Die Zahl der Corona-Rettungsfahrten in Brandenburg/Havel steigt rapide

Brandenburg/H

Die anstehende Welle mit der neuerlichen Omikron-Variante stellt auch die Stadt Brandenburg an der Havel vor neue Herausforderungen. „Denen, die meinen, die neue Variante sei harmlos, kann man nur mit Zahlen begegnen“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller an diesem Mittwochnachmittag zum Auftakt der Stadtverordnetenversammlung im Brandenburger Rathaus.

Der Rettungsdienst hat Scheller zufolge einen drastischen Anstieg der coronabedingten Rettungs- und Krankenfahrten zu verzeichnen. 99 Fahrten wurden in der Woche vom 29. November bis zum 4. Dezember gezählt. In der darauf folgenden Woche waren es bereits 111 Corona-Fahrten.

In der vergangenen Woche musste der Rettungsdienst 140 Mal fahren, um die medizinische Versorgung von Corona-Patienten in Brandenburg an der Havel zu gewährleisten.

„Diese Einsatzfahrten sind alle zusätzlich zum sonst üblichen Aufkommen unseres Rettungsdienstes zu bewältigen“, betont Steffen Scheller. Auch in den Krankenhäusern, insbesondere im Städtischen Klinikum auf der Coronastation und auch auf der Corona-Intensivstation seien die Belegungszahlen sehr schnell auf eine hohe Belegung gestiegen.

Die Lage ist nach den Worten des Verwaltungschefs vor der erwarteten Omikron-Welle so: „Wir können nicht ständig neue Betten dazu stellen, weil uns dafür schlicht und ergreifend die Pflegerinnen und Pfleger sowie Ärztinnen und Ärzte zur medizinischen Versorgung der Patientinnen und Patienten fehlen.“

Die immer wieder von Wissenschaftlern und Medizinern beschriebene Belastung des Gesundheitssystems spüre die Stadt auch vor Ort, sagt Scheller vor den Stadtverordneten. Bei den Infektionszahlen liege die Stadt seit der vergangenen Woche über dem Landesdurchschnitt. Noch nähmen die hohen Zahlen kein Ende.

571 Neuinfektionen hat das städtische Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen zwischen dem 15. und 21. Dezember 2021 registriert. Das entspricht einer Sieben-Tage-Inzidenz von fast 800 Fällen pro 100.000 Einwohner. Genau 792,6 sind es.

Von Jürgen Lauterbach