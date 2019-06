Brandenburg/H

Als ein gewisser Paul Petzold vor etwa 100 Jahren in der Brandenburger Steinstraße Aufnahmen in seinem „Atelier für Moderne Photographie“ anbot, konnte er nicht ahnen, wie inflationär Fotografie bald werden sollte und dass einmal ein Künstler in eben diesem Raum aus Fotografie Malerei werden lässt.

„Diese Bilder habe ich im Internet gefunden und erstanden“, sagt Joseas R. Helmes und zeigt antike Porträt-Aufnahmen. Auf der Rückseite der Stempel des Brandenburger Fotografen Paul Petzold, Steinstraße 52. „Das hier, muss sein Atelier gewesen sein“, sagt er und vermutet, dass die noch sichtbaren Schrauben an den Wänden in dem historischen Tageslichtatelier als Verankerung dienten, um Stoffe zu spannen und somit das Licht zu steuern.

Joseas R. Helmes liebt die fotorealistische Darstellung, ob es Landschaften, Stillleben oder andere Motive.

Heute lebt und arbeitet der Künstler Joseas R. Helmes in dem Haus mit Atelier. Er benutzt ebenfalls die Fotografie. „Als Skizzenbuch, als eine Vorstufe zur Malerei“, erklärt er und dass er hunderte von Fotos mache, bevor er mit dem Malen beginne. „Es geht in erster Linie darum: Was kann Malerei. Mich interessiert Malerei und ob ich Realismus hinbekomme.“

Nach der Sichtung der selbst aufgenommenen Fotos, wählt er oft nur eines von Tausenden aus. „Ich will genau dieses Licht haben, das Besondere. Die Wirkung des Moments soll in der Malerei rüberkommen.“

Akribische, kunstvolle, monatelange Detailarbeit

Was dann folgt, ist akribische, kunstvolle, monatelange Detailarbeit. Dabei druckt sich der Künstler den jeweiligen Ausschnitt des Bildes als Foto aus und arbeitet sich „kachelartig“ vom oberen linken bis zum unteren rechten Bildrand vor.

Es ist eine 40-Stunden-Woche und „fast eine Art Selbstkasteiung“, wie Helmes es nennt. Im Gegensatz zu anderen Stilen in der Malerei, weiß er hier von Anfang an, wie sein Werk später aussehen soll. In der Arbeitsweise passiere jedoch etwas anderes, ein Wegkommen vom Ich. „Früher war ich mir selbst wichtig, der Ausdruck meiner Gefühle, das spannende Leben, die Veränderung der Welt. Durch mich. Heute ist mir das Bild wichtig, das Werk.“

Wo Fotografen an Grenzen stoßen

Doch warum malen, wenn doch heute selbst Smartphones brillante Fotos liefern? Ein Argument ist auf jeden Fall die Größe. Joseas R. Helmes malt oft mit Öl und Acryl auf Leinwand. Seine Bilder haben mitunter Maße von zwei mal drei Meter. Ein Foto in dieser Größe sei schon nicht mehr so leicht zu bekommen, gibt er zu bedenken. Da stoßen auch Fotografen an ihre Grenzen. Zudem sei die Wirkung eine völlig andere.

„Dicht an dicht reihen sich die Pinselstriche aneinander, verlaufen kreuz und quer und lösen sich zum Teil in Tupfen und Flecken auf. Ein abstraktes Werk, das sich erst mit zunehmender Distanz zu einem scharfen Bild einer Landschaft anordnet- ein Meisterwerk der Sehschule und ein Sichtkontakt der besonderen Art.“ So beschreibt die Berliner Kulturhistorikerin Michaela Angelis die Wirkung. Zu lesen im Katalog der von Helmes im Jahr 2016 gezeigten Ausstellung „Sichtkontakt“ in Schwarzheide.

Oft sind es Landschaften, die entstehen. Sie heißen „Verwilderter Garten im Winter“, „Fuchsbruch“, „Herbstnebel“ oder „Bornellenwiese“. Momentaufnahmen in der Natur, wie sie im Märkischen häufig zu finden sind. Beim Anblick des Astgewirrs im Wald oder unzähliger vereister, winterweißer Grashalme, möchte man nicht glauben, dass das Malerei ist. Durch die enorme Größe entsteht ein Gefühl des direkten Erlebens, als ließe sich die Landschaft betreten.

Etwas kleiner sind die Porträtbilder, mit etwa einem mal zwei Meter. „Wendy als It-Girl“ zum Beispiel schaut mit ihrer spiegelnden Sonnenbrille von der Staffelei ins Atelier. Die feinen blonden Haarsträhnen umspielen ihr Gesicht.

Die Summe der Momente

Ein Bild, das von vielen jungen Menschen als Foto so oder so ähnlich existieren kann. Eines, das in Serie geschossen, bedeutungslos zu werden droht. Helmes aber gibt diesem unwiederbringlichen Moment die Bedeutung zurück, indem er ihn auswählt aus der Summe der Momente und ihm Zeit schenkt. Viel Zeit.

Er manifestiert ihn in Öl auf Leinwand. Interessant ist zudem, dass sich der Künstler bewusst dem Foto zuwendet. Er übernimmt so genannte „Lens Flares“, Blendenflecke, das sind helle Reflexionen der Kameralinse, die auf dem Foto entstanden sind, in die Malerei.

Seine fotorealistischen Bilder signiert der Künstler nur auf der Rückseite. Anders bei den übrigen Arbeiten. Wenn er mal wieder „die Sau raus lassen und Urlaub vom Realismus machen“ will, malt er gerne abstrakt. Dann passiert das Entstehen aus dem Moment, aus dem Gefühl heraus.

"Aphrodite" – 2006, Öl auf Leinwand 140x170 cm

Gemalt hat der 1963 in Düsseldorf geborene Künstler immer gerne. „Schon als Sechsjähriger bei Oma am Küchentisch.“ In der zweiten Klasse erfuhr er, dass man Kunst studieren kann. „Polizist und Feuerwehrmann waren damit abgesagt“, sagt er und lacht. Hatte oder hat er keine Zweifel? Doch, natürlich, erst gestern, sagt der nachdenkliche Mann mit den wachen braunen Augen und schaut mit einem entschlossenen Blick, der nicht ausweicht.

Seinen Künstlernamen „Joseas“ verdankt er einer zufälligen Begegnung. „Meine Eltern nannten mich Ralf“. Für ihn wirkte dieser Name immer wie ein Sammelbegriff. Da der junge Ralf Helmes beim Studium an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf auf etliche Ralfs traf, tippte er in einer Studentenkneipe einer netten jungen Frau auf die Schulter und fragte sie: „Wie heiße ich?“ „Joseas“, sagte diese und damit blieb von „ Ralf“ nur ein R. übrig.

Seine Kunst hat viele Formen

Aus der Ecke des Ateliers schaut der „Große Bauchwehteufel“, ein hölzernes Phantasiewesen mit Gehörn. Collagen, Rindenbilder, Holzobjekte, die Kunst des Joseas R. Helmes hat viele Formen.

Immer scheint ihn etwas zu bewegen, anzutreiben. Ob Politik oder Gesellschaft, er setzt sich mit allem sehr intensiv auseinander. Seit 2001 arbeitet er mit Gefangenen in der Sozialtherapeutischen Abteilung der JVA Brandenburg. Die Arbeit mit den Menschen macht ihm Freude. Es ist die konkrete Zielsetzung und der gesellschaftliche Dienst und er sagt: „Es gibt mir das Gefühl, dass ich etwas Sinnvolles tue.“

