Woltersdorf/Plaue

Sie sind wieder unterwegs. An der alten Plauer Schleuse in Brandenburg krabbeln ausgewachsene Wollhandkrabben die Schleusenkammer hoch, um sich über den Woltersdorfer Altkanal auf den langen Weg in Richtung Elbmündung zum Ablaichen zu machen. Spaziergänger bestaunen die Exoten, die ursprünglich im Chinesischen Meer beheimatet waren. Vor rund 100 Jahren wurde die Art eingeschleppt. Zu dem gepanzerten Körper gehören zwei große Scheren und vier behaarte spinnenartige Beinpaare. „Der Anblick ist gewöhnungsbedürftig“, meint die Brandenburger Fotografin Heike Schulze, die die Einwanderer aus Fernost beobachtet hat.

Schäden an Fanggeräte

Unbekannt sind die Wollhandkrabben im Havelland nicht. Schon zu DDR-Zeiten berichteten Lokaljournalisten, wie Manfred Lutzens, über das massenhafte Auftreten der Tiere, die bei Landgängen unter Trabi-Räder geraten waren. In der Fischerei richteten die Krabben große Schäden an Reusen und Netzen an. Sie waren nämlich scharf auf die Fische, die dann verloren waren. Dafür wurden sie unter das Schweinefutter gemischt. In den vergangenen Jahren hat es immer wieder ein Auf und Ab der Population gegeben. Für die Berufsfischerei sind heutigen Bestände der Wollhandkrabbe keine existenzielle Bedrohung.

Anzeige

Wollhandkrabben verlassen die alte Plauer Schleusenkammer. Quelle: Heike Schulze

Dafür wissen asiatische Familien und Gastronomen die Tiere als Spezialität zu schätzen. In China gilt das Muskelfleisch als Delikatesse. Im Land Brandenburg und in der gesamten EU zählt die Chinesische Wollhandkrabbe unverändert zu den gebietsfremden Arten. Und zwar in einer Reihe mit Bisamratte, Nilgans, Waschbär, Nutria und Riesenbärenklau. So hat es die Wollhandkrabbe in ein Management- und Maßnahmeblatt des Umweltministerium geschafft, in dem Empfehlungen zur Eindämmung der Art unter anderem mit speziellen Fangeinrichtungen gegeben werden. Neben der längst etablierten Wollhandkrabbe hat sich in den Havelgewässern ein weiterer Einwanderer breit gemacht. Es ist die Schwarzmaul-Grundel, die den Brandenburger Anglern vermehrt an den Haken geht.

Von Frank Bürstenbinder