht-Millionen-Paket, das aufgewendet werden musste, um 320 leer stehende Wohnungen zur Neuvermietung herzurichten. Durchschnittlich sind also rund 25.000 Euro notwendig, um eine Wohnung so aufzumöbeln, dass sie vermietet werden kann.

Garagen für die Rollatoren

Balkonsanierungen, Erneuern von Elektroinstallationen, Umstellen der Warmwasserversorgung von Gas auf Fernwärme, Erneuern der Sanitärstränge, Umbauen von Bädern von Badewanne auf Dusche gehören schon zu Tagesgeschäft der WBG, genauso wie das Befestigen von Pkw-Stellplätzen, das Bauen von Unterstellhäuschen für Fahrräder und Rollatoren oder das Erneuern von Gehwegen und Spielgeräten. Auch das ist alles gelungen, obwohl es beispielsweise wochenlang am Nachschub von Thermen oder Bodenbelägen mangelte.

Größen bis 111 Quadratmeter

In diesem Jahr ist als herausragendes Projekt der Umbau der Kreyssigstraße 13-18 vorgesehen. Hier werden aus 60 beinahe gleichförmigen 2- und 2,5-Zimmer-Wohnungen am Ende 44 Wohnungen in Größen von 50 bis 111 Quadratmetern. Fast alle Wohnungen in den sechs Aufgängen sind über vier Aufzüge zu erreichen – entweder etagengleich oder über die halbe Treppe. Lediglich vier Wohnungen im Erd- und erstem Obergeschoss sind nur zu Fuß zu erreichen.

Angebot für Familien

„Bislang haben wir Wohnungen vornehmlich für unsere ältere Mieterschaft saniert. Mit diesem Vorhaben zielen wir nun massiv auf Familien“, sagt Katja Fischper, die Fachbereichsleiterin für die Vermietung bei der WBG.

Gerhard Zapff, Technischer Vorstand (links), und Matthias Osterburg, Kaufmännischer Vorstand, die Chefs der WBG, stellen gemeinsam die Projekte des Unternehmens vor. Quelle: Rüdiger Böhme

Weitere 320 leer stehende Wohnungen werden für das Vermieten hergerichtet, zudem gibt es wieder umfangreiche Modernisierungen und Technik-Umstellungen.

Vorbereiten auf Abrisse

Vorbereiten muss die Genossenschaft auch den Abriss von 120 Wohnungen in den Jahren 2023 und 2024, da müssen die verbliebenen Mieter bis dahin noch in andere Wohnungen umgesetzt werden.

„Es kommen zwar immer wieder Forderungen aus der Kommunalpolitik, wir sollen möglichst alle Wohnungen behalten, um sozial schwache Familien unterzubringen. Aber allein in Hohenstücken haben wir noch einen Leerstand von 690 Wohnungen. Die sind nicht alle zu halten“, argumentiert Osterburg.

Keine Neubauten geplant

Im Übrigen werden sich die WBG nicht beim Neubau von Wohnungen engagieren. „Wir haben noch so viele teilsanierte Objekte, die man phantasievoll umbauen kann. Wir haben es gerade bewiesen, dass sich Grundrisse und Zuschnitte ändern lassen, darin werden wir auch jedes Jahr ein bisschen besser“, beschreiben beide Vorstände unisono ihre Phliosophie.

Damit leben sie auch den seit 2020 propagierten Marken-Claim „Wir lieben die Platte“, dem sie im Vorjahr auch eine erfolgreiche Ausstellung in der Brösestraße 16 gewidmet hatten. Die dafür genutzten Wohnungen stehen nun hergerichtet wieder kurz vor dem Neubezug.

Von André Wirsing